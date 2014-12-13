Найден кот, объевший рыбный магазин во Владивостоке
Рыжий кот из Владивостока, который прославился тем, что съел и попортил в магазине при местном аэропорте морепродукты на крупную сумму, нашелся.
Жители города разыскивали бездомного кота, ставшего звездой интернета, так как боялись, что он станет жертвой живодеров.
Как рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва" глава пресс-службы международного аэропорта "Владивосток" Евгения Хамицевич, животное решено передать в хоккейный клуб "Адмирал" в качестве талисмана.
"Президент клуба Александр Могильный заявил, что команда возместит 60 тысяч рублей ущерба от разбойных действий хищника. Кота решено назвать Матроскиным", - сказала пресс-секретарь.
По словам Евгении Хамицевич, сейчас кот находится в здании аэровокзала, где ожидает встречи со своими новыми хозяевами.
Кот-ворюга
В ночь на 5 декабря бездомный рыжий кот пробрался в витрину магазина "Рыбный островок" в аэропорту Владивостока.
Проголодавшийся зверь разорвал пакеты с морепродуктами, съел и понадкусывал кальмары и рыбу.
Всю продукцию из витрины пришлось утилизировать, а в холодильнике проводить санитарную обработку. Хозяева магазина оценили ущерб в 63 тысячи рублей.
Продавщица магазина рассказала, что кот - местный, живет возле аэропорта и иногда заходит в здание терминала.
Компания, которая владеет торговым павильоном, предъявила претензии администрации аэропорта.