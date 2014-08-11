Украинский конфликт: телевизионная война слов
Российские и украинские телевизионные каналы весьма эмоционально подходят к освещению конфликта на востоке Украины. Особенно усердствуют в этом смысле подконтрольные Кремлю СМИ, сравнивающие украинские власти с нацистами.
Российские государственные телеканалы используют методы желтой прессы, применяя всевозможные инструменты пропаганды для возбуждения в людях чувств отвращения и враждебности по отношению к Киеву.
Украинское телевидение делает главный упор на ведущую роль Кремля в кризисе и занимается опровержением "лжи" российских телеканалов, хотя и не используя столь эмоциональные эпитеты, как российские СМИ.
"Фашисты"
Одной из основных задач российского телевидения при освещении событий на Украине стала попытка приравнять нынешние украинские власти и их сторонников к фашистам.
В журналистскую лексику прочно вошло слово "бандеровцы" - так называют последователей украинского националиста времен Второй мировой войны Степана Бандеры.
В СССР Бандеру считали военным преступником и приспешником нацистов, и такое восприятие сохранилось и поныне. Однако в некоторых частях Украины Бандеру считают национальным героем.
Зачастую российские телеканалы для описания украинского правительства используют слово "хунта", подразумевая тем самым, что люди, пришедшие к власти после свержения Виктора Януковича, не имеют легитимности.
Еще более эмоциональную окраску в российских телесюжетах имеют слова "фашист" и "нацист". Их используют в различных контекстах – будь то описание националистов из организации "Правый сектор" или проведение исторических параллелей с реалиями Второй мировой войны.
В рассказах о военной операции Киева на востоке Украины российскими телеканалами зачастую используется выражение "карательная операция".
Государственный канал "Россия" и "Первый канал" использовали это словосочетание в более чем 500 репортажах, а слово "каратели" использовалось более 100 раз. Однако эти слова не являются общим правилом. Так, например, телеканал НТВ, принадлежащий компании "Газпром-медиа", использовал это словосочетание нечасто, а слово "каратели" и вовсе не употреблялось.
"Убивает Россия"
В украинских сводках новостей Россия представляется в негативном свете, однако используемая при этом лексика более сдержанна по сравнению с российскими каналами. Иногда звучит критика и в адрес украинского военного командования.
В последнее время предположения о причастности России к кризису переросли в прямые обвинения. Если о российских властях раньше говорили как о "ком-то, кто оказывает помощь из соседней страны", то теперь их открыто обвиняют в участии в кризисе. По сообщению канала "1+1", украинцев "убивают не только террористы, но и Россия".
Украинские телеканалы - вне зависимости от того, кто является владельцем станции, и политической риторики - называют пророссийских сепаратистов "террористами", поддерживая риторику украинского правительства.
Значительная часть репортажей украинского ТВ посвящена сюжетам о пытках и похищениях людей пророссийскими боевиками и развенчанию "лжи" российских СМИ о проведении Киевом "антитеррористической операции".
Если упоминается любая официальная позиция России по какому-либо вопросу, то ее немедленно называют "кремлевской пропагандой". В качестве примера можно привести журналиста "1+1" Александра Дубинского, который назвал прокремлевский канал LifeNews "лжецами и негодяями".
Политику, заключающуюся в критике в отношении российских властей, можно заметить и вне сводок новостей - например, в документальных фильмах и в политических ток-шоу.
Гости программ "Свобода слова" на канале ICTV и "Шустер LIVE" на канале UT1 - в основном украинские политики и представители власти - высказывают резкую критику в отношении России.
Однако звучат и иные точки зрения, и ведущие не препятствуют выражению инакомыслия.