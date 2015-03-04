Савченко просят отпустить на весеннюю сессию в ПАСЕ

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Адвокаты украинской летчицы Надежды Савченко просят следствие отпустить ее из-под стражи для участия в весенней сессии Парламентской ассамблеи совета Европы, рассказал в интервью Русской службе Би-би-си адвокат Марк Фейгин.

Фейгин участвовал в заседании Басманного суда, который рассматривал в среду жалобу адвокатов на действия следственной группы, не пустившей Савченко на предыдущую сессию. Суд отказал в удовлетворении жалобы, поддержав не только решение следствия, но и его обоснование.

Следствие, отказывая защитникам Савченко, заявило, что в российском законодательстве отсутствуют нормы, позволяющие обеспечить участие в сессии ПАСЕ делегата, являющегося обвиняемым по уголовному делу, сказал Фейгин.

Адвокаты настаивают на том, что статус делегата сессии Парламентской ассамблеи совета Европы предоставляет обвиняемой дипломатический иммунитет и дает ей право отправиться на заседание, и ни одно государство - член совета Европы не вправе этому воспрепятствовать.

33-летняя летчица Савченко в октябре 2014 года была избрана депутатом Верховной Рады Украины - уже после того как она оказалась в московском СИЗО.

Правообладатель иллюстрации EPA

При этом суд также отказался удовлетворять ходатайство прокурора, который попросил перевести процесс в закрытый режим в связи с тем, что ему якобы угрожали на предыдущем заседании.

Савченко, которую в России обвиняют обвиняют в причастности к гибели российских журналистов в Донбассе, голодает уже более 80 дней в знак протеста против ее содержания под стражей.

Сейчас она находится в СИЗО "Матросская тишина".

Ответ был

Как написал в своем Твиттере адвокат Марк Фейгин, следствие никак не объяснило свой отказ отпустить Савченко для участия в заседании ПАСЕ, а также не обратилось в российский МИД для подтверждения ее статуса.

По словам адвоката, это единственный орган, который уполномочен в России подтвердить иммунитет Савченко как делегата Парламентской ассамблеи совета Европы.

В свою очередь следствие заявило, что претензия адвокатов касается того, что их просьба об освобождении Савченко якобы осталась без ответа.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Адвокаты Марк Фейгин (в центре), Николай Полозов (справа) и Илья Новиков (слева) готовятся подать новое ходатайство о том, чтобы Надежду Савченко отпустили на весеннюю сессию ПАСЕ

Следствие утверждает, что это не так: 16 января было вынесено официальное постановление об отказе, копии которого отправили защите, таким образом жалобу защиты не следует удовлетворять.

Такую формулировку Марк Фейгин назвал "шедевром". Он опубликовал фотографию официального ответа следствия в своем твиттере.

Весенняя сессия

Россия лишена права голоса. Мало того, по России была принята резолюция[...] Для того чтобы вернуть себе право голоса, нужно исполнить эту резолюцию Марк Фейгин, адвокат

Адвокаты собираются подать ходатайство следствию, где будут содержаться вопросы, является ли, по мнению следователей, Савченко делегатом сессии ПАСЕ, распространяется ли на нее иммунитет, а также будет содержаться ссылка на статью Уголовно-процессуального кодекса, в котором говорится о действиях в отношении иностранцев, обладающих иммунитетом.

По словам адвоката, защита также разъяснит следствию то, что единственным органом на территории России, который способен установить, обладает ли иммунитетом Савченко, является МИД.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Надежда Савченко сказала, что не прекратит голодовку

Фейгин считает, что отпустить Надежду Савченко в интересах России. "Россия лишена права голоса. Мало того, по России была принята резолюция. Она была лишена права голоса с учетом пункта 11 соответствующей резолюции, в котором говорится, что необходимо немедленно, в течение 24 часов отпустить делегата Надежду Савченко. Для того чтобы вернуть себе право голоса, нужно исполнить эту резолюцию", - сказал адвокат.

Он отдельно отметил, что речь не идет о прекращении уголовного дела, а только о разрешении Савченко отправиться на сессию. "Дело может продолжиться, его можно заканчивать, требовать от Савченко, чтобы она прибыла для участия в процессуальных действиях и суде. Одно другого не отменяет", - сказал адвокат Би-би-си.

Другой адвокат Савченко - Николай Полозов - написал в Твиттере, что "принцип взаимности, предусмотренный Венской конвенцией, позволяет не признавать другим членам Совета Европы иммунитет российских официальных лиц".

Письмо Путину

В среду президент Украины Петр Порошенко заявил, что направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой немедленно освободить Савченко.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Петр Порошенко написал Владимиру Путину письмо с просьбой освободить Савченко

"Как известно, я направил письмо президенту Путину с обращением немедленно освободить Надежду Савченко, в том числе по медицинским показаниям, и я попросил премьер-министра поднять этот вопрос и помочь решить эту чрезвычайно чувствительную и болезненную проблему", - сказал Порошенко после переговоров с премьер-министром Италии Маттео Ренци в Киеве.

Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что пока это письмо до президента не дошло. Комментировать ситуацию с Савченко он отказался до окончания следствия.

"Она же находится под следствием, а до завершения следственных действий, безусловно, говорить очень тяжело. Мы неоднократно об этом говорили. Кроме того, она же подозревается к причастности к гибели наших журналистов, причем трагической гибели наших журналистов, поэтому, естественно, выполняются следственные действия", - сказал Песков.

Надежда Савченко уже более 80 дней голодает в знак протеста против ее содержания под стражей.

Ранее Николай Полозов в своем твиттере написал, что, по его ощущению, "ФСИН хочет продержать у себя Савченко до упора, а потом отправить умирать в гражданскую больницу".

Между тем, как сообщает украинское информационное агентство УНИАН со ссылкой на своего корреспондента в зале Басманного суда, Савченко заявила, что не прекращает голодовку. "Я не снимаю голодовку до справедливого суда", - сказала она и добавила, что может умереть, если ее вес будет меньше 40 килограммов.

"40 килограммов - это уже смерть. Сейчас у меня 55, еще 15 осталось, но добьет еще не так скоро", - цитирует ее слова УНИАН.