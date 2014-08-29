Путин сравнил действия украинской армии с фашистской

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Владимир Путин считает происходящее на Украине "огромной общей трагедией"

Российский президент Владимир Путин сравнил действия украинской армии, воюющей с пророссийскими сепаратистами на юго-востоке страны, с обстрелами немецко-фашистскими войсками Ленинграда и других городов во время Второй мировой войны.

Выступая на молодежном форуме Селигер-2014, Путин сказал, что населенные пункты на востоке Украины окружены украинской армией, которая прямой наводкой наносит удары по жилым кварталам с целью разрушить инфраструктуру и подавить волю сопротивляющихся.

В адрес Москвы звучат обвинения в поддержке сепаратистов на русскоязычном Донбассе. Москва отвергает любые обвинения в наличии российских военных на юго-востоке, а также в вооружении действующих в регионе сепаратистов.

"Как ни печально, это мне напоминает события Второй мировой войны, когда немецко-фашистские оккупанты окружали наши города, в частности, Ленинград, и прямой наводкой расстреливали населенные пункты и их жителей", - заявил президент России.

Он также сказал, что ополчение назвало свою операцию военно-гуманитарной, потому что пытается отодвинуть линию фронта от населенных пунктов, для того, чтобы города оказались вне досягаемости украинской артиллерии.

"И что мы слышим от наших западных партнеров? Что они не могут этого делать? Они должны позволить всем себя растерзать, убить? И тогда они будут хорошими?" - заявил Путин.

ООН в пятницу опубликовала доклад, согласно которому за последний месяц активные боевые действия на востоке Украины, в том числе с использованием тяжелого вооружения обеими сторонами, привели к росту числа жертв среди мирного населения.

Всего по данным ООН, с середины апреля погибли более 2,5 тыс. человек.

Общая трагедия

Все происходящее на юго-востоке Украины Владимир Путин назвал огромной общей трагедией и призвал прекратить кровопролитие как можно быстрее. В частности, он призвал киевские власти начать переговоры с повстанцами на востоке страны "по существу, а не по техническим вопросам".

Украина и страны Запада обвинили в обострении конфликта на востоке Россию, а европейские страны дали понять, что не исключают введения новых санкций против России.

Путин сказал на форуме молодежи, что обратился к "ополчению Новороссии" с просьбой открыть гуманитарные коридоры для украинских военных, попавших в окружение. Позднее сепаратисты ответили согласием на предложение Путина, оговорив определенные условия.

Путин сказал, что у России есть данные о том, что киевские власти приказали своим военным не соглашаться на гуманитарные коридоры, а с боем прорываться из окружения, и предупредил украинские власти о "больших жертвах".

"По последней информации, командование украинской армии приняло решение не выпускать их из этого котла, а предпринимать попытки раздвинуть силы ополчения и выйти с боем. Я думаю, что это колоссальная ошибка, которая приведет к большим человеческим жертвам", - сказал президент.

Обвинения звучат не первый раз, нас практически с самого начала кризиса обвиняют в том, что мы во всем виноваты, так что различные домыслы слышим не впервые, при этом нам ни разу не предъявили факты Сергей Лавров, <br> глава МИД РФ

Говоря о попавших на Украинскую территорию российских военных, Владимир Путин заявил, что украинский президент Петр Порошенко пообещал вернуть десантников в Россию.

"Мы с Петром Алексеевичем Порошенко [в Минске] об этом говорили, и он заверил меня в том, что российские военнослужащие будут переданы России, так же как мы передавали и передаем до сих пор военнослужащих украинской армии", - сказал Путин. При этом, он подчеркнул, что уверен в том, что российские военнослужащие, задержанные на Украине, действительно заблудились.

Во вторник Служба безопасности Украины заявила, что задержала на границе с РФ десять российских десантников. Российские власти объяснили нахождение российских десантников "случайностью", предположив, что те вероятно заблудились при патрулировании границы.

Сейчас задержанные находятся в одном из киевских следственных изоляторов.

Вторжение или домыслы?

Украинские власти в четверг заявили о вводе российских войск на украинскую территорию.

Image caption Лавров заявил, что нет никаких доказательств ввода российских войск на Украину

Глава МИД России Сергей Лавров в ответ назвал эти заявления домыслами, и подчеркнул, что фактов присутствия российских войск на украинской территории не было предъявлено ни разу.

"Обвинения звучат не первый раз, нас практически с самого начала кризиса обвиняют в том, что мы во всем виноваты, так что различные домыслы слышим не впервые, при этом нам ни разу не предъявили факты", - сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства повторил мнение одного из лидеров самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, предположившего, что слова о российском "военном вторжении" будто бы специально повторяются, чтобы "как-то оправдать те массовые поражения, которые украинская армия несет уже не один месяц".

"Такие домыслы появляются, и высказываются обвинения в российском вторжении - наверное, это связано с тем, что ополченцы потеснили силовиков", - сказал российский министр на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.