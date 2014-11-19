Можно ли в России теперь носить оружие?

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Споры о возможности легализации огнестрельного оружия в России идут уже несколько лет

Правительство России разрешило гражданам, имеющим разрешение, носить оружие в целях самообороны.

С одной стороны, как отмечают эксперты, это небольшое уточнение не сильно изменит существующие правила. С другой - оно вызвало очередной всплеск продолжающейся уже много лет дискуссии о возможности легализации огнестрельного оружия.

Представитель российского МВД в интервью РИА Новости заявил, что легализацией это нововведение называть нельзя.

"Утверждения ряда СМИ о том, что якобы правительство РФ разрешило гражданам носить любое оружие, являются неверными. Ношение гражданами отдельных видов гражданского оружия при наличии соответствующей разрешительной документации, определенной в Правилах оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, было разрешено и ранее", - заметил чиновник.

Он добавил, что "внесенные изменения в эти правила ничего по сути не меняют и носят уточняющий характер, то есть данный документ просто привели в соответствие с законом "Об оружии".

"И так много оружия"

Против легализации огнестрельного оружия в России выступали власти, включая и Владимира Путина, который в 2011 году заявил, что "свободное хождение огнестрельного оружия принесет большой вред и представляет большую опасность", а в прошлом году сказал, что "на руках у населения и так много оружия, поэтому искусственно стимулировать этот процесс опасно".

Владельцы легального оружия - люди вменяемые, у них для этого и справка есть Рафаил Рудицкий, союз "Гражданское оружие"

До этого российский премьер Дмитрий Медведев выражал мнение, что разрешить свободную продажу оружия в стране нельзя "в силу разных причин, включая культурные традиции".

Принятая российским правительством поправка постановления, опубликованная во вторник вечером, вызвала настолько бурную реакцию в обществе, что уже в среду утром на заседании Совета Федерации сенатор Константин Добрынин потребовал ужесточить правила ношения оружия.

По его словам, в обществе "уже возникло непонимание, и граждане могут начать неправомочно использовать огнестрельное длинноствольное оружие".

Российский адвокат, доктор юридических наук Анатолий Кучерена объяснил в интервью Русской службе Би-би-си, что постановление является подзаконным актом и встпуает в противоречие с законом.

"Я не понимаю, как можно в постановление правительства вносить такие слова, если есть статья шестая закона "Об оружии", в которой ясно и четко написано [...], что на территории Российской Федерации запрещается ношение гражданами в целях самообороны длинноствольного огнестрельного и холодного оружия за исключением перевозки и транспортировки указанного оружия", - сказал адвокат.

По словам юриста, эта ситуация может привести к тому, что человек будет носить с собой оружие в полном соответствии c постановлением правительства, но его можно будет привлечь к ответственности за нарушение закона "Об оружии".

Вменяемые люди со справкой

Глава московского отделения союза "Гражданское оружие" Рафаил Рудицкий рассказал Русской службе Би-би-си, что правительство по сути облегчило ситуацию с ношением гражданского оружия.

До сих пор его нельзя было просто носить с собой, а только транспортировать с определенной целью - например, на стрельбище или охоту.

Не только автомобилисты начнут выяснять отношения на дорогах, но и в метро - наступил один другому на ногу, и начнется Андрей Воробьев, политолог

Правила же ношения, по его словам, никак не изменятся - во время переноски (даже с целью самообороны) оружие должно быть разряжено.

Кроме того, по словам Рудицкого, не изменится и положение, согласно которому необходимо иметь разрешение на хранение и ношение такого оружия, выдаваемое органами внутренних дел.

"Владельцы легального оружия - люди вменяемые, у них для этого и справка есть. Просто они будут возить с собой оружие на соревнования, на стрельбище, в тир, уже не опасаясь, что их тормознут и спросят, куда ты везешь?", - считает Рудицкий.

Нервная обстановка

Между тем противники легализации оружия опасаются, что такое послабление все-таки надо проводить параллельно с усилением контроля за выдачей лицензий.

"Подобные лицензии очень часто просто покупаются. Коррупция в полиции у нас развита и остается на высоком уровне. И такое решение - разрешить ношение оружия тем, у кого есть лицензии, должно сопровождаться резким ужесточением системы выдачи этих лицензий", - настаивает политолог Андрей Воробьев.

Он напомнил о событиях четырехлетней давности, когда в Москве произошли беспорядки на Манежной площади с участием футбольных фанатов, вызванные убийством фаната во время драки на севере Москвы.

В ходе следствия выяснилось, что у стрелявшего Аслана Черкесова было разрешение на оружие, которое ему выдали в Кабардино-Балкарии. Суд приговорил выдавшего лицензию полицейского к двум годам лишения свободы условно.

Воробьев полагает, что сейчас обстановка в российском обществе сложилась "настолько нервная", что если упростить правила ношения оружия, то "не только автомобилисты начнут выяснять отношения на дорогах, но и в метро - наступил один другому на ногу, и начнется".