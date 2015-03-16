После долгого отсутствия Путин появился на публике

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Владимир Путин (справа) появился на публике впервые за 10 дней по случаю встречи с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым

Российский президент Владимир Путин, не появлявшийся на публике с 5 марта, в понедельник прибыл на встречу со своим киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым.

Переговоры в Константиновском дворце в окрестностях Санкт-Петербурга начались с двухчасовым опозданием.

Путин показался перед телекамерами вместе с президентом Киргизии, который первый поднял тему здоровья российского лидера в разговоре с журналистами.

"Только что Владимир Владимирович меня по территории покатал, сам был за рулем, это чтобы меньше было сплетен. Президент России - он не только ходит, но и гоняет, за рулем гостей катает", - рассказал Атамбаев.

Без сплетен скучно

"Я как-то про себя разные сплетни слышал, но вы видите, что это не совсем правильно. Как это говорится по-русски, не дождутся", - добавил президент Киргизии.

"Скучно будет без сплетен", - парировал стоявший рядом президент Путин.

Многодневное отсутствие Путина породило в прессе и социальных сетях множество слухов и предположений, но пресс-служба Кремля отказывалась раскрыть подробности того, где находится Путин и чем он занимается.

СМИ писали о том, что Путин болен гриппом и лечится на Валдае, а также о его проблемах со спиной, с которыми Путин, предположительно, обратился к австрийским врачам.

Пресс-служба Путина отрицала слухи о болезни президента, называя их "весенним обострением", и говоря, что он активно работает, но, в основном, в формате "неформальных встреч".

Комментариев не будет

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ни сам Владимир Путин, ни его пресс-служба так и не объяснили, почему президент не появлялся на публике в течение десяти дней

В понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль больше не будет комментировать состояние здоровья Путина, чтобы не плодить слухи.

"Мы десять раз уже говорили, невозможно больше говорить. Чем больше мы говорим, тем больше слухов появляется. Поэтому больше говорить не хотим на эту тему", - объявил Песков.

По сообщению РИА Новости, Песков в понедельник в разговоре с журналистами в Константиновском дворце попытался посмеяться над слухами, появившимися за время отсутствия Путина.

"Все разбитого параличом президента, захваченного генералами, увидели? Только что прилетел из Швейцарии, где принимал роды, как известно", - сыронизировал Песков.

На вопрос о том, приезжал ли к Путину иностранный врач, Песков заявил: "Да, он тоже был среди генералов, которые захватили Путина".

Песков ранее уже опровергал сообщения швейцарского таблоида о рождении у Путина ребенка.

"Информация о рождении ребенка у Владимира Путина не соответствует действительности", - говорил Песков, отвечая на вопрос журнала Forbes.

Информацию о том, что Алина Кабаева, которую связывают с Путиным, родила девочку в клинике Святой Анны в городе Соренго, кантон Тичино в Швейцарии, опубликовал швейцарский таблоид Blick.