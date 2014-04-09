ЕСПЧ озадачил Россию вопросами по выборам 2011 года

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Узнав об итогах парламентских выборов 2011 года, на акции протеста вышли десятки тысяч россиян

Европейский суд по правам человека опубликовал вопросы к властям России, касающиеся жалобы россиян о фальсификации результатов выборов в Государственную Думу в декабре 2011 года.

Страсбург предложил Москве ответить на 12 вопросов, большая часть из которых посвящена проблеме расхождения результатов голосования в протоколах, оставшихся на руках у членов УИК, и данных, введенных в систему ГАС "Выборы".

Манипуляции на избирательных участках "варьировались от простого несоблюдения избирательного законодательства до прямого мошенничества", считают 11 жителей Санкт-Петербурга - члены участковых избирательных комиссий, наблюдатели и кандидаты в члены Законодательного собрания города.

Своим решением ЕСПЧ может потребовать исправления нарушений, допущенных в ходе выборов. Однако способ исправления нарушений в большинстве случаев выбирает страна-ответчик, отмечают юристы.

Магия цифр

Жалобу в ЕСПЧ бывший кандидат от "Справедливой России" Андрей Давыдов и члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса подали через несколько дней после выборов.

Давыдов обнаружил существенные расхождения между данными копий протоколов, которые наблюдатели получили непосредственно на участках, и официальными результатами выборов на участках в Колпино.

Расхождения сторонники Давыдова обнаружили на 22 из 34 избирательных участков его округа.

Согласно данным, которые изначально получили наблюдатели, в городе с результатом 29,96% победила партия "Справедливая Россия".

Однако после ввода данных в систему ГАС "Выборы" результаты "Справедливой России" снизились примерно вдвое (с 10 031 голоса до 4538 голосов), в то же время результат "Единой России" вырос с 8965 до 17 265 голосов, сообщается в материалах дела.

По официальным данным, такая разница объясняется тем, что бюллетени были пересчитаны. Но Давыдов уверен, что новые протоколы были сфальсифицированы вышестоящими комиссиями.

Российские суды жалобы Давыдова рассматривать отказались, сославшись на то, что кандидаты и члены УИКов не имеют права оспаривать итоги выборов. Однако в Конституционном суде им все же удалось выиграть дело.

12 вопросов

В рамках разбирательства ЕСПЧ задает российскому правительству 12 вопросов. В частности, суд интересуется, в чем причина расхождений в данных "оригинальных" протоколов и официальных итогов голосования.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Экс-президент Дмитрий Медведев за успешно проведенные выборы удостоил главу ЦИК Владимира Чурова эпитетом "волшебник"

"Если различия между "оригинальными" протоколами и официальными итоговыми цифрами объясняются пересчетом голосов, обеспечены ли при пересчете надлежащие процедурные гарантии, предотвращающие фальсификации, например, извещали ли о пересчете голосов членов комиссий и наблюдателей, было ли у них достаточно времени для того, чтобы принять участие в этой процедуре?", - задаются вопросом судьи.

Кроме того, ЕСПЧ просит предоставить оригинальные протоколы с избирательных участков, а также пояснить, всегда ли результаты пересчета голосов на тех участках, на которых они были проведены, приводили к увеличению голосов за партию "Единая Россия".

Руководитель аппарата уполномоченного России при ЕСПЧ Андрей Федоров в интервью "Ведомостям" подтвердил, что запрос суда был получен. Вопросы переведут на русский язык и перешлют в компетентные ведомства, которые смогут дать ответ, сообщил он.

ЕСПЧ может потребовать исправления нарушений, допущенных в ходе выборов. Однако способ исправления нарушений в большинстве случаев выбирает страна-ответчик, отмечают юристы. А это существенно снижает вероятность перераспределения мандатов в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.

4 декабря 2011 года в России прошли выборы в Государственную Думу. По официальным данным, победу на выборах одержала партия "Единая Россия", набрав 49,32% голосов. В то же время международные наблюдатели от ПАСЕ и ОБСЕ объявили о многочисленных нарушениях во время выборов в Госдуму.

После голосования по России прокатилась волна многотысячных протестов с требованиями пересчета голосов, однако официальные итоги выборов так и остались в силе.

ЦИК России заявил, что выборы прошли в соответствии с законом. Глава ведомства Владимир Чуров поставил под сомнения подлинность материалов, свидетельствовавших о массовых фальсификациях, в числе которых были и видеокадры, запечатлевшие откровенные "вбросы" бюллетеней.