НАК: в ходе операции в Грозном погибли 10 полицейских

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ущерб понесли многие владельцы торговых точек на рынке вблизи Дома печати

Десять сотрудников полиции погибли и 28 были ранены во время спецоперации в Грозном, после того как на город совершила нападение группа боевиков, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецоперация в Грозном завершена, однако в НАК в ответ на запрос Би-би-си не смогли подтвердить или опровергнуть это. В сообщении ведомства говорится, что следственные мероприятия продолжаются.

"Спецоперация закончилась, у нас есть трупы девяти [боевиков], дальше они [сотрудники силовых структур] ищут", - цитирует Интерфакс заявление Кадырова.

Обстановка в городе действительно нормализуется, начались восстановительные работы в пострадавших районах, подтвердила Би-би-си грозненский журналист Ася Мишиева. Однако, по ее словам, в районе школы №20, где ранее была блокирована группа боевиков, изредка слышны выстрелы.

В ночь на четверг в столице Чечни боевики открыли огонь по полицейским, после чего перестрелки вспыхивали в разных частях чеченской столицы. Почти полностью сгорело здание Дома печати - место самых ожесточенных боев, а также серьезно пострадал рынок "Беркат".

Обстановка в городе

Ранее сообщалось, что засевшие в Доме печати боевики были убиты, а другая группа боевиков блокирована в школе №20 в центре Грозного.

"В принципе в Грозном все утихло. В зоне конфликта идут восстановительные работы, стянуты пожарные силы. Вопрос остается за 20-й школой: она еще не открыта для посещения людей, изредка слышна стрельба в том районе - это улица Орджоникидзе, Автозаводской район", - отметила Мишиева.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Рамзан Кадыров пообещал построить новый Дом печати вместо сгоревшего

В район Дома печати и рынка "Беркат" пустили собственников торговых точек, многие из которых понесли ущерб. По словам журналиста, люди не торопятся выходить на улицу, гулять или ездить по своим делам.

Утром центральная часть города была перекрыта, в том числе район рынка "Беркат" и улицы Путина и Кадырова, сообщали ранее Русской службе Би-би-си грозненские журналисты.

"Ночью тоже была слышна стрельба. Сперва были активные автоматные очереди, потом появились более тяжелое оружие, гранатометы, подствольники и все такое. По освобождению работала боевая техника – БТР, БМП", - рассказывал Би-би-си Казбек Вахаев.

На сайте северокавказских сепаратистов появилось видео, на котором люди, называющие себя членами группировки "Имарат Кавказ", берут на себя ответственность за нападение на Грозный.

Режим КТО

Режим контртеррористической операции в столице Чечни был введен после того, как ночью группа вооруженных людей открыла огонь по сотрудникам ДПС, убив по меньшей мере трех человек.

"Мы получили оперативную информацию о машине с подозрительными вооруженными людьми, - сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. - Сотрудники ДПС предприняли попытку остановить машину. Из неё был открыт огонь. Трое сотрудников погибли".

Позднее информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщил, что напавшие на пост ДПС боевики передвигались на трех машинах.

Скрываясь от преследования, нападавшие проникли в Дом печати, где были заблокированы бойцами спецподразделений, сообщили в пресс-службе МВД Чечни.

В результате перестрелки здание Дома печати сильно выгорело. "Будет построен новый Дом печати. Мы его восстанавливать не будем, построим лучше и красивее", - пообещал Рамзан Кадыров.