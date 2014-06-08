Реконструкция Первой мировой: незнание и интерес

Image caption В преддверии годовщины в России проходит все больше мероприятий, посвященных Первой мировой

Трое мужчин в костюмах есаула казачьего войска и французских пехотинцев были настроены не слишком доброжелательно.

К вечеру многие участники исторического фестиваля "Времена и эпохи", который в этом году посвящен Первой мировой войне, выражали удивление или даже негодование из-за того, насколько плохо люди, пришедшие на фестиваль, знают историю этого конфликта.

Пока я разговаривала с "есаулом" и "пехотинцами", вокруг нас собралась небольшая толпа любопытных.

"Кто из присутствующих знает, когда началась Первая мировая война?" - с вызовом обратился к ним один из "французов", позже представившийся москвичом Михаилом.

Первый прозвучавший вариант - неуверенное "в августе". Наконец девушка, тоже одетая в исторический костюм, называет правильную дату - 28 июля 1914 года, на что Михаил восклицает: "Бинго, мадам!".

Если на Западе история Первой мировой войны стала материалом для многих фильмов и телесериалов, а даты, связанные с ней, широко отмечаются, то в России к этой теме начали активно обращаться только недавно.

Однако в преддверии 100-летней годовщины начала этого конфликта мероприятия, посвященные этой дате, проходят в России одно за другим.

"Не знают союзников России"

Фестиваль "Времена и эпохи" проходит в парке "Коломенское" уже в четвертый раз. Каждый раз он посвящен одной эпохе - например, в прошлом году темой было Средневековье.

За два дня на фестивале представят реконструкцию трех сражений - Брусиловского прорыва, последнего боя защитников крепости Осовец, также известного как "Атака мертвецов", и наступления Нивеля.

Image caption Многим нравилось фотографироваться с городовыми во время "задержания"

Image caption Дэйв Кларк, одетый в форму австро-венгерского егеря, приехал в Москву из английского Ковентри

Однако на фоне выстрелов из пушек многие пришедшие на фестиваль люди проводят время, просто фотографируясь с участниками.

Так, многие с энтузиазмом давали "задержать" себя на камеру двум мужчинам в костюмах городовых.

Один из них, представившийся Ариэлем, рассказывает, что в первый раз участвует в реконструкции. По его словам, этим хобби его заразили знакомые.

В тех учебниках истории, которые стали появляться с начала 90-х годов, это преподносится достаточно адекватно. С другой стороны, как это могут донести педагоги, насколько в них сидит это советское педвоспитание? Юрий Цурганов, историк

Однако многие здесь посвятили реконструкции многие годы своей жизни.

Дэйв и Ставрос, одетые в австро-венгерскую форму, приехали в Москву из Британии. По их словам, на фестиваль их и еще несколько десятков энтузиастов реконструкции из других стран пригласили организаторы. Фестиваль позиционирует себя как международный.

Ставрос - уроженец Греции, который уже много лет живет в Англии, - увлекается реконструкцией уже шесть лет. По его словам, Москва - уже не первая для него реконструкция за рубежом.

"Иногда слышишь какие-то вопиющие вещи, - говорит он о посетителях московского фестиваля. - Например, многие не знают, кто был чьим союзником. Они не знают, на чьей стороне воевали русские, то есть отсутствуют совершенно базовые знания. Невольно задаешься вопросом: вам что, в школе об этом ничего не рассказывали?"

"Спрашивают: "А французы за кого воевали - за немцев или за русских?" - вторит ему приехавший из Санкт-Петербурга "французский солдат", представившийся Эженом.

От "империализма" до "предательства"

Историку, главному редактору журнала "Посев" Юрию Цурганову это не кажется удивительным.

Иногда слышишь какие-то вопиющие вещи. Они не знают, на чьей стороне воевали русские, то есть отсутствуют совершенно базовые знания Ставрос, участник фестиваля из Англии

"У нас люди не знают, кто был союзниками и во Второй мировой войне", - говорит он.

В советской историографии Первую мировую войну называли "империалистической" и доказывали, что у России не было причин в нее вступать. Ветераны этой войны, опасаясь преследования, зачастую старались умалчивать об этом факте своей биографии.

Однако тех, кто учился в школе уже в постсоветское время, идеология, казалось бы, должна была затронуть в меньшей степени.

"В тех учебниках истории, которые стали появляться с начала 90-х годов, это преподносится достаточно адекватно, - говорит историк. - С другой стороны, как это могут донести педагоги, насколько в них сидит это советское педвоспитание?".

То, что восприятие Первой мировой в российских властных кругах изменилось, стало очевидно, когда Владимир Путин в 2012 году назвал заключение Брестского мира "предательством" со стороны большевиков, в результате чего страна "проиграла эту войну проигравшей стороне".

Однако он тогда добавил, что большевики, по его мнению, "искупили свою вину перед страной" в ходе Второй мировой войны.

Image caption По словам этих участников фестиваля, некоторые спрашивали у них, на чьей стороне воевала Франция

Image caption Не все выбирают военную форму: эта пара вдохновилась костюмами английской аристократии тех времен

Памятники и кино

По мере приближения годовщины мероприятий, посвященных Первой мировой, становится все больше.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption За два дня на фестивале представят реконструкцию трех сражений

В конце мая в Калининграде был открыт памятник погибшим, а в среду в Русском музее в Санкт-Петербурге открылась выставка о Первой мировой войне.

1 августа - дата, когда Германия объявила войну России, - планируется открытие музея Первой мировой войны в Царском селе.

На тот же день запланирована премьера фильма Дмитрия Месхиева "Батальон смерти" - о женском батальоне, сформированном по приказу временного правительства в 1917 году.

Режиссер этого фильма, частично получившего финансирование от Минкультуры, акцентировал внимание на том, что все актрисы в его картине должны были быть побриты налысо. Главную роль в нем сыграет депутат Госдумы Мария Кожевникова.

Участники фестиваля реконструкции выражали надежду, что, заинтересовавшись внешними деталями той эпохи благодаря фильмам и массовым мероприятиям, часть людей все же попытается ликвидировать пробелы в своих знаниях.

"Те, кто занимается реконструкцией, они интересуются, они эту историю знают. А те, кто приходит на мероприятия... Это как с фильмами. Вот сняли по известной книге фильм. Люди посмотрели фильм, а потом уже прочитали книгу", - говорит Константин Сафонов, одетый в форму французской пехоты.

Как ранее заявлял министр культуры Владимир Мединский, в России будут отмечать только начало Первой мировой, тогда как другие союзники готовятся еще и к столетию победы в 1918 году.