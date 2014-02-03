Школьницу в Брянской области отучают от ЛГБТ-активизма

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Прокуратура Брянской области проводит проверку сообщения о том, что девятиклассница одной из школ области якобы привлечена к ответственности за гей-пропаганду среди несовершеннолетних.

Накануне в социальные сети попала фотография постановления районной комиссии по делам несовершеннолетних в Брянской области о постановке на контроль школьницы в связи с ее нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Председатель комиссии Елена Кривцова подтвердила в интервью Би-би-си, что комиссия считает запрещенной законом пропагандой публикации школьницы в социальных сетях о ее нетрадиционной ориентации и ее участие в акциях в защиту прав ЛГБТ-сообщества.

По словам Кривцовой, никакого психологического давления на девушку не оказывается - с ней ведется работа по социальной адаптации и в данный момент никаких проблем в школе она не испытывает.

Виновна, но привлечь нельзя

В заявлении прокуратуры агентству РИА Новости подчеркивается, что школьницу в силу возраста в любом случае нельзя привлечь ни к уголовной, ни к административной ответственности.

Результаты проверки должны быть обнародованы во вторник.

Она может жить, как ей захочется, исповедовать любую веру, проповедовать любые взгляды, но распространять эту информацию среди окружающих, наверное, не стоит. Конечно, запрет есть - это закон о недопущении пропаганды Елена Кривцова, <br>председатель комиссии по делам несовершеннолетних

Елена Кривцова уточнила, что речь идет о постановке ученицы не на учет, а на контроль - с целью предотвращения нарушения закона, и сделано это было после обращения в комиссию брянской полиции, которая провела проверку в школе.

"Комиссия по делам несовершеннолетних получила от полиции отказ в возбуждении уголовного дела по факту распространения этой девочкой информации, которая является пропагандой. Факт пропаганды полицией был установлен", - объяснила председатель комиссии.

Комиссия провела беседу с родителями девочки, с ней самой, после чего приняла решение поставить ее "на контроль".

"Это означает интересоваться, как ребенок ощущает себя в школе, как она учится, как она себя ведет, как она строит межличностные отношения в классе, какие у нее эти межличностные отношения, как она позиционирует себя в плане своей сексуальной направленности - то есть не проводит ли она ненужную пропаганду среди своих сверстников", - ответила Кривцова на вопрос, что подразумевает "постановка ребенка на контроль".

Преследователь из Петербурга

Директор школы (в интересах несовершеннолетнего ребенка Би-би-си не раскрывает его имени) объяснил, что был вынужден сам обратиться в полицию за помощью – однако не в связи с сексуальной ориентацией школьницы, а из-за назойливых звонков некоего общественного активиста Тимура Исаева из Петербурга, который требовал отстранить школьницу от занятий.

Тимур Исаев ведет активную гомофобную деятельность в социальных сетях, представляясь лидером некоммерческих общественных организаций "Действие" и "Родители России".

В школе никаких гонений на девочку нет. Особой огласке в школе это не предавалось. Одноклассники знают только по той причине, что она бахвалилась своими действиями. Как училась, так и учится - вот передо мной характеристика: ударница, все в порядке. Директор школы

"Все всколыхнулось с того, что она вышла с плакатом", - рассказал директор об акции, которую девушка провела осенью прошлого года - она протестовала против того, что в Петербурге учительница была уволена из школы за участие в акциях за права ЛГБТ-сообщества.

"В начале октября Тимур Исаев через социальные сети выловил ее с этим плакатом. Тимур Исаев был сверхнастойчив в своих действиях, а именно в одном вопросе - жестко и резко наказать нашу ученицу. Мы пытались у него добиться, что и как мы должны сделать. У него была своя цель - отстранить ученицу от занятий. Опасаясь социального взрыва от ребенка, мы обратились в нашу полицию - провести расследование прежде всего по отношению к этому Тимуру Исаеву", - признался директор в интервью Русской службе Би-би-си.

Результаты этой проверки директору неизвестны, зато параллельно полиция провела и проверку деятельности школьницы - и нашла в них пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.

"Дело в том, что она в социальных сетях позиционировала свою нетрадиционную ориентацию. Она размещала там фотографии, которые имеют определенное содержание. Кроме того, сегодня мне пришла информация от брянской полиции о том, что девочка на площади Ленина развернула плакат с соответствующего содержания - то есть это уже пропаганда", - уверена председатель комиссии Елена Кривцова.

Тем временем Тимур Исаев продолжает распространять в социальных сетях личные данные девушки, оправдывая свои действия тем, что берет информацию из ее собственного публичного аккаунта в одной из социальных сетей.

"Может жить, как ей захочется"

И Елена Кривцова, и директор школы уверены, что с момента проведения проверки в октябре прошлого года и до последнего момента у девушки не было никаких проблем из-за ее сексуальной ориентации и никто не оказывал на нее никакого давления.

"Психологи работали с этой девочкой, психологи работали с семьей, ребенок находился в уравновешенном состоянии, ходил в школу, общался со своими сверстниками, никаких больше фактов - кроме того, который был обнаружен тогда в октябре - не повторялось", - рассказала Кривцова.

"В школе никаких гонений на девочку нет, - подтверждает директор. - Особой огласке в школе это не предавалось. Одноклассники знают только по той причине, что она бахвалилась своими действиями. Как училась, так и учится - вот передо мной характеристика: ударница, все в порядке. Постоянно беседую с [ее] мамой, она работает в школе, спрашиваю у нее, как дела - все нормально".

Тем не менее, оба представителя государственных учреждений считают, что девушка действительно вела себя неправильно, открыто заявляя о своей сексуальной ориентации и участвуя в акциях в поддержку сексуальных меньшинств.

"Ребенок всех посвящать вот в эти свои взгляды, наверное, не должен. Она может жить, как ей захочется, исповедовать любую веру, проповедовать любые взгляды, но распространять эту информацию среди окружающих, наверное, не стоит. Конечно, запрет есть - это закон о недопущении пропаганды", - утверждает председатель комиссии по делам несовершеннолетних.

Елена Кривцова сожалеет о том, что протокол заседания комиссии вообще стал достоянием общественности, и затруднилась ответить на вопрос, какие меры будет принимать комиссия, если ученицу вновь уличат в пропаганде нетрадиционных отношений.

"Психика подростка очень ранимая, неуравновешенная, поэтому мы старались не придавать огласке этот факт, но почему-то кто-то выложил эту информацию в интернет. Зачем это делается, я не понимаю", - сокрушается работник соцслужбы.

Директор подтвердил, что в школе тоже проводили работу с ученицей, пытаясь выяснить мотивы ее действий.

"Ей, видно, хотелось популярности, - считает он. - Если у вас есть какая-то информация, что мы ее гнобили, унижали - нет, это ошибочная информация, этого ничего не было. Напротив, я даже говорил, тебе это нужно? Ну так она усмехнулась, и все. Она сказала, "я взрослый человек, я все поняла". Да, [сказала, что] будет прилично себя вести. Назойливых действий с ее стороны нет".