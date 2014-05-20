Госдума приняла во втором чтении закон о гражданстве

Image caption У обладателей второго паспорта будет два месяца на то, чтобы сообщить о себе в ФМС

Госдума одобрила во втором чтении скандальный законопроект о гражданстве. Депутаты утвердили поправки, существенно расширяющие круг лиц, на которых будут распространяться новые нормы. При этом Дума освободила от необходимости сообщать о своем статусе тех россиян, которые постоянно проживают за границей.

Поправки в законопроекты вносятся перед вторым чтением, поэтому ту версию, которую во вторник утвердили депутаты, можно считать окончательной.

За предложенный вариант текста проголосовали 429 парламентариев; против введения уголовной ответственности за сокрытие второго гражданства выступили всего три человека.

Документу еще предстоит пройти третье чтение в Думе и рассмотрение в Совете Федерации, после этого законопроект ляжет на стол президенту. Новые нормы вступят в силу через 60 дней, после того как текст закона будет опубликован в "Российской газете".

Депутаты позаботились о жителях Крыма, получивших российское гражданство в результате аннексии полуострова. Для них было решено отсрочить вступление закона в силу до 1 января 2016 года.

Кого это касается

Под новый вариант законопроекта попадают не только граждане, имеющие какой-либо паспорт кроме российского, но также обладатели вида на жительство или других документов, подтверждающих право на постоянное проживание за рубежом.

Все они обязаны подать письменное уведомление в отделение Федеральной миграционной службы по месту жительства в течение 60 дней после получения второго паспорта или другого вида на жительство. Если гражданин уже является обладателем права на проживание за рубежом, он должен сообщить о себе в ФМС в течение двух месяцев с момента вступления закона в силу.

Новая версия законопроекта отдельно оговаривает статус несовершеннолетних и недееспособных обладателей иностранного паспорта и вида на жительство. Вместо них явиться в ФМС должны их законные представители; на них же будет распространяться и ответственность за неисполнение нового закона.

Новая уголовная статья

Сокрытие второго гражданства, наличия вида на жительство в другой стране будет квалифицироваться как уголовное преступление. Граждан, которые не захотят сообщать о себе новые сведения в ФМС, ждет штраф до 200 тыс. рублей или в размере годовой заработной платы или иного дохода. Нарушителей также могут наказать исправительными работами на срок до четырех часов.

Поскольку речь идет именно об уголовном преступлении, помимо штрафа или исправительных работ граждане получат отметку о судимости.

Тех граждан, которые подадут уведомление в ФМС не вовремя, в неполном объеме или с недостоверными сведениями, ждет административный штраф от 500 до 1 тыс. рублей.

Как сообщить о втором паспорте

Порядок подачи заявления в законопроекте прописан лишь в общем виде; процедуру еще предстоит определить ФМС.

В тексте законопроекта указан список сведений, которые нужно направить в миграционное ведомство. В уведомлении должны быть указаны паспортные данные гражданина РФ, а также сведения о документах, дающих право на постоянное проживание в иностранном государстве. Кроме того, миграционное ведомство нужно поставить в известность о том, когда и на каких основаниях гражданин приобрел право на постоянное проживание за рубежом.

В ФМС также следует направлять сведения о продлении срока действия паспорта другого государства и вида на жительство или об отказе от этих документов.

Можно это сделать, явившись в отделение ФМС или направив в ведомство необходимые сведения по почте.

Миллионы заявителей

Количество людей, которых касается новый закон, исчисляется миллионами, считает президент фонда "Миграция XXI века", экс-замдиректора ФМС Вячеслав Поставнин. Теоретически речь идет и об обладателях иностранных паспортов, и о профессионалах с долгосрочными рабочими визами, и о бизнесменах, которые зарегистрировали свои предприятия за рубежом, и о гражданах, которые перед пенсией обзаводятся недорогой недвижимостью в странах с дешевой жизнью, считает Поставнин.

"Мы уже давно этой темой занялись. Мы ее называем псевдоэмиграцией… По нашим подсчетам, это где-то до 10 млн граждан… Целевая группа четко не опрелена, а пострадать могут попутно миллионы соотечественников", - сказал он Би-би-си.

Сбор подобных сведений о гражданах, по мнению Поставнина, "вопрос политический": государство пытается узнать, где у человека экономические интересы, где он зарабатывает деньги, где имеет недвижимость и кому он более лоялен.