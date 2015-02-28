Борис Немцов: непростой оппозиционер

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Борис Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, был видной фигурой российской политики, либеральным реформатором, который завоевал известность при Борисе Ельцине, а в годы Владимира Путина стал жестким критиком российской власти.

А еще он был ядерным физиком, экологом и отцом четырех детей. Немцову было 55.

Оставив российский парламент в 2004 году, он основал целую когорту оппозиционных политических движений, а с 2012-го был сопредседателем Республиканской партии России – Партии народной свободы, РПР-ПАРНАС.

Он открыто и жестко критиковал Путина; он обвинял его в той роли, которую Россия сыграла в кризисе на Украине; в ухудшающей экономической ситуации внутри самой России; он разоблачал коррупцию, которая, по его словам, сопровождала подготовку к Зимней Олимпиаде 2014 года, прошедшей в его родном городе Сочи.

Немцов был одним из лидеров либерального движения "Солидарность".

Наряду с другими лидерами российской оппозиции - такими, как Алексей Навальный или Гарри Каспаров, - он играл заметную роль в массовых акциях, устроенных оппозицией после парламентских выборов 2011-го и президентских 2012-го годов.

В конце 2011 года за участие в этих акциях Немцов был арестован и провел 15 суток под административным арестом.

Будучи одним из лидеров российского протестного движения, он, тем не менее, не всегда находил общий язык с соратниками по оппозиции, которая в последние годы вообще отличалась изрядной раздробленностью.

Так, в декабре 2011 года в сети появилась запись, на которой Немцов назвал участников одного из оппозиционных митингов "хомячками из интернета" и "боязливыми пингвинами".

Вероятный преемник

Впервые в большой политике Немцов появился в 1989 году. Годом позже он был избран народным депутатом РСФСР, а в 1993-м – в Совет Федерации.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Его неоднократно задерживали в ходе оппозиционных митингов после выборов 2011-2012 годов

Во время августовского путча 1991-го года Немцов поддержал президента Бориса Ельцина, и в том же году глава государства назначил его доверенным лицом по Нижегородской области, а затем и главой областной администрации. Вскоре эта должность была переименована в губернаторскую.

Молодой и яркий губернатор, говоривший по-английски и разбиравшийся в новых технологиях, он сделал Нижегородскую область с ее промышленными предприятиями, во многом ориентированными на оборонку, примером для других российских регионов и объектом иностранных инвестиций.

Немцов быстро стал одним из самых заметных российских политиков; о нем всерьез заговорили как о возможном преемнике Бориса Ельцина на посту президента страны.

В 1997 году Ельцин назначил его первым заместителем председателя правительства России, ответственным за проведение экономических реформ. Но это назначение стало и началом конца его государственной карьеры.

Если он и питал президентские амбиции, то конец им положил август 1998-го, когда разразился экономический кризис, стоивший Немцову его поста в правительстве.

Из власти в оппозицию

В 1999 году Немцов с соратниками по либеральным реформам Анатолием Чубайсом и Егором Гайдаром основал Союз правых сил (СПС).

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption В последние годы Немцов не был особенно заметен в качестве лидера оппозиции

Первые шаги партии на политическом поприще казались вполне обнадеживающими: на декабрьских выборах того года СПС получил 10% голосов и сформировал достаточно влиятельную фракцию в парламенте страны.

Однако в течение нескольких следующих лет отношение СПС к новому президенту России, Владимиру Путину, заметно изменилось: от умеренной поддержки главы государства партия перешла к открытой оппозиции к нему – и потеряла в результате сторонников.

На думских выборах 2003 года СПС не сумел перешагнуть установленный властями 5-процентный порог и оказался вне парламентского поля.

Немцов ушел с поста руководителя СПС и стал более активно заниматься бизнесом, при этом не оставляя надежды объединить российских либералов, ряды которых оказались совершенно разрозненными в результате катастрофических для них парламентских выборов.

В 2011 году Немцов вернулся в число лидеров оппозиции, но в последние годы снова стал менее заметен. И тем не менее его убийство в ночь на последний день зимы 2015 года для многих в стране и за ее пределами стало настоящим потрясением.

Противники президента Путина усмотрели в трагической гибели Немцова грозное предостережение для себя.

Гарри Каспаров отметил, что кровопролитие в путинской "атмосфере ненависти и насилия" неизбежно. Сигнал ясен, считает оппозиционер: "Противопоставишь себя Путину - и твоя жизнь будет немногого стоить".