Антирекорд "Тотального диктанта": 282 слова, 273 ошибки

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Самыми проблемными местами диктанта оказались наречия "вполоборота" и "вполуха"

Антирекорд ежегодной акции по массовой проверке грамотности "Тотальный диктант" установил участник, который допустил 273 ошибки в 282 словах.

"Это выглядело так, как будто он писал диктант красной ручкой, а мы проверяли синей. Мы даже сначала подумали, что русский – это его не родной язык. Но потом выяснили, что все-таки родной", - рассказала одна из организаторов акции Марина Бабикова.

Придуманный в России "Тотальный диктант" прошел в 58 странах мира, в нем приняли участие более 100 тысяч человек, сообщают организаторы мероприятия.

На "пятерку" диктант написали 2% участников. По мнению организаторов, это хороший результат.

"Количество двоек и троек мы традиционно не сообщаем и подчеркиваем, что главное – количество участников и их желание", - сказала руководитель проекта Ольга Ребковец. "Могу назвать только одну двойку – ее "получило" приложение "Яндекс. Диктовка". Однако оно написало диктант гораздо лучше некоторых участников", - подчеркнула Ребковец.

Как сообщила председатель экспертной комиссии проекта, заведующая кафедрой общего и русского языкознания НГУ профессор Наталья Кошкарёва, проблемными местами диктанта оказались наречия "вполоборота" и "вполуха" - в написании этих слов допустили ошибки более 70% испытуемых.

Другой распространенной ошибкой стало написание частицы "не" с разными частями речи - так, 32% участников сделали ошибку в слове невидимый, написав его раздельно.

Тотальная грамотность

Акция "Тотальный диктант" была задумана студентами Новосибирского государственного университета в 2003 году. Это мероприятие, призванное привлечь внимание к вопросам грамотности, изначально планировалось как своеобразный флеш-моб, в котором могли принять участие все желающие.

В разные годы текст диктанта готовили известные литераторы Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Псой Короленко, Захар Прилепин, Дина Рубина.

Помимо российских городов, в этом году писали диктант жители Лондона, Берлина, Бишкека, Душанбе, Таллина, Риги, Киева, Харькова, Николаева.

Автором текста для "Тотального диктанта" стал писатель Евгений Водолазкин. В роли учителей выступили профессиональные филологи и лингвисты, а также известные телеведущие и артисты: Владимир Познер, Леонид Ярмольник, Фёкла Толстая, Дима Билан, Диана Арбенина.

В Петербурге текст диктовал робот с синтезированным человеческим голосом по имени Владимир.