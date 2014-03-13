Пресса России: молчание о Крыме ударит по либералам

В обзоре российских газет:

Стимул для "локализации производства"

"Ведомости" пишут, что Евросоюз вслед за США одобрит персональные визовые и финансовые санкции против России в связи с ситуацией на Украине.

Санкции предположительно будут согласованы в понедельник, после референдума в Крыму, на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС.

По информации газеты, речь идет о визовых ограничениях и замораживании активов российских граждан. Конкретный список еще составляется, но уже известно, что президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров в него не войдут.

Помимо представителей ЕС в обсуждении списка нежелательных российских граждан принимают участие делегаты от Швейцарии и Японии, к визовым санкциям также могут присоединиться Канада и Турция.

Аналогичные санкции ввели США, но список лиц не опубликован. Известно также, что европейские санкции могут быть расширены, в качестве конкретной меры называется эмбарго на поставку в Россию вооружений.

Межведомственные связи между министерством обороны России и оборонными ведомствами стран НАТО были разорваны почти сразу после начала событий в Крыму. "Но поездки военных делегаций, исполняющих контрольные процедуры по таким международным соглашениям, как третий договор о сокращении наступательных вооружений, будут продолжены", - разъяснил замминистра обороны России Анатолий Антонов.

Все стратегические направления обеспечиваются электроникой исключительно отечественного производства – проблемой станет техническое перевооружение, поскольку оборудование закупается в том числе и в ЕС. В то же время оно же станет стимулирующей мерой для локализации производства необходимой техники Андрей Зверев, гендиректор холдинга "Росэлектроника"

"Что касается разрыва отношений в области оборонной промышленности, то до сих пор только шведская группа Volvo AB заявила, что из-за событий на Украине может быть приостановлена совместная работа Уралвагонзавода и компании Renault Trucks по созданию колесной боевой машины "Атом", - сообщают "Ведомости".

Самый крупный проект военно-технического сотрудничества ЕС и России – это строительство во Франции двух вертолетоносцев типа Mistral, стоимость контракта составляет 1,2 млрд евро. Правда, министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус уже заявил, что пока возможность санкций в связи с этим контрактом не рассматривается.

Первый корабль, "Владивосток", начал на прошлой неделе ходовые испытания, а его переход в Россию намечен на конец осени – начало зимы.

По мнению редактора Moscow Defense Brief Михаила Барабанова, в случае подпадания под санкции этого проекта "Владивосток" вряд ли будет реквизирован, но его передача может быть затянута.

В сотрудничестве с европейскими компаниями в России ведется сборка нескольких систем для российских Вооруженных сил – например, инерциальной навигационной системы Sigma французской компании Sagem. Но в Раменском приборостроительном конструкторском бюро, где ведется эта сборка, пока о санкциях ничего не известно.

По словам чиновника Минобороны, если дело дойдет до жестких санкций на поставку электронных компонентов, это вызовет серьезные, но не непреодолимые трудности для российской оборонной промышленности.

Гендиректор холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех") Андрей Зверев заверил: "Все стратегические направления обеспечиваются электроникой исключительно отечественного производства – проблемой станет техническое перевооружение, поскольку оборудование закупается в том числе и в ЕС. В то же время оно же станет стимулирующей мерой для локализации производства необходимой техники", - говорит Зверев.

По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Василия Кашина, опыт введенных в 1989 году и не отмененных до сих пор военно-технических санкций ЕС против КНР говорит, что составление конкретных списков запрещенных к экспорту товаров спускается ЕС на уровень национальных правительств.

Но многие правительства трактуют этот вопрос весьма гибко. "Благодаря сотрудничеству с ЕС Китаю удалось получить некоторые критически важные технологии - например, в авиадвигателестроении. Но тот же китайский опыт показывает, что отменить эти санкции очень трудно, поскольку для этого требуется согласие всех стран-членов ЕС", - заключает Кашин.

Почему молчат либералы

"Независимая газета" решила проанализировать, что говорит о российско-украинском кризисе российская оппозиция.

Лидер "Яблока" Григорий Явлинский назвал разрешение на использование в Крыму российских войск "ошибкой с чрезвычайно опасными последствиями".

"Референдум, скоропалительно организуемый крымскими властями, не будет законным, – заявил сопредседатель партии РПР–ПАРНАС Михаил Касьянов. – Минимальный срок для проведения референдума – через год".

Постоянно говорить о том, что они против политики российской власти на Украине, партийным выдвиженцам невыгодно. Избиратели не хотят войны, не хотят конфликта с Западом, но очень хотят, чтобы Крым был в составе России Алексей Макаркин, Центр политических технологий

"В течение года под контролем ОБСЕ должны быть обеспечены свобода и равенство всех общественных и политических сил представлять свои аргументы, должна быть обеспечена конкуренция мнений", - считает он.

В "Гражданской платформе" на тему Крыма высказываются крайне сдержанно, хотя общий тренд просматривается. "Важно сохранить трезвый взгляд и уважение к суверенитету Украины", – заявила лидер ГП Ирина Прохорова.

Основатель партии Михаил Прохоров в своем комментарии сконцентрировался на экономических проблемах: украинская экономика на грани катастрофы, и кризис в итоге аукнется всем – и Украине, и ЕС, и США.

"Независимая газета" приводит еще несколько высказываний лидеров непарламентских партий, и замечает: все эти заявления не являются официальными партийными решениями. Речь идет в основном о комментариях лидеров, размещенных на сайтах и в соцсетях.

Единственным политиком, внятно и подробно обосновавшим свою позицию по Крыму, стал лидер Партии прогресса Алексей Навальный. Он назвал "великолепной агитацией" обещания российских властей вдвое увеличить бюджет Крыма, а зарплаты – вчетверо. "Так мы любую страну к себе присоединим. Давайте пообещаем поднять зарплату в четыре раза, и США проголосуют за вхождение к нам на правах субъекта", - иронизирует он.

Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что малые партии рассматривают свою позицию через призму выборов в Мосгордуму. "Кампания пройдет в тот момент, когда крымская эпопея еще будет пользоваться одобрением населения. А на выборы собираются идти и "Гражданская платформа", и "Яблоко", и РПР–ПАРНАС. И постоянно говорить о том, что они против политики российской власти на Украине, партийным выдвиженцам невыгодно. Избиратели не хотят войны, не хотят конфликта с Западом, но очень хотят, чтобы Крым был в составе России", - говорит он.

Актив либеральных непарламентских партий, подчеркнул президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов в беседе с "НГ", в целом настроен по отношению к происходящему критически: "Но политики опасаются слишком активно играть на этой теме, зная, что массовая аудитория не разделяет их взглядов".

Несколько месяцев без разума

Другая реакция, более разумное отношение к делу появится не ранее чем через несколько месяцев – когда люди начнут осознавать, что эта политика связана с падением жизненного уровня, с ростом инфляции Лев Гудков, Левада-центр

"Независимая газета" пишет, что Левада-центр в конце недели обнародует результаты большого исследования, посвященного отношению граждан к политике России на Украине. И глава Левада-центра Лев Гудков ожидает больших перемен в настроениях граждан.

Если в январе-феврале фиксировалось явное отторжение идеи вмешательства руководства России в происходящее на Украине, то в марте настроения стали меняться.

Рейтинг Путина в этих условиях, уверен глава Левада-центра, пойдет вверх, как всегда в случаях нагнетания угрозы безопасности существования и призывов к солидарности со своими.

"Другая реакция, более разумное отношение к делу появится не ранее чем через несколько месяцев – когда люди начнут осознавать, что эта политика связана с падением жизненного уровня, с ростом инфляции", - комментирует социолог.

"РГ" задается вопросом: "Почему непарламентская оппозиция, дождавшись звездного часа, не спешит сплотить ряды в критике власти – хотя бы ее некоторых решений, хотя бы по Крыму? Восемь десятков зарегистрированных Минюстом политструктур активно и публично не критикуют Кремль".

Между тем, уверен Лев Гудков, отказ лидеров либерально-демократических структур от четкого выражения позиции есть в некотором смысле партийное самоубийство. "Если ты не высказываешь собственного отношения к проблеме, волнующей большинство населения, то просто исчезаешь с политического поля, выпадаешь из общественного внимания", - резюмирует он

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си