Студенты журфака МГУ ополчились на LifeNews

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption В LifeNews заявили, что их журналисты не имеют удостоверений сотрудников МВД

В сети второй день не утихают споры относительно сюжета телеканала LifeNews, посвященного гибели 23-летней студентки журфака МГУ.

7 апреля в эфире был показан материал, в котором рассказывалось о cамоубийстве студентки.

После этого однокурсница покончившей с собой студентки Мария Саямова на своей странице в "Фейсбуке" рассказала, что сотрудник LifeNews взял "интервью" у её преподавателя, представившись следователем и показав документы "на бланке МВД".

"Когда погибла Оксана, мы сдавали ГОС. Несколько экзаменационных вопросов были связаны с профессиональной этикой журналиста... К сожалению, некоторые СМИ проигнорировали принципы профэтики и радостно воспользовались произошедшим для поднятия своего рейтинга", - пишет однокурсница погибшей.

Позднее материал был удален с сайта LifeNews, однако на момент публикации этой заметки его все еще можно было просмотреть на YouTube.

С больной на здоровую?

Главный редактор LifeNews Анатолий Сулейманов заявил порталу TJournal, что однокурснице погибшей "может быть, все приснилось", и что эта новость "ничем не отличается от других новостей".

Он обратил внимание, что "подружки и вся шушера, что ее окружала" должны были заметить, что у погибшей были проблемы, а теперь "не стоит это с больной головы перекладывать на здоровую".

Правообладатель иллюстрации vk.com Image caption Сотрудники факультета рассказали СМИ, что гибель Оксаны оказалась для них полнейшим шоком

По его словам, Роскомнадзор предъявил изданию претензии, после чего из статьи убрали упоминание причин суицида и текст, из которого можно было сделать вывод, что самоубийство было единственным выходом из ситуации.

Он заверил, что удостоверений и бланков правоохранительных органов у его журналистов нет.

По новым правилам в России СМИ запрещено не только призывать к совершению суицида и описывать способы, но и указывать причины самоубийства.

"Позорят профессию"

На странице Марии Саямовой в "Фейсбуке" будущие журналисты действия LifeNews единогласно осудили.

"Журналисты должны, в первую очередь, предоставлять значимые для общества факты, а видео про то как девочка падает с 16 этажа, к таковым не относится. Если бы журналистами лайфньюз была предоставлена расследовательская статья по поводу самоубийства подростков с легальными интервью и без эмоционально насыщенного контента с ограничением 18+, тогда вопросов бы не было", - считает Maria Bezuglaya.

"Любой ценой" добывают информацию не журналисты, а низкие, подлые создания, которые позорят профессию", - добавляет Анастасия Кувшинова.

Однако были среди пользователей и те, кто нашел в сюжете положительные стороны. Arina Tatarinova считает, что "многие депрессивные студенты "на грани самоубийства", увидев эти кадры, резко передумают кидаться из окна".

По данным российских СМИ, погибшая студентка 5 курса Оксана Фроимчук из Кирова была отличницей и рассталась с жизнью в день госэкзамена. Сообщается, что она оставила предсмертную записку, содержание которой не разглашается.

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Примечание. Эта статья была изменена 22 сентября 2016 г. в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.