Российского ядерщика Голубева обвинили в госизмене

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption После вступления в силу поправок к статьям УК о госизмене обвинения могут быть предъявлены крайне широкому кругу россиян

Российский ученый-ядерщик Владимир Голубев подозревается в разглашении государственной тайны в связи с докладом о взрывчатых веществах, сделанном им в Чехии в 2013 году, а затем в виде статьи опубликованном в научном журнале.

Об этом со ссылкой на адвоката ученого, Евгения Губина, сообщает "Интерфакс".

По словам Губина, дело Голубева, бывшего сотрудника Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ) в Сарове, ведет УФСБ по Нижегородской области.

Адвокат сообщил также, что в квартире Голубева прошли обыски, изъяты компьютер и жесткие диски.

"Ранее публиковались в научных изданиях"

Доклад о взрывчатых веществах, послуживший причиной ареста, был прочитан на научной конференции в Чехии в 2013 году.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Сотрудница музея в Сарове, где в федеральном ядерном центре долгое время работал Голубев, чистит первую советскую ядерную бомбу

Содержавшиеся в нем сведения ранее публиковались в научных изданиях, сообщил адвокат со ссылкой на своего подзащитного.

В интервью Франс пресс адвокат Губин сказал, что ученый обратился к нему накануне. Раньше его интересы представлял защитник, назначенный государством.

Голубев работал в РФЯЦ с 1975 по 2013 год. В государственной измене его заподозрили в 2014 году.

Изменников стало больше?

В ноябре 2012 года в России вступили в силу поправки к статьям о государственной измене в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах, согласно которым обвинения в шпионаже могут быть предъявлены крайне широкому кругу россиян, контактирующих с иностранными организациями.

Под понятие "госизмена" подпадает не только разглашение государственной тайны, но и оказание "финансовой, материально-технической, консультативной или иной помощи" международным организациям.

Помимо поправок к существующим статьям, в Уголовный кодекс России введена и новая - незаконное получение сведений, составляющих гостайну. Она предусматривает ответственность даже в том случае, когда получение засекреченных сведений не будет признано шпионажем или госизменой.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Игорь Сутягин на скамье подсудимых в 2004 году

Статья 283 УК РФ "Разглашение государственной тайны", которая вменяется физику Владимиру Голубеву, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, в случае тяжких последствий по неосторожности – до 7 лет.

В 2004 году был осужден на 15 лет лишения свободы специалист в области контроля над вооружениями Игорь Сутягин, которого обвинили в передаче секретной информации британской компании, которая, по версии следствия, действовала в интересах США.

Сутягин был депортирован в Британию в 2010 году.

Сейчас до 20 лет лишения свободы грозит Светлане Давыдовой - за звонок в посольство Украины о предполагаемой отправке российских военных в Донбасс.