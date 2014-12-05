МОТ: женщины в России заслуживают получать больше мужчин

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption В России женщины получают меньше денег за работу, которую делают лучше коллег-мужчин

Зарплаты женщин в России на 23% меньше, чем у мужчин, свидетельствует новый доклад Международной организации труда.

Более того, работая на аналогичных должностях, женщины проявляют себя более эффективными работниками, чем мужчины, и могли бы претендовать на зарплату на 10% выше, чем их коллеги противоположного пола.

Вместе с Бразилией, Словенией, Швецией и Литвой Россия входит в число стран, где, по мнению экспертов МОТ, женщины могли бы зарабатывать больше мужчин - если бы не подвергались немотивированной дискриминации.

Разница неизменна

Руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова считает эти цифры ожидаемыми, так как уже много лет разница в зарплатах у мужчин и женщин в России остается без изменения.

Правда, данные портала Superjob.ru, работающего лишь с крупными российскими городами и вакансиями для квалифицированных кадров, отличаются от данных МОТ.

"На протяжении нескольких лет мы мониторили ситуацию с этим вопросом и смотрели зарплатные ожидания женщин и мужчин на одинаковые позиции. И в среднем - средняя температура по больнице, что называется - это 10-15%", - приводит данные Голованова.

Наталья Голованова подчеркивает, что эти цифры - очень условный показатель.

"Чем выше человек поднимается по карьерной лестнице, тем меньше эта разница", - объясняет эксперт.

"Получают, сколько просят"

Голованова настаивает на том, что очень часто речь не идет об открытой дискриминации по половому признаку - часто женщины изначально указывают в резюме заниженные ожидания по зарплате.

"Женщины сами занижают себе оценку, с самооценкой своей разобраться не могут и в итоге получают столько, сколько просят, или меньше, естественно", - заключает эксперт.

Случаи прямой дискриминации при оплате труда женщин сложно зафиксировать, считает Наталья Голованова.

"Это очень сложно оценить в принципе. Сложно посчитать каким-то способом. Работодатели, конечно, никогда не признаются в этом, и я думаю, вряд ли это происходит. И у работодателя задача - закрыть вакансию и найти человека, который выполнит работу наиболее хорошо", - отмечает эксперт.

Всего в исследовании Международной организации труда анализировалась статистика по заработным платам в 38 странах мира, и в каждой из них труд мужчин оплачивался выше.

Эксперты МОТ признают, что причины этой разницы в каждой стране свои, но в целом делят их на "мотивированные" и "немотивированные".

В первом случае имеется в виду демографическая ситуация и гендерная специфика работы в разных областях.

К "немотивированным" причинам более низких зарплат у женщин МОТ относит прямую дискриминацию по полу и различные обстоятельства (например, наличие детей), которые, по идее, не должны ни коим образом влиять на оплату труда.

В Европе в среднем женщины получают на 18,9% меньше, чем мужчины, хотя заслуживают увеличения зарплаты как минимум на 1% по сравнению с тем, что получают мужчины.

В Китае же мужчины и женщины работают "на равных", но зарплата женщин почти на 23% меньше заработков мужчин.