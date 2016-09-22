Студенты журфака МГУ ополчились на LifeNews
В сети второй день не утихают споры относительно сюжета телеканала LifeNews, посвященного гибели 23-летней студентки журфака МГУ.
7 апреля в эфире был показан материал, в котором рассказывалось о cамоубийстве студентки.
После этого однокурсница покончившей с собой студентки Мария Саямова на своей странице в "Фейсбуке" рассказала, что сотрудник LifeNews взял "интервью" у её преподавателя, представившись следователем и показав документы "на бланке МВД".
"Когда погибла Оксана, мы сдавали ГОС. Несколько экзаменационных вопросов были связаны с профессиональной этикой журналиста... К сожалению, некоторые СМИ проигнорировали принципы профэтики и радостно воспользовались произошедшим для поднятия своего рейтинга", - пишет однокурсница погибшей.
Позднее материал был удален с сайта LifeNews, однако на момент публикации этой заметки его все еще можно было просмотреть на YouTube.
С больной на здоровую?
Главный редактор LifeNews Анатолий Сулейманов заявил порталу TJournal, что однокурснице погибшей "может быть, все приснилось", и что эта новость "ничем не отличается от других новостей".
Он обратил внимание, что "подружки и вся шушера, что ее окружала" должны были заметить, что у погибшей были проблемы, а теперь "не стоит это с больной головы перекладывать на здоровую".
По его словам, Роскомнадзор предъявил изданию претензии, после чего из статьи убрали упоминание причин суицида и текст, из которого можно было сделать вывод, что самоубийство было единственным выходом из ситуации.
Он заверил, что удостоверений и бланков правоохранительных органов у его журналистов нет.
По новым правилам в России СМИ запрещено не только призывать к совершению суицида и описывать способы, но и указывать причины самоубийства.
"Позорят профессию"
На странице Марии Саямовой в "Фейсбуке" будущие журналисты действия LifeNews единогласно осудили.
"Журналисты должны, в первую очередь, предоставлять значимые для общества факты, а видео про то как девочка падает с 16 этажа, к таковым не относится. Если бы журналистами лайфньюз была предоставлена расследовательская статья по поводу самоубийства подростков с легальными интервью и без эмоционально насыщенного контента с ограничением 18+, тогда вопросов бы не было", - считает Maria Bezuglaya.
"Любой ценой" добывают информацию не журналисты, а низкие, подлые создания, которые позорят профессию", - добавляет Анастасия Кувшинова.
Однако были среди пользователей и те, кто нашел в сюжете положительные стороны. Arina Tatarinova считает, что "многие депрессивные студенты "на грани самоубийства", увидев эти кадры, резко передумают кидаться из окна".
По данным российских СМИ, погибшая студентка 5 курса Оксана Фроимчук из Кирова была отличницей и рассталась с жизнью в день госэкзамена. Сообщается, что она оставила предсмертную записку, содержание которой не разглашается.
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Примечание. Эта статья была изменена 22 сентября 2016 г. в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.