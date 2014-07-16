Сергий Радонежский: воплощение русского православия

Правообладатель иллюстрации wikipedia Image caption Юбилейные торжества проходят с 16 по 18 июля

В России отмечается 700-летие преподобного Сергия Радонежского.

Считается, что самый известный святой Русской православной церкви появился на свет 3 (13 мая) 1314 года. Однако дата не подтверждена стопроцентно надежными источниками, поэтому юбилейные торжества по решению Патриархии проходят не в мае, а 16-18 июля. Центральным событием станет 15-километровый крестный ход от города Хотьково до Троице-Сергиевый лавры, в котором, как ожидается, примут участие тысячи верующих.

Народный святой

Правообладатель иллюстрации wikipedia Image caption Сергий Радонежский (изображение на покрове XV века)

Официальная процедура канонизации в России была выработана только на Соборе 1549 года, созванном митрополитом Макарием. Сергий Радонежский был причислен к лику святых не по воле церковных иерархов или правительства, а мнением народным.

"Сергий сделался общерусским святым сам собою, по причине своей великой славы", - писал автор фундаментальной "Истории канонизации святых в Русской Церкви" Евгений Голубинский.

По данным Голубинского, первое упоминание о преподобном Сергии в этом качестве содержится в грамоте митрополита Ионы великому князю Дмитрию Шемяке от 1450 года. Митрополит грозил в ней Шемяке, узурпатору власти и известному взяточнику, утратой "милости московских святых".

Огромную роль в прославлении преподобного Сергия сыграл монах Пахомий Логофет, по национальности серб. Общаться с Сергием лично ему не довелось. Он приехал в Новгород ориентировочно в 1429 году, спустя 11 лет переселился в Москву и работал в Троице-Сергиевой лавре, где прославился как составитель житий святых и переводчик духовной литературы.

Сын оппозиционера

Будущий святой, в миру Варфоломей, был вторым из трех сыновей боярина Кирилла, служившего князьям ростовским (имеется в виду, конечно, не Ростов-на-Дону, а Ростов Великий, входящий ныне в "Золотое кольцо России").

Ростов являлся первым значительным городом Северо-Восточной Руси и имел славную историю, восходящую к временам Владимира Крестителя, но впоследствии уступил пальму первенства Суздалю и Владимиру, а затем Москве.

Боярин Кирилл выступал за независимость Ростовского княжества и был недоволен его насильственным присоединением к Москве. Семья подверглась притеснениям со стороны московского воеводы, впала в бедность и около 1330 года переехала в небольшой городок Радонеж, подальше от новых властей.

Он стал осязаемым и зримым идеалом народной святости. Игуменом земли Русской преподобный сделался в силу своей глубокой христианской духовности, его влияния на народ, а также благодаря созданию им школы монастырской жизни Дмитрий Балашов, протоиерей

В дальнейшем Радонеж оказался в тени основанного Сергием монастыря и превратился в село. По данным переписи 2010 года, его постоянное население составило пять человек.

С 12 лет Варфоломей отличался особой набожностью, изнурял себя постом и молитвой, и, по имеющимся данным, даже ссорился на этой почве с матерью, опасавшейся за его здоровье.

В 1335 году, после смерти родителей, Варфоломей постригся в монахи и уговорил старшего брата Стефана, чуть раньше также принявшего постриг, построить своими руками маленькую деревянную церковь во имя Пресвятой Троицы и скит, как говорилось в житии, "среди лесного уединения и диких зверей".

Вскоре сказалась разница характеров двух братьев. Стефан хотел делать обычную церковную карьеру и через два года переселился в московский Богоявленский монастырь, где со временем сделался игуменом. Сергий, искавший "строжайшего монашества" и "духовного подвига", остался в одиночестве.

Прослышав о "святом старце" (в православной терминологии это слово не имело отношения к возрасту), к нему начали стекаться последователи. Согласно легенде, даже медведи приходили смиренно наблюдать, как он молится.

Личным примером

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В 1345 году обитель оформилась в Троицкий монастырь. Став игуменом, Сергий до глубокой старости занимался физическим трудом по его расширению и благоустройству и обслуживал себя сам. Того же требовал от монахов, решительно борясь с праздностью и попытками жить на приношения мирян.

Трудам и мистическим откровениям преподобного Сергия посвящены циклы живописных полотен Михаила Нестерова и Николая Рериха. Самая известная картина Рериха на эту тему так и называется: "Сергий-строитель".

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption "Видение отроку Варфоломею" (Михаил Нестеров)

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption "Сергий-строитель" (Николай Рерих)

Слава о введенном Сергием строгом уставе дошла до Константинополя: вселенский патриарх Филофей направил ему со специальным посольством крест, монашеское облачение и грамоту с похвалами.

Монастырь стал местом паломничества как князей и бояр, так и простых людей, звался просто "Троицей", и всем было понятно, о чем речь. Многие миряне селились по соседству.

До и после смерти Сергия его ученики основали по всей Руси более 40 обителей, копировавших троицкий устав.

Согласно житию, преподобный Сергий творил многочисленные чудеса, в частности, воскрешал мертвых, озарял ночной лес ярким светом и лично общался с Богородицей и апостолами Петром и Иоанном.

Он скончался 25 сентября 1392 года в возрасте 78 лет. Опять же, согласно житию, предсказал день своего ухода за шесть месяцев, все это время хранил молчание и лишь за несколько часов до смерти призвал братию, чтобы дать ей последние наставления.

5 июля 1422 года, как гласит церковное предание, мощи преподобного были обретены нетленными.

Созданный им монастырь поныне является одним из главных центров и почитаемых святынь русского православия, а также входит в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Правообладатель иллюстрации wikipedia Image caption "Защитники Троице-Сергиевой лавры в 1608 году" (Василий Верещагин)

Дважды он сыграл важную политическую роль: во время Смуты, выдержав в 1608-1610 годах шестнадцатимесячную осаду сторонников Тушинского вора, и в 1689 году, став временным убежищем Петра I в ходе его противостояния с сестрой Софьей.

Вопреки распространенному мнению, тогда он еще не звался лаврой, а получил этот почетный статус в 1742 году по указу императрицы Елизаветы Петровны.

10 ноября 1919 года большевики закрыли Троице-Сергиеву лавру. Еще раньше, 11 апреля, мощи преподобного Сергия "в порядке борьбы с религиозным дурманом" при большом стечении народа вытащили из раки и передали в качестве экспоната в местный музей. 20 апреля 1946 года монастырь и мощи были возвращены Церкви.

Святость и политика

Профессор Петербургского университета Андрей Буровский указывает на важное отличие русского монашества и понимания святости от европейского, да и православного византийского.

Самые знаменитые католические и византийские святые - Франциск Ассизский, Фома Аквинский, Григорий Турский, Бернар Клервоский, Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Палама, Козьма Индикоплов - были выдающимися богословами и философами, учителями, сказавшими людям нечто новое о Христе и о жизни, яркими личностями и активными деятелями.

Сергий Радонежский не создавал никаких собственных пониманий ни веры, ни миpa, ни человека и вообще старался демонстрировать свою незаметность, незначимость, неважность. В представлении московитов он стал святым потому, что был кроток, смиренен, скромен, трудолюбив и умел тихо, незаметно, но неуклонно и твердо совершать свой духовный подвиг, нести свой крест служения. Причем служения не только и не столько Христу, сколько Московскому государству Андрей Буровский, историк

Францисканцам и доминиканцам, не говоря об иезуитах и адептах духовно-рыцарских орденов, предписывалось не только молиться, но, прежде всего, изо всех сил изменять грешный мир: к лучшему или к худшему с современной точки зрения - другой вопрос.

На Руси монашеский подвиг заключался в максимальном уходе от мира, отказе от индивидуальности и умерщвлении плоти. Самыми "правильными", авторитетными монахами считались схимники и пустынножители. Представить себе духовное лицо в латах во главе армии, как Ришелье, было абсолютно невозможно.

Преподобный Сергий не писал книг и в принципе никогда ничему не учил от собственного имени, а прославился как образец смирения и скромности.

Вмешиваясь в политику и вообще в мирскую жизнь, он, вопреки взглядам отца, неизменно проявлял лояльность потомкам Ивана Калиты. То заставил нижегородцев изгнать неугодного Москве князя Бориса Константиновича, пригрозив остановить богослужения в городских храмах, то мирил Дмитрия Донского с его зятем Олегом Рязанским, при этом открыто подыгрывая первому.

В 1377 году глубоко уважавший Сергия 85-летний московский митрополит Алексий, предвидя скорый конец, предложил троицкому настоятелю стать его преемником. Сергий отказался, что впоследствии ставилось ему почитателями в особую заслугу, взамен порекомендовав суздальского епископа Дионисия.

Однако великий князь Дмитрий, тогда еще не Донской, захотел видеть на митрополичьем престоле особо доверенного человека, известного под неуважительной кличкой "поп Митяй" - не епископа или архимандрита, а рядового священника, ради высокого сана срочно постригшегося в монахи - Дионисия же посадил под арест.

Вселенский патриарх Макарий не утвердил кандидатуру Митяя. Под ручательство Сергия Радонежского Дионисия освободили, но он нарушил данное слово, поехал в Константинополь и поднял там шум.

Коими государственными причинами, коим дальним замыслом порешил князь Дмитрий содеять митрополитом Митяя, а не кого иного из маститых игуменов или архимандритов, среди коих были куда более достойные высокого и ответственного места сего? А ответ прост: князь об этом-то даже и не думал! Дмитрий Иваныч был глубоко верующим человеком, но вера его была где-то на уровне суеверия, веры в обряд. Все его действия определялись возросшим ощущением собственной значительности Дмитрий Балашов, историк

Митяй также отправился интриговать, но во время плавания по Черному морю неожиданно умер (по некоторым данным, был отравлен). В конце концов, митрополитом стал игумен переяславского Горицкого монастыря Пимен.

Что ни говори, история вышла неприглядная. Видимо, не случайно Дмитрий Донской, несмотря на заслуги победителя на Куликовом поле, был канонизирован РПЦ только в 1988 году.

Что касается позиции Сергия Радонежского, для верующих людей действия святого не могут быть предметом критического анализа. Мнения светских историков расходятся.

Одни полагают, что Сергию следовало либо оставить обитель и принять митрополичье служение - тогда князю, вероятно, пришлось бы согласиться, и удалось бы избежать дискредитации церкви и власти - либо открыто осудить Дмитрия. Другие полагают, что прямым участием в придворно-церковной борьбе он только растерял бы духовный авторитет.

На поле Куликовом

Битва с Мамаем велась не за освобождение Руси от ига, и сам Дмитрий Донской ничего подобного в мыслях не держал. Даже спустя девять лет после победы, в завещании сыновьям, он писал как об отдаленной мечте: "А буде переменит Бог Орду…".

Правообладатель иллюстрации wikipedia Image caption Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского на Куликовскую битву (гравюра Бориса Чорикова)

Московский князь решил вмешаться во внутриордынскую борьбу, длившуюся к тому времени 21 год и вошедшую в русские летописи как "великая замятня".

Беклярбек (высший военачальник) Мамай, не являвшийся потомком Чингисхана и соответственно не имевший прав на престол, претендовал на положение фактического правителя, по своей воле ставящего и смещающего ханов. Его противником был "легитимный" Тохтамыш, на чьей стороне выступил Дмитрий.

Разгром Мамая обещал изменить - и действительно изменил - характер отношений между Русью и Ордой. Одно дело униженно ездить в Сарай за ярлыками на княжение, и совсем другое - самим возводить на престол ханов.

А главное, Москва стремилась утвердить свое превосходство над другими русскими городами и землями. Кому из удельных правителей быть великим князем, прежде зависело от Орды. Теперь Дмитрий впервые потребовал от остальных князей участия в походе под его началом не именем хана, а как государь.

Прекрасно чувствуя эту разницу, большинство из них отказались идти в бой под московскими знаменами, в том числе его собственный тесть Дмитрий Нижегородский и Олег Рязанский. В свете сказанного их поступок выглядит не национальной изменой, а лишь эпизодом в борьбе за власть и влияние. Кто станет править в Орде, князьям было не столь важно, а вот дальнейшего возвышения Москвы они не хотели.

Оставшись практически в одиночестве, Дмитрий Донской испытывал серьезные колебания.

Хотя после инцидента с попом Митяем прошел всего год, Сергий Радонежский решительно встал на сторону князя, укрепил его дух и благословил на битву. А чтобы сделать свое незримое присутствие несомненным для войска, разрешил двум молодым инокам Троицкой обители, Александру Пересвету и Андрею Ослябе, до пострига бывшим воинами и отличавшимся огромной физической силой, временно выйти из монашеского чина и взять в руки оружие.

Историческая встреча состоялась 18 августа 1380 года, ровно за три недели до Куликовской битвы. По мнению некоторых исследователей, без Сергия Радонежского ее бы вовсе не было.

Благодаря Сергию Радонежскому Русь превратилась в единое государство Дмитрий Смирнов, протоиерей

Дань в Сарай посылалась еще 100 лет, хотя соотношение сил необратимо изменилось, и применительно к этому периоду уместно говорить уже не об иге, а о сложном симбиозе. Но главным итогом Куликовской битвы стало окончательное утверждение Москвы в роли лидера русского Северо-Востока.

Историю, как известно, пишут победители. Роль Сергия Радонежского в тех событиях впоследствии оценивалась сугубо положительно, более того - ставилась едва ли не в главную заслугу.