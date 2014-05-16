Ракета "Протон" сгорела при запуске вместе со спутником

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Предыдущая авария "Протона-М" произошла в июле 2013 года

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом "Экспресс-АМ4R" завершился неудачно - на этапе работы третьей ступени ракеты-носителя возникла нештатная ситуация, и спутник не был выведен на орбиту, сообщает Роскосмос.

"По нашей предварительной информации, она [ракета] сгорела в плотных слоях атмосферы. Головной блок в составе разгонного блока "Бриз-М" и космического аппарата "Экспресс-АМ4R" не успел отделиться от ракеты и не был выведен на орбиту", - рассказал Остапенко агентству.

Стоимость упавшего аппарата составляет около 1 млрд рублей (28,8 млн долларов), сообщил агентству "Интерфакс-АВН" источник в ракетно-космической отрасли.

"Экспресс-АМ4R" называют самым мощным и высокотехнологичным российским спутником связи.

Как сообщает агентство "Интерфакс", спутник должен был с орбиты обеспечить доступ в интернет в отдаленных и труднодоступных регионах России по общедоступным ценам.

Токсичное топливо

Причиной аварии "Протона" могло стать падение давления в одном из рулевых двигателей, сообщил агентству ИТАР-ТАСС глава Роскосмоса Олег Остапенко.

Среди возможных мест падения аппарата ранее называли Алтай и Тихий океан.

Как сообщил агентству "Интерфакс-АВН" источник в ракетно-космической отрасли, ядовитые компоненты топлива, скорее всего, сгорели в атмосфере.

"Авария произошла во время работы третьей ступени ракеты. Поэтому топливо в баках разгонного блока "Бриз-М" осталось неизрасходованным. Но оно, скорее всего, сгорело в атмосфере, поскольку ракета успела поднять аппарат с разгонником примерно на 150 километров", - сообщил он агентству.

По его словам, в баках разгонного блока "Бриз-М", который должен был вывести спутник связи на орбиту, находилось несколько сот килограммов токсичных компонентов ракетного топлива.

Вместе с тем, несмотря на уверения "Роскосмоса" в том, что компоненты топлива не достигают земли и не наносят вред окружающей среде, с этим согласны далеко не все эксперты. И люди, живущие в районах падения отработавших ступеней, официальным лицам не верят.

Ракета и спутник были застрахованы в "Ингосстрахе" - по словам вице-президента компании Ильи Соломатина, риски запуска и эксплуатации на орбите застрахованы на 7,8 млрд рублей, а риски ответственности перед третьими лицами за причинение вреда с ответственностью по всему миру - на 6 млрд рублей.

Несчастливая серия?

Спутник "Экспресс-AM4R" был построен европейской компанией EADS Astrium. Его задача - обеспечить доступ к цифровому телевидению и интернету в труднодоступных насленных пунктах на севере России.

В марте 2012 года ФГУП "Космическая связь" выбрала эту компанию в качестве подрядчика для производства двух аппаратов - вторым был "Экспресс-АМ7".

При этом погибший 16 мая спутник "Экспресс-AM4R" был призван заменить на орбите спутник "Экспресс-AM4", также потерянный в результате неполадок программном обеспечении.

Он был создан в центре имени Хруничева на базе европейской платформы Eurostar-2000.

Спутник запустили 18 августа 2011 года, однако он был выведен на нерасчетную орбиту. С ним пытались наладить связь, однако все попытки совершить это оказались безуспешными.

30 августа 2011 года "Космическая связь" объявила аппарат потерянным. В марте 2012 года он был затоплен в Тихом океане.

"Терпеть это дальше невозможно"

Это первый аварийный космический запуск при новом главе Роскосмоса Олеге Остапенко, который возглавляет космическое агентство с октября прошлого года.

Отставки прежних руководителей ведомства связывали именно с высокой аварийностью космических запусков.

Предыдущая авария ракеты "Протон-М" произошла в июле 2013 года. 2 июля почти сразу после старта с космодрома "Байконур" она отклонилась от курса, загорелась и затем упала в 2,5 км от стартового комплекса.

В результате были потеряны три спутника ГЛОНАСС.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Глава Роскосмоса Олег Остапенко и американский астронавт Стивен Суонсон. Олег Остапенко возглавляет Роскосмос с октября 2013 года

Комиссия, расследовавшая аварию, установила, что она произошла из-за неправильно установленных датчиков угловых скоростей. На борту ракеты-носителя находилось около 600 т гептила, амила и керосина. Министерство окружающей среды и водных ресурсов Казахстана оценило ущерб окружающей среде, нанесенный при аварии, в более чем 13 млрд тенге (71,4 млн долларов).

После этой аварии российский премьер Дмитрий Медведев публично отчитал главу Роскосмоса Владимира Поповкина, а в октябре прошлого года Поповкин был отправлен в отставку.

Его сменил выходец из РВСН (ракетные войска стратегического назначения) Олег Остапенко, до этого занимавший высокий пост в минобороны.

Неудачей закончился и запуск в космос двух телекоммуникационных спутников при помощи ракеты-носителя "Протон-М" летом 2012 года. После отделения от "Протон-М" спутники не смогли выйти на заданную орбиту - по данным федерального космического агентства, причиной стала некорректная работа двигательной установки "Бриз-М".

Авария вызвала негодование российского премьера: "Я не знаю, какова причина гибели спутников – будь то разгонный блок, механические повреждения, элементарное разгильдяйство, или все вместе, умноженное на традиционное разгильдяйство, но терпеть это дальше невозможно, - говорил Медведев на заседании правительства, - Мы теряем авторитет и миллиарды рублей", - сказал тогда российский премьер-министр.

После этой аварии генеральный директор космического центра имени Хруничева Владимир Нестеров написал заявление об уходе.

Отставку предшественника Владимира Поповкина на посту главы Роскосмоса Анатолия Перминова, эксперты трактовали как следствие аварии ракеты "Протон-М" с аппаратами ГЛОНАСС 5 декабря 2010 года.

По оценкам российской Ассоциации авиакосмических страховщиков, в результате аварий во время космических запусков российское государство потеряло с 2010 года 20 млрд рублей.

Сообщалось о подготовке законопроекта об обязательном страховании космических пусков. Между тем, как полагают космические эксперты, страхование каждого пуска привело бы к еще большим убыткам для государства - за счет больших страховых премий.