Центробанк отпустил рубль "в свободное плавание"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Центробанк не отказывается от валютных интервенций, но обещает их проводить только в случае угрозы для финансовой стабильности

Банк России отпустил рубль в свободное плавание, упразднив действующий механизм курсовой политики. Об этом говорится в заявлении на сайте регулятора.

С 10 ноября Центробанк отменил коридор бивалютной корзины и регулярные интервенции на границах коридора и за его пределами.

Тем самым ЦБ сводит к минимуму воздействие на курс рубля, и его установление будет происходить в большей степени под влиянием рыночных факторов.

В то же время Банк России подчеркивает, что не будет полностью отказываться от валютных интервенций. Их проведение возможно в случае возникновения угроз для финансовой стабильности.

Глава минфина Антон Силуанов заявил, что считает решение Банка России запоздалым.

"Мне кажется, что это немного запоздалое решение, поскольку, когда пошло давление на рубль, не было необходимости держать валютный коридор и продавать золотовалютные резервы", - сказал министр.

ЦБ уже потратил на поддержание курса свыше 30 млрд долларов из своих резервов.

Ранее предполагалось, что переход к плавающему курсу рубля состоится в начале следующего года.

Российский валютный рынок нейтрально отреагировал на эту новость, отмечают эксперты, опрошенные Интерфаксом.

Укрепление рубля

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption ЦБ уже потратил на поддержание курса свыше 30 млрд долларов из своих резервов

В понедельник с утра российская валюта немного выросла к доллару и евро.

По состоянию на 13:10 мск доллар стоил 45 рублей, евро - 56,3 рубля.

Это совпало по времени с выступлением Путина на саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, в котором он в том числе коснулся вопроса о стабилизации курса рубля.

"Вы знаете, что сегодня значительным колебаниям подвержен курс рубля. Наши финансовые власти предпринимают необходимые меры. Центральный Банк страны продолжает политику таргетирования инфляции", - цитирует Путина агентство Интерфакс.

В конце прошлой недели мы говорили, что рубль был недооценен, ситуация была под воздействием спекулянтов, объем торгов был небольшой, курс взлетел, сегодня ситуация откатывается Антон Силуанов

"В долгосрочной перспективе рубль должен приближаться к своей справедливой стоимости. Она находится где-то в диапазоне между 40 и 45 рублями за доллар. Но когда рубль достигнет своей справедливой стоимости, на этот вопрос ответить сложно", - объясняет старший аналитик Центра макроэкономического анализа "Альфа-банка" Дмитрий Долгин.

По словам Антона Силуанова, при сегодняшней цене нефти (83-84 доллара за баррель) курс рубля недооценен.

"У нас были данные, при цене нефти 60-70 долларов за баррель курс был значительно крепче... В конце прошлой недели мы говорили, что рубль был недооценен, ситуация была под воздействием спекулянтов, объем торгов был небольшой, курс взлетел, сегодня ситуация откатывается", - сказал министр финансов.

Прогноз: санкции и инфляция

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Одновременно с этим Центробанк опубликовал прогноз по состоянию экономики на следующий год, где говорится о росте оттока капитала, временном повышении инфляции и продолжении жесткой кредитно-денежной политики.

Согласно докладу, по итогам 2014 года чистый отток частного капитала составил около 128 млрд долларов США, что значительно выше ожиданий ЦБ. В следующем году российский регулятор ожидает оттока капитала в объеме около 100 млрд США.

В рамках базового сценария прогнозируется повышение цены на нефть до 94–96 долларов за баррель к середине 2015 года и ее последующее снижение до 90 долларов.

"Несмотря на кратковременное повышение цены на нефть в первой половине 2015 года, ее дальнейшая нисходящая траектория обусловят постепенное ухудшение условий торговли", - говорится в документе.

Кроме того, ЦБ ожидает сохранение высокого уровня инфляции в начале следующего года и сохранение санкций до 2017 года.