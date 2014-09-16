Mail.ru полностью выкупила "ВКонтакте" за $1,5 млрд
Интернет-холдинг Mail.ru Group, подконтрольный российскому бизнесмену Алишеру Усманову, стал единственным собственником самой популярной в России социальной сети "ВКонтакте".
Mail.ru Group объявила о приобретении оставшейся доли в 48,01% "ВКонтакте" у структур фонда United Capital Partners за 1,47 миллиарда долларов.
До этой покупки Mail.ru Group был крупнейшим акционером социальной сети с 51,99% акций "ВКонтакте".
"Стратегический смысл консолидации "ВКонтакте" очень ясен - с более чем 92 млн пользователей "ВКонтакте" прекрасно соответствует активам Mail.ru", - говорится в сообщении Mail.ru Group.
"ВКонтакте", запущенная в октябре 2006 года, остается самой популярной в России социальной сетью: аудитория социальной сети составляет, по последним данным, 52,7 млн пользователей.
Для сравнения, аудитория "Одноклассники" - 42,6 млн пользователей, "Мой Мир" - 30,6 млн пользователей, Facebook в России - 25,4 млн пользователей.
Алишер Усманов является также собственником социальных сетей "Одноклассники" и "Мой Мир".
Сделка была закрыта во вторник, 16 сентября. Продавцами пакета выступили структуры фонда United Capital Partners: компании Blesmir Development Limited и Palagon Limited.
Фонд United Capital Partners Ильи Щербовича весной 2013 года выкупил 48% акций у первых инвесторов соцсети Вячеслава Мирилашвили и Льва Левиева.
Основатель "ВКонтакте" Павел Дуров считал эту сделку United Capital Partners нечестной: по его словам, фонд в обход всех договоренностей выкупил 48% акции сети и провел недружественное вхождение в совет директоров.
Судебный спор
Дуров считал эту сделку незаконной поскольку она была проведена с нарушением имеющихся соглашений, согласно которым продавцы акций "ВКонтакте" обязаны были сначала предложить свои доли существующим акционерам.
Представители United Capital Partners тогда объяснили это тем, что фонд выкупил не акции социальной сети, продажа которых требовала согласования, а офшорные компании, которые владели этими акциями.
В апреле этого года Bullion Development Limited (офшорная компания, принадлежащая Mail.ru Group) подала иск к фонду United Capital Partners в лондонский арбитраж.
После покупки во вторник Mail.ru Group оставшейся доли у фонда, United Capital Partners, Mail.ru и Павел Дуров договорились о немедленном прекращении всех судебных разбирательств.
"Консолидация 100% "ВКонтакте" и прекращение всех акционерных разбирательств позволит сфокусироваться на продукте и его дальнейшем развитии", - заявил гендиректор и глава совета директоров Mail.ru Дмитрий Гришин.