Павла Дурова убрали с поста гендиректора "ВКонтакте"

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Основателя "ВКонтакте" Павла Дурова все-таки отстранили от управления соцсетью

Основатель "ВКонтакте" Павел Дуров больше не является генеральным директором компании, его полномочия прекращены, сообщила в понедельник пресс-служба социальной сети.

"Интересно, что у акционеров не хватило смелости сделать это прямо, и о своем загадочном увольнении я узнаю из прессы", - прокомментировал это сообщение Павел Дуров на своей странице "ВКонтакте", назвав поведение акционеров "непрозрачным".

"Таким образом, сегодня ВКонтакте переходит под полный контроль Игоря Сечина и Алишера Усманова. Наверное, в российских условиях нечто подобное было неизбежно, но я рад, что мы продержались 7 с половиной лет. Мы многое успели. И часть того, что было сделано, уже не обратить вспять", - добавил Дуров.

Пресс-служба "ВКонтакте" ссылается на письмо Павла Дурова, датированное 21 марта 2014 года, в котором он предупреждал акционеров о сложении с себя полномочий гендиректора.

Это подтвердил и исполнительный директор компании Дмитрий Сергеев.

"Компания получила от генерального директора соответствующее формальное заявление, и, несмотря на последующие комментарии и связанные с ними обсуждения в отношении ухода или не ухода Павла с этой должности, отозвано оно, к сожалению, не было", - заявил он РБК.

По мнению руководства соцсетью, законодательство требовало от акционеров рассмотреть заявление Дурова, что и было сделано в 30-дневный срок.

Дмитрий Сергеев и первый заместитель гендиректора Борис Добродеев будут руководить соцсетью до принятия акционерами решения о назначении нового гендиректора.

По словам Сергеева, Дурову могут предложить должность главного архитектора сети.

Несмешная шутка

О письме акционерам, датированным 21 марта, Павел Дуров сам рассказал на своей странице в "ВКонтакте" 1 апреля.

Компания получила от генерального директора соответствующее формальное заявление, и, несмотря на последующие комментарии и связанные с ними обсуждения в отношении ухода или не ухода Павла с этой должности, отозвано оно, к сожалению, не было Дмитрий Сергеев<br>исполнительный директор "ВКонтакте"

"В результате событий, последовавших за изменением акционерного состава "ВКонтакте" в апреле 2013 года, свобода действий генерального директора в управлении компанией значительно сократилась", - написал Дуров, прибавив, что уходит, так как ему становится все сложнее отстаивать те принципы, которые некогда были заложены в основу социальной сети.

Однако через несколько дней он сам же назвал эти слова "первоапрельской шуткой".

"Поздравляю с прошедшим праздником всех, кто решил, что я действительно добровольно уйду в отставку", - написал Дуров также на своей странице в соцсети.

По поводу слов Дурова, представившего свою отставку первоапрельской шуткой, пресс-служба United Capital Partners, одного из двух акционеров "ВКонтакте", заявила: "Нет необходимости говорить, что мы не считаем это смешным, особенно принимая во внимание то, что в настоящее время совет директоров VK на собрании в Риге обсуждает кандидатуры тех, кто мог бы заменить Дурова".

В UCP также сообщили, что Дуров остается гендиректором социальной сети и никаких других решений акционеры не принимали.

Взаимные претензии

7 апреля стало известно, что UCP подал иск против основателя соцсети Павла Дурова и холдинга Mail.Ru Group (который владеет почти 52% акций компании) из-за интернет-мессенджера Telegram.

Интересно, что у акционеров не хватило смелости сделать это прямо, и о своем загадочном увольнении я узнаю из прессы Павел Дуров

Фонд требует, чтобы Telegram, который сейчас является личным проектом Дурова, был передан "ВКонтакте".

Павел Дуров, в свою очередь, сообщил, что в арбитражный суд им тоже уже подан иск, оспаривающий сделку по продаже 48% акций "ВКонтакте" фонду UCP в апреле 2013 года.

По мнению основателя соцсети, эта сделка была незаконной, поскольку продавцы акций "ВКонтакте" обязаны были сначала предложить свои доли существующим акционерам, а этого сделано не было.

Сооснователи VK Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев продали свои пакеты акций - на двоих 48% - компании UCP, которой управляет член советов директоров "Роснефти" и "Транснефти" Илья Щербович.

После этого Павел Дуров начал постепенно терять контроль над "ВКонтакте".

В начале 2014 года Дуров продал свою 12-процентную долю акций главе "Мегафона" и совладельцу медиахолдинга ЮТВ Ивану Таврину.

Таврин почти сразу же перепродал акции структурам Алишера Усманова - Mail.ru Group - которые теперь и являются крупнейшим акционером соцсети, созданной Дуровым.