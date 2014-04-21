Павла Дурова убрали с поста гендиректора "ВКонтакте"
Основатель "ВКонтакте" Павел Дуров больше не является генеральным директором компании, его полномочия прекращены, сообщила в понедельник пресс-служба социальной сети.
"Интересно, что у акционеров не хватило смелости сделать это прямо, и о своем загадочном увольнении я узнаю из прессы", - прокомментировал это сообщение Павел Дуров на своей странице "ВКонтакте", назвав поведение акционеров "непрозрачным".
"Таким образом, сегодня ВКонтакте переходит под полный контроль Игоря Сечина и Алишера Усманова. Наверное, в российских условиях нечто подобное было неизбежно, но я рад, что мы продержались 7 с половиной лет. Мы многое успели. И часть того, что было сделано, уже не обратить вспять", - добавил Дуров.
Пресс-служба "ВКонтакте" ссылается на письмо Павла Дурова, датированное 21 марта 2014 года, в котором он предупреждал акционеров о сложении с себя полномочий гендиректора.
Это подтвердил и исполнительный директор компании Дмитрий Сергеев.
"Компания получила от генерального директора соответствующее формальное заявление, и, несмотря на последующие комментарии и связанные с ними обсуждения в отношении ухода или не ухода Павла с этой должности, отозвано оно, к сожалению, не было", - заявил он РБК.
По мнению руководства соцсетью, законодательство требовало от акционеров рассмотреть заявление Дурова, что и было сделано в 30-дневный срок.
Дмитрий Сергеев и первый заместитель гендиректора Борис Добродеев будут руководить соцсетью до принятия акционерами решения о назначении нового гендиректора.
По словам Сергеева, Дурову могут предложить должность главного архитектора сети.
Несмешная шутка
О письме акционерам, датированным 21 марта, Павел Дуров сам рассказал на своей странице в "ВКонтакте" 1 апреля.
"В результате событий, последовавших за изменением акционерного состава "ВКонтакте" в апреле 2013 года, свобода действий генерального директора в управлении компанией значительно сократилась", - написал Дуров, прибавив, что уходит, так как ему становится все сложнее отстаивать те принципы, которые некогда были заложены в основу социальной сети.
Однако через несколько дней он сам же назвал эти слова "первоапрельской шуткой".
"Поздравляю с прошедшим праздником всех, кто решил, что я действительно добровольно уйду в отставку", - написал Дуров также на своей странице в соцсети.
По поводу слов Дурова, представившего свою отставку первоапрельской шуткой, пресс-служба United Capital Partners, одного из двух акционеров "ВКонтакте", заявила: "Нет необходимости говорить, что мы не считаем это смешным, особенно принимая во внимание то, что в настоящее время совет директоров VK на собрании в Риге обсуждает кандидатуры тех, кто мог бы заменить Дурова".
В UCP также сообщили, что Дуров остается гендиректором социальной сети и никаких других решений акционеры не принимали.
Взаимные претензии
7 апреля стало известно, что UCP подал иск против основателя соцсети Павла Дурова и холдинга Mail.Ru Group (который владеет почти 52% акций компании) из-за интернет-мессенджера Telegram.
Фонд требует, чтобы Telegram, который сейчас является личным проектом Дурова, был передан "ВКонтакте".
Павел Дуров, в свою очередь, сообщил, что в арбитражный суд им тоже уже подан иск, оспаривающий сделку по продаже 48% акций "ВКонтакте" фонду UCP в апреле 2013 года.
По мнению основателя соцсети, эта сделка была незаконной, поскольку продавцы акций "ВКонтакте" обязаны были сначала предложить свои доли существующим акционерам, а этого сделано не было.
Сооснователи VK Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев продали свои пакеты акций - на двоих 48% - компании UCP, которой управляет член советов директоров "Роснефти" и "Транснефти" Илья Щербович.
После этого Павел Дуров начал постепенно терять контроль над "ВКонтакте".
В начале 2014 года Дуров продал свою 12-процентную долю акций главе "Мегафона" и совладельцу медиахолдинга ЮТВ Ивану Таврину.
Таврин почти сразу же перепродал акции структурам Алишера Усманова - Mail.ru Group - которые теперь и являются крупнейшим акционером соцсети, созданной Дуровым.