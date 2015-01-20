Правообладатель иллюстрации SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption Дикий кабан хорошо научился приспосабливаться к условиям новой России

Социальные и экономические последствия развала Советского Союза повлияли на живую природу региона, считают ученые.

Исследование крупных млекопитающих России показало, что популяция большинства их видов резко упала после 1991 года.

Авторы исследования говорят, что возможными причинами этого стали браконьерство и ухудшение работы по охране окружающей среды и животного мира.

Исследование, опубликованное в журнале Conservation Biology, указывает, что в такие времена для решения проблемы необходима международная помощь.

"Мы показали, что одновременно в начале 1990-х годов сокращались популяции дикого кабана, бурого медведя и лося в большинстве регионов России. Это было сразу же после развала СССР", - объясняет соавтор исследования Евгения Брагина, сотрудник Висконсинского университета в Мэдисоне, США.

"Эти три вида очень разные, у них разные требования к среде обитания ", - сказала она в интервью Би-би-си. Это значит, что сокращение популяций не стало следствием проблем какой-либо одной среды обитания.

"Например, лоси предпочитают лесистую местность, где есть молодые деревья, которыми можно питаться. Дикий кабан любит сельскохозяйственные посадки, которые в Советском Союзе высаживались для этих животных", - говорит Евгения Брагина.

Волки

Евгения Брагина пришла к выводу, что, несмотря на разные экологические истории всех трех видов, их популяции сокращались, и это сокращение совпало с развалом СССР.

Исследователи заметили, что в 1981 – 2000 годы среди восьми видов крупных млекопитающих было лишь одно исключение.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption После развала СССР в России резко сократился отстрел волков

"Интересно, что лишь один вид стал более многочисленным – это серый волк", - говорит она.

"В Советском Союзе контролировалась популяция серых волков. Тогда существовали стимулы для охоты на волков. Но, конечно же, в сложное время перестройки у людей появились другие заботы", - говорит Брагина.

Она подозревает, что рост популяции волков на 150% в десятилетие, последовавшее за развалом СССР, привел к сокращению поголовья лосей.

Число бурых медведей начало сокращаться в начале 1990-х.

Однако результаты исследований свидетельствуют, что для некоторых видов диких животных спустя 10 лет ситуация изменилась.

"Вторая часть истории – это хорошие новости", - говорит она.

Восстановление

"Мы видим, что популяция дикого кабана в России сейчас возросла по сравнению с 1991 годом. В 1990-е мы потеряли примерно половину. Однако это очень хорошо приспосабливающийся вид. Через несколько лет он нашел новые источники пищи, как-то смог выжить и сейчас чувствует себя хорошо", - сказала Брагина..

Правообладатель иллюстрации science photo library Image caption Количество бурых медведей в России в последнее время вновь растет

Другие виды – такие как косули и бурые медведи - тоже показывают признаки восстановления.

Но другие виды по-прежнему сокращаются. Среди них евразийская рысь. Однако исследователи говорят, что это долгосрочная тенденция, которая может не быть следствием событий 1990-х.

По словам Евгении Брагиной, исследование показывает, что неожиданная ломка социальной и экономической инфраструктур с большой вероятностью способна оказать влияние на фауну страны.

"Когда такое происходит, мы должны внимательно следить за тем, что происходит в живой природе", - говорит эксперт Висконсинского университета в Мэдисоне.