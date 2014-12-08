Путин заявил, что коррективы в конституции неизбежны

  • 8 декабря 2014
Владимир Путин Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Путин утверждает, что конституция "защищена от необоснованных вторжений, продиктованных сиюминутной политической коньюнктурой"

Президент России Владимир Путин заявил, что конституция должна быть стабильной, однако в нее можно вносить коррективы, если того требует "сама жизнь".

Президент выступил с речью в Конституционном суде в Санкт-Петербурге, обращаясь также лично к главе суда Валерию Зорькину.

Речь была посвящена Дню Конституции, который отмечается в России 12 декабря.

"Конституционный процесс никогда не бывает навеки завершенным. Иногда сама жизнь требует внести в Основной закон какие-то коррективы", - сказал президент.

"Очевидно, что конституционные нормы необходимо постоянно анализировать, применять к стремительно меняющейся реальности, изучать правоприменительную практику и уметь смотреть "за горизонт". И здесь невозможно переоценить ваш вклад, уважаемые коллеги, в дело создания так называемой "живой Конституции", - заявил Владимир Путин.

Он пояснил, что создание "живой конституции" означает сохранение ее текста, но, благодаря новым трактовкам и комментариям, "конституция становится объемнее и современнее".

При этом Путин несколько раз подчеркнул, что конституция должна оставаться "стабильной".

"Важнейшей ценностью Основного закона является его прочный правовой фундамент и стабильность", - заявил российский лидер.

"Наша Конституция надежно защищена от необоснованных вторжений, продиктованных сиюминутной политической конъюнктурой [...] Стабильность и устойчивость конституционных принципов и норм – одно из ключевых условий успешного развития нашей страны и консолидации общества", - заявил Владимир Путин.

Поправки без референдумов

За время правления Владимира Путина в конституцию уже несколько раз вносились правки.

Так, в конце 2008 года Госдума приняла закон, который увеличивал срок президентских полномочий с четырех до шести лет, а полномочий Госдумы - с четырех до пяти лет. Этот закон менял текст соответствующих статей Конституции.

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Image caption Нынешняя конституция отличается от той, на которой Путин приносил президентскую присягу в 2000 году, причем именно в части, которая касается президентской власти

Тогда оппозиция критиковала власть за то, что изменение основного закона было проведено без всенародного обсуждения и референдума.

Вторая серьезная поправка текста Конституции произошла в начале 2014 года. В результате принятия этой поправки в конституцию встало возможным объединение Верховного и Высшего арбитражного судов.

Это изменение также было принято без широкого всенародного обсуждения и референдума. При этом оно было неоднозначно встречено экспертами, которые высказывали свои суждения как в поддержку такого слияния, так и против него.

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