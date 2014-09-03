Сайт псковской газеты "упал" после статьи о десантниках
Сайт газеты "Псковская губерния" стал недоступен после публикации расшифровки разговоров предположительно двух военнослужащих 76-й псковской дивизии ВДВ.
Если материалы, опубликованные псковскими журналистами, соответствуют действительности, то в ходе боевых действий на территории Украины практически полностью была уничтожена 1-я рота 76-й псковской дивизии ВДВ.
Из разговоров следует, что из всей роты удалось выжить только приблизительно десяти бойцам. В числе погибших был Леонид Кичаткин, чья могила была найдена журналистами на кладбище под Псковом на прошлой неделе.
В публикации также утверждается, что 16 августа рота была отправлена на территорию Украины, где псковские десантники ликвидировали украинский блокпост. Позже роту накрыли артиллерийским огнем. Один из участников разговора предполагает, что в районе боев работает "американская бригада РЭБ [радиоэлектронной борьбы]".
Никакого официального подтверждения этой информации нет. В самой газете сообщают, что военнослужащие 76-й дивизии обратились к издателю Льву Шлосбергу с просьбой "опубликовать информацию непосредственных участников боевых действий", после этого Шлосбергу передали записи разговоров.
Сразу после публикации материала сайт газеты перестал работать из-за наплыва пользователей, доступ к нему до сих пор полностью не восстановлен.
"Если обычно у нас посещаемость - сотни человек в день, то уже несколько десятков тысяч становится проблемой", - рассказала главный редактор газеты Светлана Прокопьева.
Запретная тема
Уже почти две недели в России журналисты и блогеры расследуют сообщения о том, что российские десантники якобы оказались в зоне боевых действий в Украине, некоторые погибли или были задержаны. Речь идет о военнослужащих двух дивизий ВДВ - 98-й Свирской, дислоцированной в Иваново, и 76-й Псковской.
Украинская сторона заявляет, что российские солдаты уже длительное время принимают участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне сепаратистов.
Российские военные причастность десантников к боевым действиям отрицают, признавая лишь возможность того, что отдельные группы военнослужащих могли заблудиться на границе и оказаться на территории сопредельного государства.
На прошлой неделе неизвестные напали на основателя газеты "Псковская губерния" Льва Шлосберга, который вел расследование гибели псковских десантников. Многие наблюдатели и политики, в том числе и коллеги Шлосберга по партии, склонны связывать нападение на депутата областного собрания именно с этим.
26 августа возле кладбища под Псковом, где похоронены погибшие при невыясненных обстоятельствах российские десантники, неизвестные напали на корреспондентов Владимира Роменского с телеканала "Дождь" и Илью Васюнина, представлявшего онлайн-издание "Русская планета".