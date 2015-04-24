Условный срок для Васильевой: неожиданный поворот

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Адвокаты просят оправдать Евгению Васильеву

Адвокаты главного фигуранта дела о хищениях в министерстве обороны - бывшей главы департамента имущественных отношений ведомства Евгении Васильевой попросили суд оправдать ее.

За день до этого прокурор попросила назначить ей наказание в виде восьми лет лишения свободы условно. Васильеву также предложено лишить ордена Почета и взыскать с нее штраф в размере миллиона рублей.

Ей предъявлены обвинения в мошенничестве, легализации приобретенных преступным путем денежных средств и превышении должностных полномочий. Всего Васильеву обвиняют по 12 эпизодам. Ей вместе с сообщниками вменяется причинение ущерба на сумму свыше трех миллиардов рублей.

По версии следствия, Васильева, пользуясь личным доверием экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, ввела его в заблуждение и вынудила продать ряд объектов минобороны по заниженным ценам. Сама Васильева считает себя невиновной.

Заявление прокурора вызвало негативную реакцию у представителей следствия.

"Все, кто расследовал дело "Оборонсервиса", возмущены до крайности. Для примера, Динара Билялова, заключившая досудебное соглашение со следствием, осуждена на четыре года реального срока из 13 возможных", - сказал РИА Новости анонимный представитель следственной группы.

По его словам, оснований для применений 73 статьи УК РФ ("условное осуждение") ко всем подсудимым не было.

"Невероятный кульбит"

Как отметил в интервью РИА Новости зампредседателя думского комитета по противодействию коррупции Дмитрий Горовцов, прокуратура изменила свою позицию в этом деле за очень короткое время.

"Это невероятный кульбит, который совершила прокуратура. Сначала они поддерживали обвинение, речь шла о том, что собрана серьезная доказательная база следствием, это говорили представители прокуратуры. Совершенно непонятная ситуация. Развернуться на 180 градусов за несколько часов - это надо просто суметь", - сказал Горовцов.

Между тем, как рассказала Русской службе Би-би-си председатель некоммерческого партнерства "Бизнес-солидарность" Яна Яковлева, в делах по обвинению в мошенничестве условное наказание не редкость.

"По делам о мошенничестве в колонию отправляется только 30% осужденных. Условный срок дают многим", - сказала она.

Однако, по словам Яковлевой, особенность российской судебной системы заключается в том, что российское законодательство не учитывает конкретную величину ущерба, квалифицируя размеры нарушения очень приблизительно: "Она идет по тяжкой статье, а что там - миллион рублей или миллиард..."

Яковлева считает, что, вынося приговор Васильевой, суд будет руководствоваться некими "указаниями сверху", и, судя по тому, что в отношении нее и без того была избрана довольно мягкая мера пресечения, наказание также вполне может быть мягким.

"Диверсия против государственности"

Возмущение предложением прокурора выразили политики и общественные деятели.

На сайте КПРФ опубликовано заявление депутата Госдумы Валерия Рашкина, который назвал происходящее "диверсией против российской государственности".

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Анатолий Сердюков проходил по делу как свидетель

"Почему в Тюмени молодую девушку за хищение 10 тысяч рублей приговаривают к 2 годам и 4 месяцам колонии, а мужчину за кражу 19 литров бензина - к 2,5 годам строгого режима, в Приморье военнослужащему-контрактнику за попытку своровать продукты и сигареты назначают 3 года лишения свободы, а у нашей доблестной прокуратуры вдруг случился приступ сверхъестественной гуманности именно и лишь по отношению к тем, кто виновен в многомиллиардных хищениях?" - говорится в заявлении.

Осудили заявление прокурора и в других парламентских партиях - ЛДПР и "Справедливой России", а также в Общественной палате. Негативную реакцию оно вызвало и у правозащитников.

"Я не прокурор, и было бы очень странно, если бы я говорила, что наказание должно быть очень суровым, а оно слишком мягкое. Но я могу сказать, что у нас избирательное правосудие", - сказала Интерфаксу глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.

При этом критики сравнивают дело Васильевой с другими резонансными процессами последних лет, по которым были вынесены суровые приговоры, в частности, с громким процессом о "беспорядках" на Болотной площади в Москве.

"По "болотному делу" людям за то, что они просто толкнули в плечо полицейского, который даже не упал, дают 2,5 года колонии", - возмущается Алексеева.

Уполномоченный по правам человека Элла Памфилова сказала, что если руководствоваться такой логикой прокуроров, то "необходимо пересмотреть и дело братьев Навальных".

Обвиняемая и свидетель

По делу, в котором главной обвиняемой фигурирует Васильева, проходил свидетелем и бывший министр обороны Анатолий Сердюков.

В середине декабря глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая перед Советом Федерации, подтвердил, что у следствия было "большое желание привлечь Сердюкова к ответственности", но следователи якобы просто не нашли весомых доказательств его вины.

Многие ожидали, что главным обвиняемым станет именно он, но следствие не стало выдвигать против него обвинений, посчитав, что министр не знал о коррупции в министерстве.

В января, выступая на одном из заседаний суда, Сердюков несколько раз сказал, что, по его мнению, Васильева никогда его не обманывала и, в частности, не вводила в заблуждение относительно продававшихся министерством обороны объектов.

До этого Сердюков заявлял в суде, что Васильева не нанесла минобороны России никакого ущерба. Работа по продаже недвижимости ведомства, по его словам, "была проведена качественно и вовремя".

В свою очередь, выступая на процессе еще в прошлом году Васильева дала понять, что считает дело "Оборонсервиса" сфабрикованным с целью дискредитации непосредственно Анатолия Сердюкова.

А в начале марта на одном из заседаний суда она сказала, что "Анатолий Сердюков был лучшим министром обороны за все время Советского Союза и Российской Федерации".

Между тем в армии и сообществе военных экспертов отношение к Сердюкову по-прежнему неоднозначное.

По мнению многих комментаторов, несмотря на громкий коррупционный процесс, в котором фигурировало его имя, заслуга Сердюкова в организации и проведении армейской реформы в России высока даже с учетом претензий к самой реформе.