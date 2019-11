Найден кот, объевший рыбный магазин во Владивостоке

Рыжий кот из Владивостока, который прославился тем, что съел и попортил в магазине при местном аэропорте морепродукты на крупную сумму, нашелся.

Жители города разыскивали бездомного кота, ставшего звездой интернета, так как боялись, что он станет жертвой живодеров.

Как рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва" глава пресс-службы международного аэропорта "Владивосток" Евгения Хамицевич, животное решено передать в хоккейный клуб "Адмирал" в качестве талисмана.

"Президент клуба Александр Могильный заявил, что команда возместит 60 тысяч рублей ущерба от разбойных действий хищника. Кота решено назвать Матроскиным", - сказала пресс-секретарь.

По словам Евгении Хамицевич, сейчас кот находится в здании аэровокзала, где ожидает встречи со своими новыми хозяевами.

В ночь на 5 декабря бездомный рыжий кот пробрался в витрину магазина "Рыбный островок" в аэропорту Владивостока.

Проголодавшийся зверь разорвал пакеты с морепродуктами, съел и понадкусывал кальмары и рыбу.

