Газету в Хабаровске наказали за статью об учителе-гее

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних возмутил многих правозащитников

Мировой суд в Хабаровске оштрафовал главного редактора газеты "Молодой дальневосточник" Александра Сутурина на 50 тыс. рублей за нарушение закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Это один из первых случаев применения данного закона в России: разбирательство по делу длилось несколько месяцев и имело большой резонанс на Дальнем Востоке.

Сам Сутурин уже заявил, что не согласен с мировым судьей и намеревается опротестовать решение в вышестоящей инстанции, то есть в районном суде Хабаровска.

Истцом по делу выступило региональное отделение Роскомнадзора, осенью 2013 года получившее письмо от матери двух детей: она призвала власти обратить внимание на статью в "Молодом дальневосточнике" под названием "Учитель гейографии".

В той заметке рассказывалось об увольнении из хабаровской средней школы № 32 учителя географии Александра Ермошкина, не скрывавшего своей гомосексуальной ориентации и участвовавшего в акциях в защиту прав сексуальных меньшинств.

Сотрудники местного Роскомнадзора, изучив публикацию, пришли к выводу, что некоторые моменты действительно подпадают под статью 6.21 Кодекса об административных правонарушениях. Это та самая статья, принятие которой вызвало в 2013 году шквал критики со стороны правозащитных организаций: как российских, так и иностранных.

Однако до конца местные блюстители порядка в своей правоте не были уверены и отослали дело в центральный аппарат Роскомнадзора в Москве, который провел несколько лингвистических экспертиз. Причем, как рассказывал Русской службе Би-би-си в ноябре пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, одна из этих экспертиз постановила, что некоторые фразы были на грани нарушения закона, но все-таки были в рамках правового поля.

Как бы то ни было, 31 января суд решил, что главный редактор "Молодого дальневосточника" все-таки нарушил закон.

Две линии фронта

Теперь Александр Сутурин хочет обжаловать приговор.

У меня сейчас очень тоскливо на душе, потому что понимаешь, что тебя больше никуда не пустят Александр Ермошкин,<br>учитель

"На следующей неделе подадим апелляцию. Постановление суда пока что в законную силу не вступило. Нам отказывали в ходатайстве по назначению лингвистической экспертизы, а нам хотелось бы ее провести", - сообщила bbcrussian.com директор издания Ирина Сугак.

Кроме того, свою собственную борьбу, не попавшую в фокус внимания федеральных СМИ, ведет и тот самый учитель географии, которому посвящена спорная заметка. Он подал в суд на школу, требуя восстановления в должности, а также компенсации в 5 тыс. рублей.

"Совсем недавно, 31 декабря, я заплатил около 20 тыс. рублей за экспертизу по моему делу. Судья согласилась на это. Сейчас жду результатов экспертизы", - поделился Александр Ермошкин последними новостями с Би-би-си.

В данном случае речь идет не о лингвистической экспертизе, а об определении голоса на аудиозаписи. Дело в том, что он тайно записал свой разговор с директором школы и позже предъявил пленку на суде.

Судья согласился ее заслушать, а затем осведомился у присутствовавшего на заседании директора, является ли голос на аудиозаписи ее голосом. Директор школы заявила, что нет - поэтому и появилась необходимость в экспертизе.

"Тоскливо на душе"

Помимо школы, Ермошкин лишился и преподавательской ставки в местном университете. Сейчас у него осталось одно место работы, которое всегда было основным: он научный сотрудник в Институте водных и экологических проблем дальневосточного отделения РАН.

Видимо, Сашкина активность, когда он постоянно на всех митингах, на всех демонстрациях - сыграла тут свою роль. Последний год он очень часто стал светиться Экс-коллега Александра Ермошкина (на условиях анонимности)

Про увольнение из университета он рассказывает так: "Сразу после скандала в школе мне позвонила заведующая кафедрой и сказала: "Саша, извини, это твое личное дело, и я никак не вмешиваюсь. Но на меня кричали так, как до этого не кричали никогда: мол, этот человек, то есть ты, не должен на пороге вуза появляться". Вот так произошло мое расставание с университетом".

"У меня сейчас очень тоскливо на душе, потому что понимаешь, что тебя больше никуда не пустят", - признается он. По его словам, в январе его даже не пригласили на местную олимпиаду по географии, в организации которой он из года в год участвовал.

На перспективы своего судебного разбирательства со школой он смотрит скептически - и точно так же, без особого оптимизма, оценивает шансы газеты на отмену штрафа.

"Я был на заседаниях по этому делу. Я стригусь обычно налысо, но если бы у меня были волосы на голове, они стояли бы дыбом - от того, как патетично ведет себя обвиняющая сторона. Я увидел, как на практике работает закон о запрете пропаганды", - говорит он.

"Надо мыть слова"

Если человек работает врачом, мы заставляем его мыть руки. Если он работает учителем, мы заставляем его мыть слова Виталий Милонов,<br>депутат Санкт-Петербургского заксобрания

Государство сработало так, как и должно было сработать, комментирует хабаровское дело депутат Санкт-Петербургского законодательного собрания Виталий Милонов, который был инициатором принятия закона о запрете пропаганды гомосексуализма в Петербурге.

"Если человек работает врачом, мы заставляем его мыть руки. Если он работает учителем, мы заставляем его мыть слова", - сказал он в интервью Би-би-си.

"Если человек активист, если он участник каких-то политических, общественных процессов, то он не может дистанцироваться от этого. Он активно заявляет о своей позиции. К сожалению, это несовместимо со статусом учителя", - продолжает депутат.

Отчасти с этим согласна и директор редакции "Молодого дальневосточника" Ирина Сугак. В беседе с Би-би-си она призналась, что сама под псевдонимом написала ту самую статью об увольнении Ермошкина.

"Может быть, у меня устаревшие взгляды. Но при всем моем уважении к Александру Васильевичу, я считаю, что как педагог он не должен был идти на улицы и заявлять о своей ориентации", - говорит она.

При этом она добавляет, что, познакомившись с ним, высоко оценила его профессиональные и человеческие качества. Недавно выяснилось, что он даже учил ее дочь географии - и дочь ничего плохого о Ермошкине сказать не может.

Его бывшие коллеги по образовательному цеху, с которыми удалось побеседовать Русской службе Би-би-си, характеризуют отставного учителя исключительно положительно. Многие недоумевают, как могла случиться вся эта история с увольнением и последующим иском властей к газете.

"Видимо, Сашкина активность, когда он постоянно на всех митингах, на всех демонстрациях - сыграла тут свою роль. Последний год он очень часто стал светиться и, наверное, кому-то сильно наступил на пятки. Этот кто-то, думаю, даже выше городского хабаровского уровня", - предположила одна из собеседниц Би-би-си, пожелавшая остаться неназванной.