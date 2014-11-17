Россия: алкоголь предлагают убрать с витрин магазинов

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Место алкогольной продукции - в закрытых шкафах, считают депутаты

Алкогольная продукция вслед за табачной может быть убрана из поля зрения покупателей. Депутаты ЛДПР подготовили поправки к закону, регулирующему производство и оборот спиртосодержащей продукции.

Смысл поправок – запретить демонстрацию любой алкогольной продукции, включая пиво, на прилавках и витринах магазинов, рассказал Русской службе Би-би-си автор законопроекта - депутат Госдумы Андрей Свинцов.

По его словам, алкогольная продукция должна находиться в отдельных шкафах с непрозрачным стеклом, на которых должна быть соответствующая надпись и кнопка вызова продавца.

Похожие шкафы (полностью прозрачные) можно обнаружить в крупных супермаркетах - в них, как правило, выставлен дорогой алкоголь.

Свинцов убежден, что производители алкогольной продукции этому предложению не обрадуются, однако это "не такие большие потери в сравнении с тем, сколько людей умирает ежедневно от злоупотребления алкоголем".

Глава минздрава Вероника Скворцова не исключила положительного эффекта для молодежи от такой инициативы.

"Для тех, кто выпивает регулярно, их это, конечно, не остановит такая мера. А вот для тех хрупких душ, которые еще не сформировались и не сформировали свое отношение, для них это может быть как бы определенным позитивом", - сообщила она.

Скворцова уточнила, что над этой темой нужно еще дополнительно поработать.

За здоровье россиян

Предложения пересмотреть существующую систему продажи алкоголя звучат не впервые. В июле Общественная палата предложила отделить в магазинах продажу алкоголя от продажи продуктов питания.

"Выкладка алкоголя никак не регулируется законом, часто можно встретить полки со спиртным поблизости от кассовой зоны или же в самом высокопроходимом месте супермаркета", - говорил тогда член ОП Султан Хамзаев.

Предложения палаты планировалось обсудить осенью.

В прошлом году аналогичный проект уже был внесен на рассмотрение депутатами ЛДПР, которые предлагали продавать спиртное в специальных магазинах или в отдельных залах торговых центров.

Партия власти за законопроект в таком виде голосовать отказалась, напоминает Свинцов.

В России в год потребление алкоголя составляет 15,1 литра на человека по данным ВОЗ и 13,5 литра - по статистике Росстата.

Подсчитать, сколько человек гибнет из-за потребления алкоголя проблематично, поскольку не всегда есть прямая связь между причиной смерти и заболеванием, вызванным употреблением спиртного.