Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Использование религиозной символики на сцене в России неоднократно приводило к скандалам

Режиссер из Новосибирска Тимофей Кулябин и директор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Борис Мездрич стали ответчиками по делу об оскорблении чувств верующих, усмотревших пасквиль на христианство в постановке оперы Рихарда Вагнера "Тангейзер".

"Как установлено прокурорской проверкой, проведенной по обращениям Главы Новосибирской митрополии и заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области, Кулябин Тимофей, поставив на большой сцене НГАТОиБ спектакль - романтическую оперу в 3-х действиях "Тангейзер", а Мездрич Борис - допустив премьеру (исполнение) этого спектакля, публично осквернили предмет религиозного почитания в христианстве - Евангельский образ Иисуса Христа", - отмечено в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

"Кроме того, следственным органом проводится уголовно-процессуальная проверка по обращениям граждан и представителей общественности, расценивающих постановку спектакля как оскорбляющую религиозные чувства верующих", - отмечает надзорное ведомство.

Главный дирижер театра Айнарс Рубикис, также занятый в постановке, не попал в число ответчиков.

Прокуратура изучила буклет "Тангейзера", а также оформляющий сцену постер к несуществующему фильму "Грот Венеры", который будто бы снял "осовремененный" Генрих Тангейзер. На афише "фильма" изображен распятый между ног женщины Иисус Христос.

Мездрич в интервью новосибирскому телевидению заявил, что постановки его театра ограничены лишь конституцией страны.

Согласно соответствующей статье административного кодекса, виновным физическим лицам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей (от 480 до 790 долларов), должностным лицам - 100-200 тыс. рублей (от 1,6 тыс. до 3,2 тыс. долларов).

"Культуру не остановишь"

Заявителем в прокуратуру выступил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, вовсе не видевший спектакля.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Иисус и Венера в новосибирской "Тангейзере" предстали в чувственных образах

После повторного обращения митрополита Тихона, который сказал, что не является поклонником Вагнера и предпочитает советские песни военных лет, прокуратура начала проверку в отношении режиссера и директора театра.

Обращаясь к прессе 13 февраля, церковный иерарх сказал, что намерен защитить права верующих, хотя и верит в "невозможность остановки культуры".

"Церковная общественность в первую очередь обращается в правоохранительные органы, законодательные, администрацию города и области и, к сожалению, не находит ответа", - сожалел тогда митрополит, вспомнив о расстреле редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo.

Как полагает митрополит Тихон, именно потому, что власть в России не обращает внимания на "нарушения законодательства", возникает "дестабилизация в обществе". При этом он признал, что сценические постановки - не церковное дело.

Христос в Венерином гроте

Премьера оперного спектакля Тимофея Кулябина прошла 20 декабря прошлого года. Главную партию в ней исполняет датский тенор Стиг Андерсен.

Действие перенесено в современность. Генрих Тангейзер сделан кинорежиссером, который снял фильм "Венерин грот" о предполагаемой греховной юности Иисуса Христа.

В основе оригинального произведения Рихарда Вагнера, датированного 1845 годом, лежит средневековая легенда о певце-миннезингере, разрывающемся между "плотским утехами" и "святой добродетелью".

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption "Тангейзер" - вторая постановка по Вагнеру за всю историю новосибирской оперы

Согласно трактовке Кулябина, Тангейзер в современности снимает фильм о неизвестных эпизодах из жизни Христа, критикуемый верующими.

"Можно ведь таким образом запретить Евангелие - потому что там распяли Христа - или оскорбиться, что в кино фашистов играют русские", - недоумевал художник-постановщик спектакля Олег Головко в интервью интернет-изданию Znak.com.

Головко уверен: "задетые" спектаклем не ходили на спектакль.

Тимофей Кулябин не комментирует ситуацию до окончания разбирательства. При этом режиссер следит за реакцией на его постановку в "Фейсбуке".

Закон об "оскорблении чувств верующих" действует в России с 2013 года. Его оппоненты считают документ противоречащим конституции, которая провозглашает Россию светским государством и запрещает навязывание любой идеологии в качестве государственной и общеобязательной.