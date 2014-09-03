Сайт псковской газеты "упал" после статьи о десантниках

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Российские власти отрицают, что оказывают военную помощь сепаратистом

Сайт газеты "Псковская губерния" стал недоступен после публикации расшифровки разговоров предположительно двух военнослужащих 76-й псковской дивизии ВДВ.

Если материалы, опубликованные псковскими журналистами, соответствуют действительности, то в ходе боевых действий на территории Украины практически полностью была уничтожена 1-я рота 76-й псковской дивизии ВДВ.

Из разговоров следует, что из всей роты удалось выжить только приблизительно десяти бойцам. В числе погибших был Леонид Кичаткин, чья могила была найдена журналистами на кладбище под Псковом на прошлой неделе.

В публикации также утверждается, что 16 августа рота была отправлена на территорию Украины, где псковские десантники ликвидировали украинский блокпост. Позже роту накрыли артиллерийским огнем. Один из участников разговора предполагает, что в районе боев работает "американская бригада РЭБ [радиоэлектронной борьбы]".

Никакого официального подтверждения этой информации нет. В самой газете сообщают, что военнослужащие 76-й дивизии обратились к издателю Льву Шлосбергу с просьбой "опубликовать информацию непосредственных участников боевых действий", после этого Шлосбергу передали записи разговоров.

Сразу после публикации материала сайт газеты перестал работать из-за наплыва пользователей, доступ к нему до сих пор полностью не восстановлен.

"Если обычно у нас посещаемость - сотни человек в день, то уже несколько десятков тысяч становится проблемой", - рассказала главный редактор газеты Светлана Прокопьева.

Запретная тема

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Журналисты попали на кладбище под Псковом, где захоронены погибшие при неизвестных обстоятельствах российские десантники

Уже почти две недели в России журналисты и блогеры расследуют сообщения о том, что российские десантники якобы оказались в зоне боевых действий в Украине, некоторые погибли или были задержаны. Речь идет о военнослужащих двух дивизий ВДВ - 98-й Свирской, дислоцированной в Иваново, и 76-й Псковской.

Украинская сторона заявляет, что российские солдаты уже длительное время принимают участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне сепаратистов.

Российские военные причастность десантников к боевым действиям отрицают, признавая лишь возможность того, что отдельные группы военнослужащих могли заблудиться на границе и оказаться на территории сопредельного государства.

На прошлой неделе неизвестные напали на основателя газеты "Псковская губерния" Льва Шлосберга, который вел расследование гибели псковских десантников. Многие наблюдатели и политики, в том числе и коллеги Шлосберга по партии, склонны связывать нападение на депутата областного собрания именно с этим.

26 августа возле кладбища под Псковом, где похоронены погибшие при невыясненных обстоятельствах российские десантники, неизвестные напали на корреспондентов Владимира Роменского с телеканала "Дождь" и Илью Васюнина, представлявшего онлайн-издание "Русская планета".