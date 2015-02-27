Россия: День сил спецопераций в годовщину захвата Крыма

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Так называемые "зеленые человечки" в Крыму стали классическим примером российского искусства военной маскировки

С этого года 27 февраля, согласно указу российского президента Владимира Путина, станет Днем сил специальных операций - новой группировки сил минобороны.

Указ президента опубликован на интернет-портале правовой информации, где указано, что он вступает в силу с момента опубликования, 26 февраля.

Почему в качестве профессионального праздника сотрудников сил спецопераций выбрано именно 27 февраля, в документе не уточняется.

Ровно год назад в ночь на 27 февраля вооруженные люди в форме без опознавательных знаков захватили в Симферополе помещение крымского парламента и правительства. Спустя три недели Россия объявила Крым своей территорией, не встретив силового сопротивления со стороны Украины.

"Почему Днем Сил специальных операций выбрано 27 февраля, хотя дата создания ССО совсем другая? Вспомните, что и где происходило год назад. И чем тогда все завершилось", - пишет Российская газета, официальное издание правительства России.

Силы специальных операций России - новое структурное подразделение Вооруженных сил страны, которое начало формироваться шесть лет назад.

Согласно официальной информации, новая группировка сил министерства обороны России "предназначена для выполнения задач внутри страны и за рубежом".

По данным российских властей, аналогичные подразделения есть у США, Израиля, Германии и Франции.

"Изучив практику формирования, подготовки и применения сил специальных операций ведущих государств мира, руководство минобороны также приступило к их созданию", - заявил ранее начальник Генштаба, генерал армии Валерий Герасимов. Он пояснил, что Россия, принимая решение о создании нового подразделения, учла опыт войн и военных конфликтов XXI века, в которых заметно возросла роль спецопераций.

"Зеленые человечки"

Весной 2013 года новая группировка сил минобороны провела учения в горах Кабардино-Балкарии. Целью учений, по данным телеканала "Вести", была имитация переброски на территорию одного из соседних государств. Журналисты стали свидетелями подготовки к "переброске" - маскировки: военные сменили свою форму на камуфляж страны пребывания.

"Силы специальных операций - войска, предназначенные для достижения политических и экономических целей в любой географической точке мира, представляющей интерес для Российской Федерации. Войска, воюющие в мирное время... Силы специальных операций создают, обучают и руководят иностранными партизанскими движениями, устраняют нежелательных лидеров без всяких санкций. Российские специалисты главной своей задачей видят защиту наших граждан за рубежом, освобождение россиян, попавших в заложники, защиту интересов нашей страны", - говорилось в репортаже "Вестей" с учений группировки.

Так называемые "зеленые человечки" в Крыму - люди в камуфляжной форме зеленого цвета без опознавательных знаков - стали классическим примером российского искусства военной маскировки, считают эксперты. В конце февраля - начале марта 2014 года стратегические объекты в Крыму были заняты именно ими (в соцсетях их еще называли "вежливые люди") - неизвестными людьми в камуфляжной форме, которые действовали на территории Крыма без ведома и согласия правительства Украины.