В России могут запретить Skype, Gmail и Facebook

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Новые правила противоречат конституциям и США, и России, считают эксперты

Нашумевшие поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" во вторник приняты Госдумой. Однако шансы того, что зарубежные компании смогут и захотят выполнять новые требования законодательства, эксперты оценивают невысоко.

Поправки стали частью так называемого "антитеррористического пакета", который, среди прочего, приравнивает блогеров к СМИ. Кроме того, они обязывают и российcкие, и иностранные интернет-компании в течение шести месяцев хранить информацию о всех переданных сообщениях и предоставлять ее правоохранительным органам.

Речь идет о компаниях, оказывающих услуги электронной почты, мгновенных сообщений и IP-телефонии, а также о социальных сетях.

В документе говорится, что состав информации, подлежащей хранению, правила ее хранения, а также порядок ее предоставления определяются постановлением правительства, которого пока нет.

Правовой аналитик Ассоциации "Агора" Дамир Гайнутдинов в интервью Русской службе Би-би-си рассказал, что, как правило, урегулирование этого вопроса подзаконными актами, к примеру, постановлением правительства, означает внесудебное решение.

"Смысл всей этой истории в том, чтобы максимально упростить получение личной информации пользователей", - считает эксперт.

В настоящий момент правоохранительные органы могут затребовать доступ к персональным данным только по решению суда.

Однако даже сохранение этого принципа не сильно изменит ситуацию, поскольку в России судебный контроль за подобными исками очень слабый, полагает юрист.

"Если посмотреть статистику удовлетворения судами запросов, скажем, на проведение обысков для контроля переписки и телефонный переговоров, то понятно, что для правоохранительных органов не представляет никакой проблемы получать любые разрешения суда", - отмечает Гайнутдинов.

"Чудовищная нелояльность"

Интернет-гуру Антон Носик в разговоре с bbcrussian.com высказал мнение, что до фактического исполнения этих правил иностранными компаниями дело не дойдет.

К примеру, ФСБ может быть интересен американец из штата Огайо. Получается, что Facebook должен "стучать" на американца из штата Огайо, чтобы сотрудничать с ФСБ, а это - малореалистичный вариант Антон Носик, интернет-стартапер

"Не существует законных оснований для предоставления таких данных российским спецслужбам. Это нарушает статьи конституций и России и США, гарантирующие право на неприкосновенность частной жизни, и это - чудовищная нелояльность к своим пользователям", - заявил он .

Российские спецслужбы будут не меньше интересоваться американскими данными, чем своими. Ведь речь идет не обязательно о россиянах, находящихся на территории России, пояснил он.

"К примеру, ФСБ может быть интересен американец из штата Огайо. Получается, что Facebook должен "стучать" на американца из штата Огайо, чтобы сотрудничать с ФСБ, а это - малореалистичный вариант", - считает Носик.

Скорее всего, эти сервисы в России попросту будут заблокированы, и их пользователям придется обходить элементы блокировки при помощи сайтов-посредников.

Делается это "в один клик" при помощи прокси-сервисов, анонимайзеров и им подобным программ, отмечает эксперт.

"Рост рейтинга таких запрещенных в России ресурсов, как Грани.ру, Каспаров.ру, "Живой Журнал" Навального показывает, что пока эти сервисы работают вполне успешно. Надо думать, что и Google не потеряет пользователей", - заключает Носик.

Однако в июне 2013 года в Общественном совете при ФСБ России заговорили о запрете программ, позволяющих скрывать данные пользователей. Из-за новых поправок к этому разговору могут вернуться, опасается Носик.

Прихоти законодательства

Трудновыполнимым закон считается еще и потому, что храниться вся информация должна на территории России. Получается, что у всех иностранных компаний должны находиться в РФ серверы.

При этом у некоторых компаний, к примеру, у Google, есть небольшие представительства в стране, а у Facebook нет даже и его, рассказал bbcrussian.com член коллегии адвокатов "Межрегион" Константин Гандеров.

Поэтому реального регулирования здесь не будет, скорее государство получит возможность признать любую интернет-компанию нарушителем законодательства. А это приведет к тому, что большинство игроков рынка, в том числе российских, выведут свой бизнес за пределы России.

По его словам, тенденция переноса российскими компаниями по крайней мере хостинга на запад для того, чтобы как можно меньше зависеть от прихоти российского законодательства, уже наметилась.

Угроза отрасли?

Непосредственные объекты законодательной инициативы комментируют эту тему с большой неохотой.

Россия потеряет интернет как уникальную отрасль, которая могла бы стать точкой роста новой, постиндустриальной экономики нашей страны Дмитрий Гришин, основатель Mail.ru

Официальный комментарий выпустили только в Mail.ru Group – ее основатель Дмитрий Гришин увидел в поправках к закону угрозу всей отрасли.

В поступившем bbcrussian.com комментарии говорится, что интернет-компании в России достаточно долго не находились под жестким регулированием, благодаря чему Россия смогла стать одной из немногих стран в мире, где местные интернет-проекты занимают лидирующие места в электронной почте, соцсетях, играх, поиске.

"Курс на чрезмерное регулирование интернета, когда интернет-компании должны согласовывать с государственными органами свое оборудование и программные решения, приведет к тому, что Россия потеряет интернет как уникальную отрасль, которая могла бы стать точкой роста новой, постиндустриальной экономики нашей страны", - считает Гришин.

В пресс-службе компании "Яндекс" Русской службе Би-би-си сообщили, что о конкретных временных и материальных затратах говорить рано, поскольку в законе содержатся только общие нормы. От оценки предложений чиновников в компании воздержались.

Более конкретной информации ждут и в Rambler&Co. Во вторник директор по безопасности компании Александр Рылик заявил порталу Лента.ру, что пока не может оценить готовность выполнять требования закона, и отметил, что в настоящее время ведется сбор "только той информации о действиях пользователей, которая нужна для нормального функционирования нашего аппаратно-программного комплекса".

Зарубежные коллеги по интернету проявили солидарность, отказавшись обсуждать новый законопроект. В Microsoft, которой принадлежит Skype, Русской службе Би-би-си заявили, что эту тему комментировать не будут. Владелец Gmail и YouTube Google и социальная сеть Facebook на запрос bbcrussian.com не ответили.

Законопроект должны обсудить в Совете Федерации, однако, как считает эксперт "Агоры" Гайнутдинов, в последнее время большинство подобных актов принимается практически в неизменном виде.

"Все последние законы в серии интернета проходили "со свистом", фактически единогласно", - напоминает юрист.

Во вторник основатель социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров сообщил, что покинул Россию и возвращаться не планирует, поскольку в России "сейчас невозможно вести интернет-бизнес".

17 апреля Дуров написал на своей странице, что ответил отказом ФСБ России и прокуратуре. Первой - на требование выдать личные данные организаторов групп Евромайдана, второй - на указание закрыть антикоррупционную группу оппозиционера Алексея Навального.