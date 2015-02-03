Дешево и сердито: можно ли бомбить с Ил-76?

Правообладатель иллюстрации Ilyushin.org Image caption Самолёт, участвовавший в бомбометании - на консолях крыльев видны узлы подвески с бомбами

На учениях в Тверской области самолеты военно-транспортной авиации России занимались не совсем свойственным для них делом - они учились сбрасывать бомбы.

Для бомбометания применялись самолеты Ил-76 - "рабочие лошадки" советских и российских ВВС с 1970-х годов прошлого века. Они вполне подходят для этой цели - у них даже существуют специальные узлы подвески для бомб.

Транспортный самолет гораздо дешевле современного бомбардировщика, и в условиях, когда риск попасть под огонь ПВО невелик, когда от экипажа не требуется совершать резких маневров, а надо лишь доставить некий груз и сбросить его над некоей точкой - большой и неповоротливый "грузовик" может вполне сгодиться для ударных миссий.

Как отмечают авиационные эксперты, в мире военной авиации сейчас существуют две тенденции - создание высокотехнологичных, суперсовременных и супердорогих самолетов и наоборот - дешевых, бюджетных, сравнительно простых, но многофункциональных машин.

Более того - в американском экспертном сообществе уже высказывались идеи превращения транспортного самолета С-17 и даже грузового варианта B-747 в бомбардировщик и даже ракетоносец.

По словам авторов этих идей, с точки зрения защищенности такой самолет не будет отличаться от летающих танкеров, самолетов раннего радиолокационного обнаружения или просто своих транспортных коллег, которых также приходится защищать во время боевых миссий.

Ночной налет

В бомбометании в Тверской области принимали участие более 10 экипажей из авиационных частей, дислоцированных в Твери, Оренбурге, Пскове и Таганроге.

Правообладатель иллюстрации Ilyushin.org Image caption Штатные узлы подвески бомб на Ил-76

"Каждый второй экипаж, участвующий в сборах, впервые получил допуск к применению авиабомб", - заявил по итогам учений официальный представитель управления пресс-службы и информации минобороны по ВВС полковник Игорь Климов.

Всего за время сборов Ил-76 сбросили около 30 авиабомб массой до 500 килограммов и проведя в воздухе более 100 часов. Бомбометание на скорости 500 километров в час на высотах от 500 метров до километра.

Как рассказал Русской службе Би-би-си Игорь Климов, бомбометание - один из элементов подготовки летчиков Ил-76.

"Это задача для ил-семьдесятшестых ни в коем случае не основная. Это самолет военно-транспортной авиации ВВС России, он предназначен для транспортировки грузов и десантирования личного состава, но, как возможность, предусматривается использование на внешних узлах подвески авиационных бомб", - сказал он.

Дешево и сердито

Независимый военный эксперт Виктор Мураховский рассказал, что случаи применения Ил-76 в качестве бомбардировщика были в ходе войны в Афганистане.

Правообладатель иллюстрации Ilyushin.org Image caption Подвеска бомбы на Ил-76 перед учебным бомбометанием

"Ил-76 берет на борт 20 тонн бомб. Лидирующим самолетом обычно выступает бомбардировщик, а Ил-76 все остальное вываливает", - сказал эксперт.

Кроме того, Мураховский рассказал, что Ил-76 производили бомбометание не с внешних узлов подвески, а из грузовой кабины - бомбы при этом сбрасывались по специальным направляющим-рельсам.

"Но он, естественно, не может высокоточные бомбы сбрасывать, он обычные бомбы сбрасывает многими тоннами", - сказал Виктор Мураховский.

"Бомбардировщик дорогой, их не везде и не всегда хватает. А это дешевый способ, особенно - в отсутствие или при подавленной противовоздушной обороне", - добавил эксперт.

С такой точкой зрения согласны некоторые эксперты на Западе. Одно из исследований опубликовал сайт "Федерации американских ученых" - неправительственной организации, которая исследует вопросы безопасности.

Автор (сам бывший пилот транспортного С-141) пишет, что используя "транспортно-бомбардировочную" авиацию, можно значительно увеличить как силы боевой группы, так и ее мобильность.

Правообладатель иллюстрации Ilyushin.org Image caption Практическая авиабомба П-50Т применяется для учебного бомбометания

Кроме того, превратить транспортный самолет в бомбардировщик не очень сложно чисто технически. Автор рассматривает возможности использования не только военных транспортников, таких как C-17, но даже и гражданских грузовых самолетов на базе B-747.

Такие самолеты, считают эксперты на Западе, будучи в несколько раз дешевле современных бомбардировщиков, могут нести десятки тонн полезной нагрузки, что может оказаться решающим качеством в определенных условиях.

Во времена кризиса

Экономия - новый тренд в области военной авиации во всем мире.

На последнем авиасалоне в Фарнборо, звездой которого должен был стать истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II (не прилетевший в Британию по техническим причинам), внимание экспертов и посетителей привлек другой истребитель - Scorpion американского производителя Textron AirLand.

Его главное достоинство - цена в 20 млн долл. за единицу, что примерно в пять раз меньше цены F-35.

"Даже заказчики из очень богатых стран сходятся во мнении, что настали времена экономии. Нам, конечно, нужны и высокотехнологичные дорогие истребители, но летчикам необходимо набирать опыт, а на существующих самолетах достаточное количество часов налетать трудно. Я думаю, большинство государств приходит к пониманию того, что дорогие самолеты нужны не всегда", - сказал президент Textron AirLand Билл Андерсон.

Между тем, в российском министерстве финансов еще в октябре 2014 года заговорили о необходимости снижения военных расходов. Министр финансов Антон Силуанов тогда сказал, что, возможно, скоращению подвергнется десятилетняя госпрограмма вооружений на 2016-2025 годы.

Среди тех проектов, которые, вероятно, будут сокращены, эксперты назвали планы по созданию стратегического бомбардировщика будущего.