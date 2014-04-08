Минкульт не считает вредным фильм "Волк с Уолл-стрит"

Правообладатель иллюстрации AP Image caption В России фильм "Волк с Уолл стрит" зрителям до 18 лет смотреть не рекомендовано

Министерство культуры России не видит оснований для запрета на показ совершеннолетним зрителям кинокартины Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит".

"Прокатное удостоверение на фильм "Волк с Уолл-стрит" было выдано с возрастным ограничением "18+ запрещено для детей". Таким образом, несовершеннолетняя аудитория не имеет доступа к кинотеатральному прокату фильма, а взрослые граждане России в состоянии принять самостоятельное решение о целесообразности просмотра и сделать правильные выводы", - говорится в пресс-релизе министерства культуры.

Фильм, который многие критики называют одним из лучших в творческой карьере Скорсезе, повествует о некогда успешном брокере, который начинает вести развратный образ жизни: употребляет огромное количество алкоголя и разнообразных наркотиков, проводит время с проститутками, разводится с женой и в итоге попадает в тюрьму.

Картина претендовала на премию американской киноакадемии "Оскар" в пяти номинациях и на премию BAFTA в четырех номинациях, а актер Леонардо Ди Каприо, сыгравший главного героя, получил премию "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль. В российский кинопрокат фильм вышел в феврале 2014 года и уже собрал почти 14 миллионов долларов кассовых сборов.

Скандал разразился, когда центральный суд Новосибирска оштрафовал за прокат фильма несколько кинотеатров - по статье о пропаганде наркотических средств.

Курьез федерального масштаба

Дело об административном правонарушении в отношении кинотеатров, демонстрировавших фильм Скорсезе, возбудило управление ФСКН России по Новосибирской области.

К сожалению, нынешнее законодательство настолько запутанное и взаимоисключающее, что все что угодно можно подвести под любое уголовное наказание. Мне кажется, что доводить до абсурда все-таки нельзя. Тогда надо запретить Достоевского, Набокова, Бунина, можно все запретить Михаил Швыдкой, <br>экс-министр культуры

По информации Интерфакса, в протоколах приводится заключение экспертов НИИ физиологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАМН и Новосибирского областного наркологического диспансера, которые пришли к выводу, что в фильме идеализируется употребление наркотиков.

Суд внял доводам борцов с наркотиками и быстро выписал сети кинотеатров штрафы на общую сумму в 4 миллиона рублей (более 100 тысяч долларов).

История, которую поначалу можно было воспринять как курьез регионального масштаба, получила продолжение после заявления некогда известной актрисы, а ныне первого зампреда комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко: наказывать надо не прокатчиков, а экспертов министерства культуры, которые выдали фильму "Волк с Уолл-стрит" прокатное удостоверение, заявила депутат.

Чиновники от культуры, до сих пор не комментировавшие ситуацию, после такого камня в свой огород не смолчали.

"На фильмы, созданные в Российской Федерации или приобретенные за рубежом для проката на ее территории основанием для отказа в предоставлении государственной услуги может, в частности, послужить наличие в фильме сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также иной, запрещенной федеральными законами информации", - напомнила пресс-служба министерства.

В "Волке с Уолл-стрит" ничего этого нет, говорится в пресс-релизе: "Однако, в фильме Мартина Скорсезе, рассказывающем реальную историю взлета и падения биржевого брокера и афериста, напротив, ярко продемонстрированы негативные последствия употребления наркотических средств, приводящие к полному краху карьеры, бизнеса, семейных отношений".

"Скорсезе все-таки в здравом уме"

Депутаты Госдумы планомерно ограждают россиян от различной информации, которая, по их мнению, может причинить вред.

Image caption В Госдуме считают, что россияне еще недостаточно ограждены от вредной информации

Очередной федеральный закон - "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", - вступил в силу 1 сентября 2012 года, вызвав недоумение у деятелей культуры и представителей медиа-сообщества.

Критики ограничений на подачу информации, в числе прочих, отмечают, что полномочия по контролю за соблюдением нового закона распределены между различными службами и ведомствами, а исполнители, которые зачастую не очень-то разбираются в тонкостях искусства, могут произвольно трактовать закон.

"К сожалению, нынешнее законодательство настолько запутанное и взаимоисключающее, что все что угодно можно подвести под любое уголовное наказание. Мне кажется, что доводить до абсурда все-таки нельзя. Тогда надо запретить Достоевского, Набокова, Бунина, можно все запретить", - прокомментировал изданию "Газета.ру" решение Новосибирского суда бывший министр культуры Михаил Швыдкой.

Нужно понять, что в голливудском кино и так существует серьезная внутренняя цензура, заметил он.

"Там очень много таких запретов - и на телевидении, и на широком экране, которые нам и не снились. Для американцев проблема наркотиков - это серьезная проблема, я уверен, что ни один голливудский продюсер, если он в здравом уме, а Мартин Скорсезе в здравом уме все-таки, не допустит пропаганды наркомании. Потому что он сразу попадет под собственное внутреннее законодательство", - приводит издание слова Михаила Швыдкого.