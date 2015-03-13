Дело о госизмене против Светланы Давыдовой прекращено

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Давыдовой грозило по делу о госизмене до 20 лет лишения свободы

Уголовное дело в отношении многодетной матери Светланы Давыдовой, обвиняемой в государственной измене за звонок в посольство Украины, закрыто, сообщил ее адвокат Иван Павлов.

"Вот вроде бы сегодня - пятница, 13-е, а из Лефортово и с Лубянки пришла хорошая новость: уголовное дело против Светланы Давыдовой прекращено за отсутствием состава преступления. С нее полностью сняты обвинения в совершении государственной измены и разъяснено право на реабилитацию", - написал Павлов на своей странице в "Фейсбуке".

Подробности адвокат отказался сообщать до его пресс-конференции в пятницу.

Уголовное дело следственное управление ФСБ возбудило после того, как стало известно, что в апреле прошлого года Давыдова связалась с украинским посольством и сообщила, что воинская часть рядом с ее домом в городе Вязьма Смоленской области опустела, а военные, предположительно, были отправлены на Украину.

Давыдова основывалась в своих предположениях на случайно услышанный в маршрутке телефонный разговор, который мог указывать на то, что военнослужащие были направлены в Донецк.

22 января Лефортовский суд Москвы арестовал Давыдову на два месяца. По обвинениям в госизмене Давыдовой грозило до 20 лет лишения свободы.

В защиту Давыдовой с подачи ее мужа и адвокатов развернулась довольно масштабная кампания в СМИ и соцсетях. Петицию с требованием изменить меру пресечения и отпустить кормящую мать из следственного изолятора подписали десятки тысяч людей.

3 февраля Давыдову выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

"Если это действительно так, то я очень рада, что Светлана Давыдова будет спокойно заниматься своими детьми и своей семьей", - прокомментировала агентству РИА Новости Уполномоченный по правам человека в России Элла Памфилова.

Глава Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева также приветствует прекращение дела против Давыдовой: "Я очень рада тому, что сверху у нас нашлись люди, которые понимали, что здесь сделана глупость - и жестокая глупость, и нашли в себе силы не настаивать на этой глупости, а поправить ее".

У Светланы Давыдовой и ее мужа - четыре совместных ребенка, кроме того они растят трех детей сестры Светланы. Самой младшей из детей всего два месяца.

Украина и страны Запада неоднократно обвиняли Россию в поддержке действующих на русскоязычном востоке Украины сепаратистов. Москва последовательно отрицала обвинения в поставках в конфликтный регион как военной техники, так и живой силы.

Череда обвиненных в госизмене

Арест воспитывающей семерых детей Светланы Давыдовой был одним из самых резонансных среди всех дел о шпионаже и госизмене, которые рассматриваются в России.

С 2014 года, по данным Мосгорсуда, в России было арестовано девять человек по статьям "Госизмена" и "Шпионаж".

"В период с 1 января 2014 года по 3 марта 2015 года Лефортовским судом города Москвы были вынесены постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении семи лиц, обвиняемых в совершении государственной измены, а также об аресте двух лиц, обвиняемых в совершении шпионажа", - цитирует агентство ТАСС пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.

В начале марта бывший майор полиции Роман Ушаков из Сибири решением Мосгорсуда получил 15 лет колонии строгого режима за государственную измену: его признали виновным в передаче данных ЦРУ.

В госизмене в пользу США обвиняется также экс-работник РПЦ и ФСБ Евгений Петрин. По информации российских СМИ, Петрин перешел из ФСБ на работу в отделе внешних церковных связей Московского патриархата, где в его обязанности входило общение с иностранцами. По словам адвоката, Петрин не признает вину, и многие его показания были даны под давлением.

В начале февраля стало также известно о деле против ученого-ядерщика Владимира Голубева. Его подозревают в разглашении государственной тайны в связи с докладом о взрывчатых веществах, сделанном им в Чехии в 2013 году, а затем в виде статьи опубликованном в научном журнале.

Через несколько дней Лефортовский суд сообщил об аресте служащего Черноморского флота России Сергея Минакова в связи с обвинениями в шпионаже. Дело в отношении Минакова имеет гриф "секретно".

В ноябре 2012 года в России вступили в силу поправки к статьям о государственной измене в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах, согласно которым обвинения в шпионаже могут быть предъявлены крайне широкому кругу россиян, контактирующих с иностранными организациями.

Под понятие "госизмена" подпадает не только разглашение государственной тайны, но и оказание "финансовой, материально-технической, консультативной или иной помощи" международным организациям.

Помимо поправок к существующим статьям, в Уголовный кодекс России введена и новая - незаконное получение сведений, составляющих гостайну. Она предусматривает ответственность даже в том случае, когда получение засекреченных сведений не будет признано шпионажем или госизменой.