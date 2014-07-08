Спецслужбы США задержали сына депутата Госдумы Селезнева

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Депутат от ЛДПР Валерий Селезнёв уверяет, что его сын невиновен

Спецслужбы США арестовали на Мальдивах по подозрению в махинациях с кредитными картами и счетами 30-летнего Романа Селезнёва, сына депутата Госдумы от ЛДПР. Отец задержанного и МИД России назвали это "похищением".

Согласно объяснениям властей США, Роман Селезнёв был задержан в минувшие выходные в аэропорту столицы Мальдив Мале и сразу доставлен на остров Гуам, поскольку обвиняется в банковском мошенничестве и хищениях с кредитных карт путём компьютерного взлома.

Депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнёв в интервью телеканалу "Дождь" подтвердил, что задержанный на Мальдивах россиянин - его сын.

Депутат Селезнёв заявил, что его сын не может быть хакером-мошенником, поскольку является инвалидом - был тяжело ранен взрывом в Марокко три года назад - а хакерство, по мысли депутата, подразумевает и качественную умственную деятельность, и моторику.

"К сожалению, мой сын в силу глубочайшей травмы головы, поражения головного мозга, не располагает такой возможностью", - сказал Селезнёв "Дождю".

"Дело" было раньше

Однако обвинения США касаются периода с 2009 года, когда Селезнёв-младший ещё не был инвалидом: теракт в Марракеше случился в апреле 2011 года, а дело против Романа Селезнёва в штате Вашингтон было заведено в марте того же года.

Если Селезнева признают виновным, то помимо лишения свободы судья может назначить ему штраф в сумме до 2 млн долларов

Впрочем, депутат Госдумы уверяет, что и до ранения его сын не был хакером: он работал в российских фирмах, не связанных с компьютерными технологиями, и вообще имеет гуманитарное образование.

"Это похищение гражданина Российской Федерации [...] То, что он не является хакером, мне очевидно, потому что у них нет никакой доказательной базы, и они вот так его хитят", - сказал депутат.

"Похищением" назвал задержание Романа Селезнёва и российский МИД.

"Расцениваем случившееся как очередной недружественный шаг Вашингтона. Не в первый раз американская сторона, игнорируя двусторонний Договор 1999 года о взаимной правовой помощи по уголовным делам, идет на фактическое похищение российского гражданина. Так, в частности, произошло с Виктором Бутом и Константином Ярошенко, которых насильно вывезли в США из третьих стран и осудили по сомнительным обвинениям",- говорится в комментарии МИД России.

МИД уверяет, что делает всё возможное для скорейшего возвращения Селезнёва в Россию.

Кроме того, МИД требует разъяснений от мальдивских властей: "Не может не вызывать возмущения позиция мальдивских властей, которые, вопреки существующим международно-правовым нормам, позволили спецслужбе другого государства похитить российского гражданина и вывезти за пределы страны".

Российская общественная палата назвала действия США в отношении российского гражданина противоправными.

Расцениваем случившееся как очередной недружественный шаг Вашингтона. Не в первый раз американская сторона, игнорируя двусторонний Договор 1999 года о взаимной правовой помощи по уголовным делам, идет на фактическое похищение российского гражданина МИД России

"Похищение людей - это бандитизм и беззаконие. Необходимо потребовать встречи с нашим консулом, чтобы ему объяснили, на каком основании произошло задержание, так как сам факт задержания на чужой территории противоправен. Так нельзя строить отношения между государством и гражданином. В конце концов, должна быть презумпция невиновности", - сказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе.

"Открытый рынок"

По информации газеты The New York Times из анонимных источников в правоохранительных органах США, Селезнёв, по данным последних, входил в транснациональную преступную организацию Operation Open Market (Операция Открытый Рынок). Ее члены покупали и продавали чужую личную и финансовую информацию на сетевых форумах для "кардеров", то есть мошенников с кредитными и дебитовыми картами.

В 2012 году были арестованы 19 членов организации, но Селезнёв оставался недосягаем для американской юстиции.

В понедельник Селезнева ознакомили с предъявленными ему обвинениями. Ему грозят десятки лет тюрьмы и очень большой штраф.

Как говорится в 27-страничном обвинительном заключении, обнародованном в прошлую субботу, в общей сложности Селезнев похитил с ноября 2010 по февраль 2011 года номера более 200 тысяч кредиток и продал 140 тысяч из них на сайтах для кардеров, заработав более 2 млн долларов.

Вредоносные программы для кражи данных базировались на серверах, которые москвич, как утверждает следствие, арендовал в России, на Украине и в Маклине, штат Вирджиния.