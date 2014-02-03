Школьницу в Брянской области отучают от ЛГБТ-активизма
Прокуратура Брянской области проводит проверку сообщения о том, что девятиклассница одной из школ области якобы привлечена к ответственности за гей-пропаганду среди несовершеннолетних.
Накануне в социальные сети попала фотография постановления районной комиссии по делам несовершеннолетних в Брянской области о постановке на контроль школьницы в связи с ее нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Председатель комиссии Елена Кривцова подтвердила в интервью Би-би-си, что комиссия считает запрещенной законом пропагандой публикации школьницы в социальных сетях о ее нетрадиционной ориентации и ее участие в акциях в защиту прав ЛГБТ-сообщества.
По словам Кривцовой, никакого психологического давления на девушку не оказывается - с ней ведется работа по социальной адаптации и в данный момент никаких проблем в школе она не испытывает.
Виновна, но привлечь нельзя
В заявлении прокуратуры агентству РИА Новости подчеркивается, что школьницу в силу возраста в любом случае нельзя привлечь ни к уголовной, ни к административной ответственности.
Результаты проверки должны быть обнародованы во вторник.
Елена Кривцова уточнила, что речь идет о постановке ученицы не на учет, а на контроль - с целью предотвращения нарушения закона, и сделано это было после обращения в комиссию брянской полиции, которая провела проверку в школе.
"Комиссия по делам несовершеннолетних получила от полиции отказ в возбуждении уголовного дела по факту распространения этой девочкой информации, которая является пропагандой. Факт пропаганды полицией был установлен", - объяснила председатель комиссии.
Комиссия провела беседу с родителями девочки, с ней самой, после чего приняла решение поставить ее "на контроль".
"Это означает интересоваться, как ребенок ощущает себя в школе, как она учится, как она себя ведет, как она строит межличностные отношения в классе, какие у нее эти межличностные отношения, как она позиционирует себя в плане своей сексуальной направленности - то есть не проводит ли она ненужную пропаганду среди своих сверстников", - ответила Кривцова на вопрос, что подразумевает "постановка ребенка на контроль".
Преследователь из Петербурга
Директор школы (в интересах несовершеннолетнего ребенка Би-би-си не раскрывает его имени) объяснил, что был вынужден сам обратиться в полицию за помощью – однако не в связи с сексуальной ориентацией школьницы, а из-за назойливых звонков некоего общественного активиста Тимура Исаева из Петербурга, который требовал отстранить школьницу от занятий.
Тимур Исаев ведет активную гомофобную деятельность в социальных сетях, представляясь лидером некоммерческих общественных организаций "Действие" и "Родители России".
"Все всколыхнулось с того, что она вышла с плакатом", - рассказал директор об акции, которую девушка провела осенью прошлого года - она протестовала против того, что в Петербурге учительница была уволена из школы за участие в акциях за права ЛГБТ-сообщества.
"В начале октября Тимур Исаев через социальные сети выловил ее с этим плакатом. Тимур Исаев был сверхнастойчив в своих действиях, а именно в одном вопросе - жестко и резко наказать нашу ученицу. Мы пытались у него добиться, что и как мы должны сделать. У него была своя цель - отстранить ученицу от занятий. Опасаясь социального взрыва от ребенка, мы обратились в нашу полицию - провести расследование прежде всего по отношению к этому Тимуру Исаеву", - признался директор в интервью Русской службе Би-би-си.
Результаты этой проверки директору неизвестны, зато параллельно полиция провела и проверку деятельности школьницы - и нашла в них пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.
"Дело в том, что она в социальных сетях позиционировала свою нетрадиционную ориентацию. Она размещала там фотографии, которые имеют определенное содержание. Кроме того, сегодня мне пришла информация от брянской полиции о том, что девочка на площади Ленина развернула плакат с соответствующего содержания - то есть это уже пропаганда", - уверена председатель комиссии Елена Кривцова.
Тем временем Тимур Исаев продолжает распространять в социальных сетях личные данные девушки, оправдывая свои действия тем, что берет информацию из ее собственного публичного аккаунта в одной из социальных сетей.
"Может жить, как ей захочется"
И Елена Кривцова, и директор школы уверены, что с момента проведения проверки в октябре прошлого года и до последнего момента у девушки не было никаких проблем из-за ее сексуальной ориентации и никто не оказывал на нее никакого давления.
"Психологи работали с этой девочкой, психологи работали с семьей, ребенок находился в уравновешенном состоянии, ходил в школу, общался со своими сверстниками, никаких больше фактов - кроме того, который был обнаружен тогда в октябре - не повторялось", - рассказала Кривцова.
"В школе никаких гонений на девочку нет, - подтверждает директор. - Особой огласке в школе это не предавалось. Одноклассники знают только по той причине, что она бахвалилась своими действиями. Как училась, так и учится - вот передо мной характеристика: ударница, все в порядке. Постоянно беседую с [ее] мамой, она работает в школе, спрашиваю у нее, как дела - все нормально".
Тем не менее, оба представителя государственных учреждений считают, что девушка действительно вела себя неправильно, открыто заявляя о своей сексуальной ориентации и участвуя в акциях в поддержку сексуальных меньшинств.
"Ребенок всех посвящать вот в эти свои взгляды, наверное, не должен. Она может жить, как ей захочется, исповедовать любую веру, проповедовать любые взгляды, но распространять эту информацию среди окружающих, наверное, не стоит. Конечно, запрет есть - это закон о недопущении пропаганды", - утверждает председатель комиссии по делам несовершеннолетних.
Елена Кривцова сожалеет о том, что протокол заседания комиссии вообще стал достоянием общественности, и затруднилась ответить на вопрос, какие меры будет принимать комиссия, если ученицу вновь уличат в пропаганде нетрадиционных отношений.
"Психика подростка очень ранимая, неуравновешенная, поэтому мы старались не придавать огласке этот факт, но почему-то кто-то выложил эту информацию в интернет. Зачем это делается, я не понимаю", - сокрушается работник соцслужбы.
Директор подтвердил, что в школе тоже проводили работу с ученицей, пытаясь выяснить мотивы ее действий.
"Ей, видно, хотелось популярности, - считает он. - Если у вас есть какая-то информация, что мы ее гнобили, унижали - нет, это ошибочная информация, этого ничего не было. Напротив, я даже говорил, тебе это нужно? Ну так она усмехнулась, и все. Она сказала, "я взрослый человек, я все поняла". Да, [сказала, что] будет прилично себя вести. Назойливых действий с ее стороны нет".