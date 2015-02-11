Кадыров хочет сделать Чечню мировым центром спецназа

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Гудермесе строится учебный комплекс, где будут готовить элиту мирового спецназа.

На своей странице в Instagram Кадыров написал, что на окраине города строятся высотные дома, а также здания школы, больницы, детсада, кинотеатра, предназначенные для занятий по освобождению заложников.

Он рассчитывает, что в центре будут готовить подразделения спецназа всех родов и видов войск и спецслужб как России, так и других стран.

"Чеченская Республика станет одним из главных мировых центров по подготовке сил специального назначения", - пообещал Кадыров.

Подготовка силовиков

Ранее глава Чечни сообщал, что на территории республики готовятся спецназовцы для выполнения антитеррористических задач в горно-лесистой местности.

Так, в декабре 2013 года он объявил, что создает отряды специального назначения для борьбы с сирийскими боевиками-исламистами.

В феврале этого года он намекнул, что убитый в Сирии полевой командир Руслан Мачаликашвили по прозвищу Сайфулла пал от рук именно чеченского спецназа.

В разгар военного конфликта в Донбассе Кадыров заявил, что Чечня готова решить вопрос "с карателями [так прокремлевские СМИ называют украинские правительственные войска - Би-би-си] в полном объеме", если власти России решат применить на Украине вооруженную силу.

Украинские власти приводят многочисленные свидетельства участия жителей Чечни в боевых действиях на стороне сепаратистов.

Кадыров в ответ заявляет, в частности, что лично он "ни одного чеченца туда не отправил", а все, кто воюет в Донбассе - это добровольцы.

Как говорят правозащитники, в Чечне ведется подготовка силовиков, которые подчиняются только лично Рамзану Кадырову, их общая численность составляет, по приблизительным данным, от 10 до 30 тысяч человек.

В конце декабря 2014 года на стадионе в Грозном собрались около 20 тысяч вооруженных сотрудников силовых структур и "выразили готовность выполнить любой указ и любую задачу президента России".

Оппозиционер Борис Немцов в комментарии по этому поводу заявил, что не может понять "на что рассчитывает Путин, когда вооружает 20000 кадыровцев".