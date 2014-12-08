Путин заявил, что коррективы в конституции неизбежны

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Путин утверждает, что конституция "защищена от необоснованных вторжений, продиктованных сиюминутной политической коньюнктурой"

Президент России Владимир Путин заявил, что конституция должна быть стабильной, однако в нее можно вносить коррективы, если того требует "сама жизнь".

Президент выступил с речью в Конституционном суде в Санкт-Петербурге, обращаясь также лично к главе суда Валерию Зорькину.

Речь была посвящена Дню Конституции, который отмечается в России 12 декабря.

"Конституционный процесс никогда не бывает навеки завершенным. Иногда сама жизнь требует внести в Основной закон какие-то коррективы", - сказал президент.

"Очевидно, что конституционные нормы необходимо постоянно анализировать, применять к стремительно меняющейся реальности, изучать правоприменительную практику и уметь смотреть "за горизонт". И здесь невозможно переоценить ваш вклад, уважаемые коллеги, в дело создания так называемой "живой Конституции", - заявил Владимир Путин.

Он пояснил, что создание "живой конституции" означает сохранение ее текста, но, благодаря новым трактовкам и комментариям, "конституция становится объемнее и современнее".

При этом Путин несколько раз подчеркнул, что конституция должна оставаться "стабильной".

"Важнейшей ценностью Основного закона является его прочный правовой фундамент и стабильность", - заявил российский лидер.

"Наша Конституция надежно защищена от необоснованных вторжений, продиктованных сиюминутной политической конъюнктурой [...] Стабильность и устойчивость конституционных принципов и норм – одно из ключевых условий успешного развития нашей страны и консолидации общества", - заявил Владимир Путин.

Поправки без референдумов

За время правления Владимира Путина в конституцию уже несколько раз вносились правки.

Так, в конце 2008 года Госдума приняла закон, который увеличивал срок президентских полномочий с четырех до шести лет, а полномочий Госдумы - с четырех до пяти лет. Этот закон менял текст соответствующих статей Конституции.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Нынешняя конституция отличается от той, на которой Путин приносил президентскую присягу в 2000 году, причем именно в части, которая касается президентской власти

Тогда оппозиция критиковала власть за то, что изменение основного закона было проведено без всенародного обсуждения и референдума.

Вторая серьезная поправка текста Конституции произошла в начале 2014 года. В результате принятия этой поправки в конституцию встало возможным объединение Верховного и Высшего арбитражного судов.

Это изменение также было принято без широкого всенародного обсуждения и референдума. При этом оно было неоднозначно встречено экспертами, которые высказывали свои суждения как в поддержку такого слияния, так и против него.