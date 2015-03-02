Смоленск: журналистку оштрафовали за фото со свастикой

Правообладатель иллюстрации Readovka Image caption Полина Данилевич написала, что в ее доме во время войны находилась явка советских подпольщиков

Суд в Смоленске приговорил журналистку Полину Данилевич к штрафу в 1000 рублей за публикацию фотографии двора, в котором она живет, сделанную во время нацистской оккупации.

На снимке изображено построение немецких солдат во дворе дома, в котором сейчас живет журналистка, а также флаг со свастикой.

Административное дело было заведено по статье 20.3 Кодекса об административных правонарушениях "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".

Данилевич и ее адвокат намерены обжаловать решение суда.

Четверо в форме, трое с автоматами

За Полиной Данилевич, журналисткой независимого интернет сайта Readovka.ru, пришли около 20 часов вечера в субботу 28 февраля.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption В сентябре в Смоленской области пройдут муниципальные, и, возможно, губернаторские выборы

Как рассказала Данилевич в интервью Би-би-си, в дверь квартиры, где она находилась с друзьями, позвонили. "Мы открыли. Там были три вооруженных человека и девушка. Все они были в форме. Они отказались представиться", - сказала Данилевич.

"Пришли женщина в полицейской форме и три автоматчика. Вошли и сказали: "Полина, вы должны проследовать", - рассказал главный редактор сайта Readovka.ru Алексей Костылев, который находился там же.

Девушку доставили в отдел полиции Промышленного района Смоленска. В полиции ей предъявили обвинение в публикации фотографии, на которой изображены дом и двор, где она живет.

На фотографии изображено построение немецкого воинского подразделения во дворе дома во время нацистской оккупации Смоленска. В левой части снимка находится флаг со свастикой посередине и крестом в верхнем левом углу. Судя по всему, это флаг боевых частей вермахта.

В полиции Полину Данилевич спрашивали, зачем она поместила это фото на своей странице "ВКонтакте", знала ли она, что это противозаконно, и где она взяла снимок.

По словам Данилевич, она не знала, что использование такой фотографии незаконно.

"Историческое место"

Даниелвич написала под снимком, что в доме по улице Тенишевой, который изображен на снимке, "была во время войны ставка партизан-подпольщиков".

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Советские войска освободили Смоленск от нацистской оккупации в сентябре 1943 года

"Много есть легенд на этот счет, но много и достоверных сведений. Здесь была основная партизанская явка по Смоленской области", - говорит Костылев.

В путеводителе по Смоленску, изданном в 1980 году, сказано, что "парикмахерская в первом этаже дома в годы оккупации Смоленска в 1941-1943 гг. была местом явки смоленских подпольщиков".

"Безусловно, ее как человека, как гражданина заинтересовала историческая связь этого места", - объясняет мотивы своей доверительницы адвокат Иван Сливкин.

"Мне даже в голову не могло прийти, что это может рассматриваться как некий акт экстремизма", - заявила Данилевич.

В понедельник сайт поместил ту же фотографию, заменив крест и свастику на флаге изображением черепа со скрещенными саблями под ним.

Минимальное наказание

"Состав правонарушения состоит в публичном воспроизведении, в данном случае, нацистского флага, - приводит адвокат Иван Сливкин доводы суда.

"Целью публикации не являлась пропаганда либо распространение идеологии фашизма или национализма", - говорит он.

"Заседание было очень короткое. Судья зачитала протокол, который составили в субботу в РУВД, задала мне пару вопросов", - вспоминает Полина Данилевич.

После этого был объявлен перерыв, после чего, по словам журналистки, секретарь вынес бумагу, в которой говорилось о штрафе в 1000 рублей.

"Мне выдали самый минимальный штраф, но мы будем, скорее всего, обжаловать это дело", - сказала Данилевич.

Статья 20.3 предусматривает наказание в виде штрафа от одной до двух тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Алексей Костылев считает, что история с фотографией была затеяна с целью оказать давление на сайт Readovka.ru - единственное, по его словам, независимое СМИ региона, - перед муниципальными и, вероятно, губернаторскими выборами в сентябре.