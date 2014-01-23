Освобождение Лебедева: "соломоново решение" государства

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption По информации адвокатов, Платон Лебедев будет на свободе через пару дней

В четверг президиум Верховного суда РФ снизил срок наказания бывшему совладельцу ЮКОСа Платону Лебедеву и постановил освободить его из-под стражи.

При этом судьи не стали, вопреки настояниям защиты, отправлять на пересмотр по существу прежние дела Ходорковского и Лебедева.

По мнению экспертов, власть нашла соломоново решение, позволяющее снять политическую напряженность и одновременно уйти от признания своей неправоты, а также от отмены ранее наложенного на Ходорковского и Лебедева фискального взыскания в 17 миллиардов рублей, являющегося, согласно большинству оценок, главным препятствием для возвращения Ходорковского в Россию.

Что касается российской оппозиции, "путинская оттепель" поставила ее перед сложным вызовом, считают аналитики.

Предсказуемый шаг

В начале 2012 года у власти был шок, но теперь она убедилась, что белоленточная оппозиция для нее не опасна Павел Сапин, эксперт

"Я бы не стал называть это сенсацией, - заявил Русской службе Би-би-си политолог Павел Салин. - После того, как был помилован Ходорковский, освобождение Платона Лебедева - ожидаемый шаг. В принципе, было бы логично, если бы первым на свободу вышел Лебедев: он пострадал, можно сказать, за компанию, для власти вообще не опасен, находясь в заключении, давал понять, что никакой общественной деятельностью заниматься не собирается".

По своей сути постановление в отношении Лебедева напоминает предновогоднее президентское помилование Ходорковского: в одном случае глава государства, в другом Верховный суд волевым порядком проявили к людям гуманность, не вдаваясь в вопрос об их виновности или невиновности.

В юриспруденции официально существует формулировка, не фигурирующая в решении президиума Верховного суда, но в полной мере применимая к нему: "в связи с изменившимися обстоятельствами".

Не в Олимпиаде дело

Многие наблюдатели и особенно рядовые граждане склонны связывать относительную "оттепель" последнего временис сочинской Олимпиадой.

Однако эксперты видят причину не в Олимпиаде, точнее, не только в ней.

"Подобные тактические соображения, вероятно, имеют место, но главное - изменилось представление власти об угрозах, с которыми она сталкивается", - полагает Павел Салин.

"Путину важно перед Олимпиадой продемонстрировать, какой он либерал, но не будь Олимпиады, сейчас происходило бы то же самое", - соглашается политолог Павел Святенков.

Экономика России в сложном положении, нужны инвестиции. Путину приходится маневрировать, улучшать свой имидж на Западе Павел Святенков, эксперт

"В начале 2012 года у власти был шок, но теперь она убедилась, что белоленточная оппозиция для нее не опасна, - развивает свою мысль Павел Салин. - Несколько тысяч радикалов в Бирюлево - намного более серьезный вызов стабильности системы, чем несколько десятков тысяч респектабельных граждан на Болотной площади".

"Опасна выплескивающаяся снизу социальная и националистическая оппозиция, готовая выйти на улицу, чтобы защищать свои жизненные интересы, как она их понимает, а не абстрактные свободы. С либералами удобно вести диалог и периодически идти на мелкие уступки, потому что это ничем не чревато", - считает эксперт.

Возможно, Владимир Путин сделал для себя выводы из ошибки Николая II, который, по воспоминаниям оказавшихся в эмиграции жандармских генералов, ориентировал их на борьбу со сторонниками Милюкова и Гучкова и проглядел угрозу со стороны куда более радикальных сил.

Павел Святенков усматривает еще одну возможную причину.

"Экономика России в сложном положении, нужны инвестиции. Путину приходится маневрировать, улучшать свой имидж на Западе", - говорит он.

Испытание для оппозиции

Если продолжающийся суд над восемью не попавшими под декабрьскую амнистию фигурантами "болотного дела" завершится вынесением приговоров к условному лишению свободы или срокам, не превышающим тех, которые они уже отбыли в предварительном заключении, людей, рассматриваемых частью общества в качестве политзаключенных, в России больше не останется.

Оппозиция реагирует на это неоднозначно. С одной стороны, не может не приветствовать. С другой стороны, звучат разговоры, что Владимир Путин, мол, всех перехитрил, выбил у протестного движения почву из-под ног. Призыв "Свободу политзаключенным!" был главным лозунгом оппозиционных митингов, а теперь вроде как вообще непонятно, за что бороться.

По мнению независимых экспертов, те, кто так ставит вопрос, не понимают сути своих задач.

Прежде всего, не изменилась политическая система, в которой, как и прежде, все решения принимает один человек. Плохие или хорошие, жестокие или гуманные - уж как ему заблагорассудится.

В свое время Николай I сказал декабристу Сергею Волконскому: вот вы бунт против меня подняли, а я совсем не страшный, тебя вообще могу помиловать.

"В том-то и дело, ваше величество, что вы стоите выше закона", - ответил Волконский.

Лозунг "Свободу политзаключенным!" самодостаточен, а призывая улучшить местное самоуправление, надо предлагать программу Павел Салин, эксперт

По мнению некоторых наблюдателей, центральной идеей, способной объединить правую и левую оппозицию, мог бы стать переход к парламентской республике, или хотя бы внесение в конституцию поправок, обеспечивающих баланс между ветвями власти.

Есть и другие проблемы: сырьевая экономика, фактическое отсутствие федерализма и местного самоуправления, слабость и зависимость правосудия, коррупция.

Другое дело, что заниматься ими труднее, чем бороться за политзаключенных. Представить себе митинг, посвященный порядку формирования Совета Федерации или инвестиционной политике, действительно сложновато. Требуются другие формы работы и иной интеллектуальный уровень.

"Проблема политзаключенных эмоционально заряжена, - указывает Павел Святенков. - Люди чувствуют свое бесправие перед лицом государства, боятся, что любого можно посадить в тюрьму на основе притянутых за уши обвинений. Именно поэтому "болотное дело" вызвало, по моей оценке, даже больший резонанс в обществе, чем дело Ходорковского, воспринимавшееся как внутриэлитная разборка, где главным действующим лицом был далекий от народа миллиардер".

"Лозунг "Свободу политзаключенным!" самодостаточен, а призывая улучшить местное самоуправление, надо предлагать программу. То же самое касается экономики, конституционной реформы и всего прочего", - замечает Павел Салин.