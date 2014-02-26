Чечня: арестованного Кутаева, возможно, пытают

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал деятельность главы "Комитета против пыток" Игоря Каляпина

Президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев, арестованный в Чечне по обвинению в хранении наркотиков, был сильно избит в полиции, считает председатель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ обвиняет Каляпина в попытке склонить Кутаева к тому, чтобы тот обвинил полицейских в применении пыток.

Правозащитнику в понедельник разрешили осмотреть Руслана Кутаева в изоляторе временного задержания ОВД Урус-Мартановского района Чечни, и Каляпин обнаружил на теле арестанта обширные гематомы.

В интервью Русской службе Би-би-си Игорь Каляпин уточнил, что лично у него нет сомнений в том, что гематомы могли быть вызваны только побоями, однако адвокаты Кутаева пока не готовы обнародовать показания своего подзащитного.

Сейчас главной задачей защиты является опровержение сфальсифицированных, по мнению юристов, обвинений в хранении наркотиков, предъявляемых широко известному на Северном Кавказе общественному деятелю.

Неугодная конференция

Кутаев действительно был избит – тут нет никаких сомнений Игорь Каляпин, председатель "Комитета против пыток"

Руслан Кутаев был арестован 20 февраля - через два дня после проведения организованной им научной конференции, посвященной 70-летию депортации чеченского и ингушского народов.

Мероприятие вызвало резкое неудовольствие властей Чечни, которые с 2011 года перенесли связанную с депортацией памятную дату с 23 февраля на 10 мая, настоятельно рекомендовали общественным организациям воздержаться в феврале от траурных мероприятий, а с прошлого года и вовсе сделали День защитника Отечества праздничным днем - как на остальной территории России.

Участников конференции 19 февраля вызвали на встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который, по сообщениям в СМИ, раскритиковал их в самой жесткой форме.

Однако сам Руслан Кутаев не присутствовал на этой встрече, так как был в это время в Пятигорске.

В Чечню он вернулся на следующий день и был тут же задержан сотрудниками полиции, подъехавшими к дому, где находился Кутаев, на шести автомобилях с правительственными номерами.

"Сотрудники отдела МВД России по Урус-Мартановскому району в населенном пункте Гехи задержали жителя села Ачхой-Мартан, 1957 г.р., у которого был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом бежевого цвета, предположительно наркотическое средство героин, весом около 3 грамм", - сообщила пресс-служба МВД Чечни.

В следственном управлении МВД Чечни комментировать дело Кутаева отказались. А в ОВД Урус-Мартановского района Би-би-си заявили, что арестованного по имени Руслан Кутаев у них вообще нет.

Доказательства невиновности

Руслан Кутаев утверждает, что никаких наркотиков у него не было, и его адвокаты уже обжаловали арест в Верховном суде Чечни.

У всех нас, кто знает Руслана, нет сомнения в том, что наркотики ему подбросили. Его правозащитная деятельность давно уже как кость в горле у чеченских властей Вячеслав Измайлов, "Новая газета"

Защита уже располагает необходимыми свидетельствами, доказывающими невиновность Кутаева, рассказал Би-би-си Игорь Каляпин.

"Те материалы, которые сейчас есть, они безусловно говорят о том, что это связано с конференцией и что обвинение в хранении наркотиков, которое сейчас предъявлено Кутаеву, сфабриковано - и сфабриковано очень-очень грубо. Существуют документы, протоколы, в которых зафиксировано где, как, при каких обстоятельствах у Кутаева был изъят этот наркотик. И мы просто нашли людей, которые видели, как Кутаева задерживали, людей, которые видели, как Кутаева сажали в машину, на которой его потом отвезли - там Кутаева никто не обыскивал в этот момент и ничего у него не обнаруживали. То есть этого просто не происходило. Ну и сам Кутаев это подтверждает. Этого наркотика вообще не было - его даже не подбрасывали. Просто потом была составлена бумага, что у него этот наркотик обнаружен. И мы сейчас совершенно точно можем доказать, что в месте, где он у Кутаева якобы был обнаружен, у него ничего не обнаруживали и даже не пытались обнаружить", - утверждает председатель правозащитной организации "Комитет против пыток".

Родственники и друзья Кутаева заявляют, что он не только никогда не употреблял наркотиков, но также не пил и не курил.

"Я в течение 20 лет знаю Руслана. Он не раз бывал у меня дома. Так вот: Руслан даже никогда не пил и не курил. У всех нас, кто знает Руслана, нет сомнения в том, что наркотики ему подбросили. Его правозащитная деятельность давно уже как кость в горле у чеченских властей", - считает обозреватель "Новой газеты" Вячеслав Измайлов.

Без надежды на условное

Игорь Каляпин называет дело Кутаева политическим и не питает иллюзий по поводу возможностей адвокатов.

"Когда я с ним разговаривал, состояние у него было очень подавленное, - рассказал правозащитник. - Он, в общем, понимает, что находится не в том месте, где есть большие шансы доказать невиновность, используя правовые механизмы. Тут, в общем, раз возбудили дело и арестовали, значит, скорее всего, посадят с этим обвинением".

Статья 228 часть 2 уголовного кодекса России ("незаконное приобретение и хранение наркотиков") предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.

Российские суды нередко назначают по этой статье условное наказание тем, кто в первый раз привлекается к ответственности, но по словам Каляпина, в ситуации Кутаева вряд ли стоит на это рассчитывать.

"Выступление вчера вечером господина Кадырова по телевизору хорошо это все подтверждает", - замечает Каляпин, имея в виду вышедший во вторник сюжет чеченского телевидения о выступлении Рамзана Кадырова перед новым составом Общественной палаты.

"Он вообще говорил о деятельности "некоего господина Каляпина". Да, он говорил про меня и вспоминал несколько громких дел, которыми мы здесь занимались - дело Умара Пашаева, дело Балтиева. А вот сейчас Каляпин пытается, как он там выразился, склонить Кутаева - который негодяй, который конференцию устроил провокационную и который арестован за то, что он наркотики хранит, героин - так вот Каляпин сейчас пытается склонить его к тому, чтобы он обвинил полицейских в пытках", - пересказывает Каляпин выступление Кадырова.

Одновременно в Instagram Рамзана Кадырова была опубликована запись, в которой в частности говорится: "Теперь Каляпин пытается склонить к лжесвидетельству какого-то Руслана Кутаева. У нас есть правозащитники, способные ставить перед властью любые вопросы и отстаивать законные интересы граждан. И они обойдутся без Каляпиных".

Несмотря на жесткие публичные заявления Кадырова, Каляпин подтверждает, что не сомневается в том, что Кутаева избивали.

"Кутаев действительно был избит – тут нет никаких сомнений. Если при Анаудинове (заместителе министра внутренних дел Чечни, - прим. Би-би-си) Кутаев сказал, что он "упал" – ну я вам сразу могу сказать, что такие гематомы от падения образоваться не могут, - то адвокатам он говорит совершенно другое. Поэтому версию о применении пыток к Кутаеву мы сейчас как раз активно проверяем", - говорит Каляпин.

Глава "Комитета против пыток" ожидает, что следствие будет быстрым и скоро дело о наркотиках передадут в суд.