Антирекорд "Тотального диктанта": 282 слова, 273 ошибки
Антирекорд ежегодной акции по массовой проверке грамотности "Тотальный диктант" установил участник, который допустил 273 ошибки в 282 словах.
"Это выглядело так, как будто он писал диктант красной ручкой, а мы проверяли синей. Мы даже сначала подумали, что русский – это его не родной язык. Но потом выяснили, что все-таки родной", - рассказала одна из организаторов акции Марина Бабикова.
Придуманный в России "Тотальный диктант" прошел в 58 странах мира, в нем приняли участие более 100 тысяч человек, сообщают организаторы мероприятия.
На "пятерку" диктант написали 2% участников. По мнению организаторов, это хороший результат.
"Количество двоек и троек мы традиционно не сообщаем и подчеркиваем, что главное – количество участников и их желание", - сказала руководитель проекта Ольга Ребковец. "Могу назвать только одну двойку – ее "получило" приложение "Яндекс. Диктовка". Однако оно написало диктант гораздо лучше некоторых участников", - подчеркнула Ребковец.
Как сообщила председатель экспертной комиссии проекта, заведующая кафедрой общего и русского языкознания НГУ профессор Наталья Кошкарёва, проблемными местами диктанта оказались наречия "вполоборота" и "вполуха" - в написании этих слов допустили ошибки более 70% испытуемых.
Другой распространенной ошибкой стало написание частицы "не" с разными частями речи - так, 32% участников сделали ошибку в слове невидимый, написав его раздельно.
Тотальная грамотность
Акция "Тотальный диктант" была задумана студентами Новосибирского государственного университета в 2003 году. Это мероприятие, призванное привлечь внимание к вопросам грамотности, изначально планировалось как своеобразный флеш-моб, в котором могли принять участие все желающие.
В разные годы текст диктанта готовили известные литераторы Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Псой Короленко, Захар Прилепин, Дина Рубина.
Помимо российских городов, в этом году писали диктант жители Лондона, Берлина, Бишкека, Душанбе, Таллина, Риги, Киева, Харькова, Николаева.
Автором текста для "Тотального диктанта" стал писатель Евгений Водолазкин. В роли учителей выступили профессиональные филологи и лингвисты, а также известные телеведущие и артисты: Владимир Познер, Леонид Ярмольник, Фёкла Толстая, Дима Билан, Диана Арбенина.
В Петербурге текст диктовал робот с синтезированным человеческим голосом по имени Владимир.