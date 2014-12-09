Майор-разоблачитель из Приморья осужден на 4,5 года

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption В 2011 году Матвеев сообщил, что в одной из военных частей солдат кормят собачьими консервами

Владивостокский гарнизонный военный суд приговорил бывшего майора внутренних войск Приморского края Игоря Матвеева, прославившегося серией разоблачений в российской армии, к 4,5 годам колонии общего режима.

Матвееву было предъявлено обвинение по двум уголовным статьям: "мошенничество с использованием служебного положения" и "превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств".

По версии следствия, в 2010 году экс-майор избил рядового, добиваясь от него выплаты 300 тыс. рублей в обмен на содействие в прекращении уголовного преследования по факту дезертирства.

В 2011 году Матвеев был осужден на 3,5 года тюрьмы за рукоприкладство, но после этого следователи также обвинили его в мошенничества.

"Никакой неожиданности не произошло. Игоря Матвеева приговорили к 4,5 годам колонии. Срок суммируется с предыдущим приговором 3,5 года и исчисляется с 9 сентября 2011 года, когда был вынесен первый приговор и Матвеева взяли под стражу в зале суда", - пояснила журналистам адвокат Матвеева Ольга Грянченко.

По словам адвоката, защита намерена обжаловать приговор в суде высшей инстанции, где будет настаивать на его отмене. Вину Матвеева сторона защиты не признает.

Скандальные консервы

В мае 2011 года Игорь Матвеев выложил в интернет видеообращение к президенту Дмитрию Медведеву, где сообщил о том, что в одной из военных частей внутренних войск МВД в Приморье солдат кормят собачьими консервами.

По итогам этого обращения было возбуждено три уголовных дела, причем одно из них - против самого Матвеева, которого обвинили в превышении служебных полномочий и избиении двух сослуживцев.

Вскоре после этого командующий войсками Восточного округа внутренних войск МВД Виктор Стригунов заявил, что ни один солдат в части собачьи консервы не ел, и даже пообещал "первым снять с себя погоны", если выяснится, что Матвеев прав.

Осенью 2011 года Владивостокский военный гарнизонный суд признал майора виновным в избиении сослуживцев, лишил его воинского звания и приговорил к четырем годам колонии общего режима. Позже срок заключения был сокращен до 3,5 лет.

При этом рассказ майора о консервах подтвердился, но прапорщик, кормивший солдат собачьей едой, отделался штрафом.

В интервью Русской службе Би-би-си обвиняемый заявил об уверенности в том, что дело против него сфабриковано по указу руководства регионального командования внутренних войск.