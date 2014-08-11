Украинский конфликт: телевизионная война слов

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Российские и украинские телевизионные каналы весьма эмоционально подходят к освещению конфликта на востоке Украины. Особенно усердствуют в этом смысле подконтрольные Кремлю СМИ, сравнивающие украинские власти с нацистами.

Российские государственные телеканалы используют методы желтой прессы, применяя всевозможные инструменты пропаганды для возбуждения в людях чувств отвращения и враждебности по отношению к Киеву.

Украинское телевидение делает главный упор на ведущую роль Кремля в кризисе и занимается опровержением "лжи" российских телеканалов, хотя и не используя столь эмоциональные эпитеты, как российские СМИ.

"Фашисты"

Одной из основных задач российского телевидения при освещении событий на Украине стала попытка приравнять нынешние украинские власти и их сторонников к фашистам.

В журналистскую лексику прочно вошло слово "бандеровцы" - так называют последователей украинского националиста времен Второй мировой войны Степана Бандеры.

В СССР Бандеру считали военным преступником и приспешником нацистов, и такое восприятие сохранилось и поныне. Однако в некоторых частях Украины Бандеру считают национальным героем.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption "Первый канал" неоднократно использовал экстремистскую лексику при описании украинского конфликта

Зачастую российские телеканалы для описания украинского правительства используют слово "хунта", подразумевая тем самым, что люди, пришедшие к власти после свержения Виктора Януковича, не имеют легитимности.

Еще более эмоциональную окраску в российских телесюжетах имеют слова "фашист" и "нацист". Их используют в различных контекстах – будь то описание националистов из организации "Правый сектор" или проведение исторических параллелей с реалиями Второй мировой войны.

В рассказах о военной операции Киева на востоке Украины российскими телеканалами зачастую используется выражение "карательная операция".

Государственный канал "Россия" и "Первый канал" использовали это словосочетание в более чем 500 репортажах, а слово "каратели" использовалось более 100 раз. Однако эти слова не являются общим правилом. Так, например, телеканал НТВ, принадлежащий компании "Газпром-медиа", использовал это словосочетание нечасто, а слово "каратели" и вовсе не употреблялось.

"Убивает Россия"

В украинских сводках новостей Россия представляется в негативном свете, однако используемая при этом лексика более сдержанна по сравнению с российскими каналами. Иногда звучит критика и в адрес украинского военного командования.

В последнее время предположения о причастности России к кризису переросли в прямые обвинения. Если о российских властях раньше говорили как о "ком-то, кто оказывает помощь из соседней страны", то теперь их открыто обвиняют в участии в кризисе. По сообщению канала "1+1", украинцев "убивают не только террористы, но и Россия".

Украинские телеканалы - вне зависимости от того, кто является владельцем станции, и политической риторики - называют пророссийских сепаратистов "террористами", поддерживая риторику украинского правительства.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Украинские каналы делают главный упор на ведущую роль Кремля в кризисе

Значительная часть репортажей украинского ТВ посвящена сюжетам о пытках и похищениях людей пророссийскими боевиками и развенчанию "лжи" российских СМИ о проведении Киевом "антитеррористической операции".

Если упоминается любая официальная позиция России по какому-либо вопросу, то ее немедленно называют "кремлевской пропагандой". В качестве примера можно привести журналиста "1+1" Александра Дубинского, который назвал прокремлевский канал LifeNews "лжецами и негодяями".

Политику, заключающуюся в критике в отношении российских властей, можно заметить и вне сводок новостей - например, в документальных фильмах и в политических ток-шоу.

Гости программ "Свобода слова" на канале ICTV и "Шустер LIVE" на канале UT1 - в основном украинские политики и представители власти - высказывают резкую критику в отношении России.

Однако звучат и иные точки зрения, и ведущие не препятствуют выражению инакомыслия.