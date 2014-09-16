Mail.ru полностью выкупила "ВКонтакте" за $1,5 млрд

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "ВКонтакте" - самая популярная социальная сеть в России

Интернет-холдинг Mail.ru Group, подконтрольный российскому бизнесмену Алишеру Усманову, стал единственным собственником самой популярной в России социальной сети "ВКонтакте".

Mail.ru Group объявила о приобретении оставшейся доли в 48,01% "ВКонтакте" у структур фонда United Capital Partners за 1,47 миллиарда долларов.

До этой покупки Mail.ru Group был крупнейшим акционером социальной сети с 51,99% акций "ВКонтакте".

"Стратегический смысл консолидации "ВКонтакте" очень ясен - с более чем 92 млн пользователей "ВКонтакте" прекрасно соответствует активам Mail.ru", - говорится в сообщении Mail.ru Group.

"ВКонтакте", запущенная в октябре 2006 года, остается самой популярной в России социальной сетью: аудитория социальной сети составляет, по последним данным, 52,7 млн пользователей.

Для сравнения, аудитория "Одноклассники" - 42,6 млн пользователей, "Мой Мир" - 30,6 млн пользователей, Facebook в России - 25,4 млн пользователей.

Алишер Усманов является также собственником социальных сетей "Одноклассники" и "Мой Мир".

Сделка была закрыта во вторник, 16 сентября. Продавцами пакета выступили структуры фонда United Capital Partners: компании Blesmir Development Limited и Palagon Limited.

Фонд United Capital Partners Ильи Щербовича весной 2013 года выкупил 48% акций у первых инвесторов соцсети Вячеслава Мирилашвили и Льва Левиева.

Основатель "ВКонтакте" Павел Дуров считал эту сделку United Capital Partners нечестной: по его словам, фонд в обход всех договоренностей выкупил 48% акции сети и провел недружественное вхождение в совет директоров.

Судебный спор

Дуров считал эту сделку незаконной поскольку она была проведена с нарушением имеющихся соглашений, согласно которым продавцы акций "ВКонтакте" обязаны были сначала предложить свои доли существующим акционерам.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption До этой покупки интернет-компания Mail.ru Group была крупнейшим акционером социальной сети

Представители United Capital Partners тогда объяснили это тем, что фонд выкупил не акции социальной сети, продажа которых требовала согласования, а офшорные компании, которые владели этими акциями.

В апреле этого года Bullion Development Limited (офшорная компания, принадлежащая Mail.ru Group) подала иск к фонду United Capital Partners в лондонский арбитраж.

После покупки во вторник Mail.ru Group оставшейся доли у фонда, United Capital Partners, Mail.ru и Павел Дуров договорились о немедленном прекращении всех судебных разбирательств.

"Консолидация 100% "ВКонтакте" и прекращение всех акционерных разбирательств позволит сфокусироваться на продукте и его дальнейшем развитии", - заявил гендиректор и глава совета директоров Mail.ru Дмитрий Гришин.