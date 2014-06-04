Опрос: в мире отношение к России хуже, чем когда-либо

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Опрос совпал по времени с Олимпиадой в Сочи

Отношение к России в мире серьезно ухудшилось за последний год. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проводившегося по заказу Всемирной службы Би-би-си.

В исследовании принимали участие 24,5 тыс. человек из 24 стран мира, в числе которых Россия, Великобритания, США, Австралия, Аргентина, Гана, Нигерия, Китай, Индия. Всех их просили дать оценку международному влиянию 16 различных стран и Евросоюза.

Участникам опроса предлагалось выбрать одну из категорий - "в основном позитивное (отношение)" или "в основном негативное".

Хуже, чем когда-либо

Впервые за девять лет исследований негативное отношение к России выразили 45% опрошенных. В симпатиях к России признались лишь 31% респондентов. По соотношению между этими категориями Россия занимает пятую строчку снизу среди всех стран в рейтинге.

Ухудшение отношения к России – это общий тренд, он зафиксирован в 13 странах на всех континентах.

Хуже всего Россию воспринимают в Европе и Северной Америке. Во Франции с негативной оценкой соглашаются 69% респондентов, в Германии – 67% опрошенных, в Великобритании и США – по 64%, в Канаде – 62%.

Позитивное отношение чаще всего высказывают жители азиатских стран, с которыми Россия является партнерами по БРИКС. В Китае положительные оценки звучали от 55% респондентов, в Индии Россию позитивно оценили 38% опрошенных.

Основная часть исследования проводилась еще до аннексии Крыма и событий на востоке Украины (опрос охватил период с 17 декабря 2013 года до 28 апреля 2014 года). Однако уже в это время росла напряженность вокруг Москвы, напоминает директор программы исследования отношения к международной политике университета Мэриленда Стивен Кулл.

"Несмотря на то, что опрос в основном происходил до событий в Крыму и совпал с играми в Сочи, освобождением Ходорковского и участниц Pussy Riot, это все-таки был временной отрезок, когда Путин требовал от Украины прекратить движение в сторону Евросоюза и когда на улицах Киева произошли первые беспорядки", - говорит Кулл.

США: слежка не прошла даром

Согласно данным опроса, в мире существенно ухудшилось отношение и к США; негативное восприятие этой страны усиливается на протяжении последних трех лет.

Наиболее критически США воспринимают в Пакистане (61%), Китае (59%), Германии (57%) и России (52%).

Сильнее всего этот показатель подскочил в Испании, Германии и Бразилии – здесь США потеряли от 19 до 15 процентных пунктов. По мнению Лайонела Беллье из социологической компании GlobeScan, проводившей исследование, ухудшение отношения к США в этих странах вполне закономерно.

"Возможно, не случайно, что страны, где число критиков США выросло больше всего – Испания, Германия и Бразилия, – это как раз те страны, где была выявлена обширная разведдеятельность США и где она широко критиковалась", - объясняет он.

Великобритания в числе стран-любимчиков

Соединенное Королевство оказалось в числе стран, отношение к которым в мире преимущественно позитивное; восприятие Великобритании стабильно улучшается с 2005 года, отмечают исследователи. Среди тех стран, где проводился опрос, не нашлось ни одного государства, граждане которого испытывали бы по поводу Британии негативные эмоции.

Больше всего Великобританию любят в странах, где говорят на английском языке. В США положительные оценки ей дают 81% опрошенных, в Канаде – 80%, в Австралии – 73%.

Несмотря на то, что в Евросоюзе Британию тоже воспринимают позитивно, исследователи отмечают рост числа тех, кому Великобритания не по душе.

В Германии таких людей сейчас 34% (на 15 процентных пунктов больше, чем год назад).

В Испании число тех, кто положительно оценивает Великобританию, сейчас составляет всего 41%. При этом негативный рейтинг Соединенного Королевства в этой стране вырос и достиг 36%.