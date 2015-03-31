Не только "Тангейзер": чем не угодил православный ежик?

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Новосибирский театр "Глобус" по рекомендации областного министерства культуры урезал спектакль-триптих "Песни о Родине", после того как одна из его частей вызвала недовольство православных активистов.

Во время показа 1 апреля зрители не увидят часть спектакля, поставленную по мотивам рассказа Майи Кучерской "История о православном ежике", сообщил режиссер Дмитрий Егоров.

По сюжету рассказа ежик заставляет креститься в реке белочку, которая не умеет плавать и в итоге тонет. Ежик восклицает "Слава Богу", потому что белочка умерла православной.

По словам Егорова, решение театра стало для него сюрпризом, а постановка не является оскорбительной: весь спектакль посвящен любви к родине, а рассказ Кучерской, по его мнению, нужно воспринимать как басню.

Министр культуры Новосибирской области Василий Кузин не ответил на вопрос Би-би-си, что именно в этом спектакле было оскорбительного.

"Мы исходим из ситуации, а не рассматриваем содержание спектакля. Мы сейчас этот вопрос не обсуждаем", - сказал Кузин, отказавшись от дальнейших пояснений.

В Новосибирске в последние месяцы состоялось несколько акций протеста, участники которых выступали в первую очередь против постановки оперы "Тангейзер", но также высказывали возмущение и спектаклем "Песни о родине". На последнем митинге настоятель одного из местных соборов призывал к отставке местного министра культуры.

Кочующий спектакль

О внесении изменений в спектакль было объявлено в воскресенье - в тот же день, когда был уволен директор Новосибирского государственного театра оперы и балета Борис Мездрич.

"В спектакль "Песни о Родине" 1 апреля внесены изменения в соответствии с рекомендациями министерства культуры Новосибирской области. В связи с этим продолжительность спектакля 1 апреля составит 1 час 40 минут", - говорилось в сообщении на сайте театра "Глобус".

Продолжительность спектакля целиком - два часа. В среду зрители увидят две его части, поставленные по произведениям Виктора Пелевина и Дмитрия Глуховского.

Режиссер "урезанной" части спектакля Егоров отметил, что известие об этом застало его не в Новосибирске, и он не видел официальных бумаг с рекомендациями местного минкульта.

"После того как снимают с поста такого авторитетного и уважаемого человека, как Борис Мездрич, - наверное, всякое возможно, - заявил Егоров Би-би-си. - Для меня в "Истории о православном ежике" совершенно нет никакого оскорбления. Более того, было три показа, и никто не жаловался. Министр культуры Новосибирской области Кузин на премьерном показе хлопал стоя. Что его заставило так свою позицию поменять - я не очень понимаю".

"Речь идет о частном продюсерском проекте, на который не было потрачено ни копейки государственных денег, который просто игрался на разных площадках города. Он не принадлежит какому-то театру, в нем играют актеры разных театров. Никто не ожидал, что этот кочующий спектакль подвергнется таким шрафным мерам", - подчеркнул он.

Как говорится на сайте театра "Глобус", проект "Песни о Родине" осуществлен при партнерстве Театральной компании "Гамма". Сам Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" является государственным учреждением.

В театре "Глобус" все вопросы о спектакле переадресовали его продюсеру Анастасии Журавлевой, которая заявила, что прокомментирует ситуацию только 2 апреля, то есть после показа в среду.

Правообладатель иллюстрации Frol Podlesnyi Image caption Авторы спектакля уверяют, что он на самом деле - о любви к родине

По словам Егорова, будущее спектакля сейчас оказалось под вопросом, поскольку он задумывался как произведение из трех частей. Урезанный вариант спектакля, который увидят зрители в среду, стал временным решением, поскольку билеты на 1 апреля были уже проданы.

Любовь к родине

Авторы спектакля уверяют, что он на самом деле - о любви к родине.

"На пустынных улицах Петербурга два юнкера решают судьбу революции, в современной Москве капитан милиции борется с коррупцией, а обитатели леса преодолевают бурную реку. И все это совершается героями наивно, нелепо, с потерями, но с уверенностью и искренне. Эти истории написаны про разное время, разных людей и даже зверей. Но они вместе складываются в триптих, который позволяет увидеть Родину нашу без пафоса, с чувством юмора и с большой любовью", - говорится в описании спектакля.

По словам Егорова, "Историю о православном ежике" нужно воспринимать в контексте всего спектакля, который рассчитан на взрослого зрителя и имеет пометку 18+.

Режиссер заявил, что сам считает себя православным и воспринимает текст Кучерской как басню о том, что "мы не всегда имеем право пытаться переделать тех, кто не такой, как мы, и что это не всегда может привести к хорошим последствиям".

Главный режиссер театра "Глобус" Алексей Крикливый ранее говорил в интервью "МК", что сценический текст должен воприниматься совсем иначе, чем текст рассказа Кучерской, который можно найти в интернете.

"Если текст в интернете наполнен конкретикой и хлесткой сатирой, то сценический текст - это притча. То есть мы провоцируем воображение, а не опираемся на конкретику. Мы рассказываем не о том, как кто-то кого-то уничтожил, а о страстях человеческих".

Организаторы митингов под общим названием "Защити свою веру!" утверждали, что в спектакле "Песни о Родине" "православная вера представлена как несущая ложь и смерть". Однако, как отмечает корреспондент Би-би-си в Новосибирске, участники митингов в большинстве случаев сами не видели спектаклей, которые они критиковали.

"Самообличительная книга"

Кучерская на просьбу Би-би-си прокомментировать ситуацию в Новосибирске ответила так: "Я не комментирую своих ежиков, они уже самостоятельные существа".

"История о православном ежике" занимает меньше страницы и входит в сборник рассказов " Современный патерик: Чтение для впавших в уныние", который был опубликован в 2005 году. Сама Кучерская, религиозный человек, позже назвала эту книгу "пробиванием головой стены между верующими и неверующими, церковными и нецерковными людьми".

В феврале в интервью томскому телеканалу "ТВ-2" она призналась, что спустя 10 лет ирония во многих историях из этой книги кажется ей слишком жесткой.

"Весь мой "Патерик", и эта история про ежика и белочку - это ведь не что иное, как самоирония, я ведь внутри нахожусь, я ведь писала изнутри. Над кем смеетесь? Над собой. Это была не обличительная книга, а самообличительная", - говорила она.