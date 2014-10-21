Водитель снегоуборщика во Внукове говорит, что был трезв

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Внуково": самолет и обгоревшие обломки Falcon-50

Водитель снегоуборочной машины, с которой столкнулся самолет главы французской компании Total, заявил, что не был пьян в момент аварии и отказался признать свою вину.

В катастрофе в московском аэропорту "Внуково" в ночь на вторник погибли все четыре человека, находившиеся на борту, в том числе 63-летний глава совета директоров крупнейшей французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

Во Франции новость о гибели главы Total вызвала настоящий шок.

Версии аварии

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин во вторник с утра сообщил, что предполагаемый виновник аварии задержан и следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Им был назван водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко. Следствие заявило, что Мартыненко в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Однако адвокат Мартыненко утверждает, что его подзащитный не был пьян, а следственные действия проводились без адвокатов.

"В ходе допроса Мартыненко заявил, что не признает свою вину, в момент ЧП он был трезв", — сказал агентству РИА Новости адвокат Александр Карабанов.

По словам Карабанова, его подзащитный вообще не употребляет спиртные напитки из-за проблем со здоровьем. Адвокат также заявил, что будет добиваться независимой экспертизы, которая сделает выводы, был ли пьян его подзащитный. Защитник также отметил, что Мартыненко пока находится в шоковом состоянии.

"Сейчас он плохо понимает, что происходит, находится в эмоциональном шоке, жалуется на боли в сердце и просит обеспечить его необходимыми лекарствами", — рассказал адвокат.

Следствие в качестве основных версий аварии называет ошибку диспетчера и действия снегоуборщика.

По мнению российских блогеров, трудно придумать сценарий катастрофы, который настолько соответствовал бы всем стереотипам о России.

Проверка на алкоголь

Официальный представитель СКР Владимир Маркин не исключил, что в ходе расследования уголовного дела появятся и другие задержанные.

"В ближайшее время следователи примут меры к отстранению от служебных обязанностей ряда сотрудников аэропорта, которые могут воспрепятствовать расследованию. Несмотря на то, что в деле уже появились первые подозреваемые, очевидным является и то, что за халатными действиями непосредственных исполнителей стоят, конечно же, более высокие руководители аэропредприятия, действиям и бездействию которых в ходе расследования обязательно будет дана соответствующая правовая оценка", - пообещал представитель СКР.

Правообладатель иллюстрации Reuters

Кристоф де Маржери был в числе участников совещания российского правительства, посвященного иностранным инвестициям. Встреча проходила в подмосковных Горках.

Total, одна из крупнейших в мире нефтегазовых компаний, является оператором одного из трех проектов в России - Харьягинского нефтяного месторождения в Ненецком АО. В 2008 году Total стала первым партнером "Газпрома" в разработке первой фазы Штокмановского газоконденсатного месторождения с долей в 25%.

Однако после введения Западом санкций против России в связи с ее ролью в событиях на Украине будущее проектов Total в России оказалось под вопросом.