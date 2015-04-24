Условный срок для Васильевой: неожиданный поворот
Адвокаты главного фигуранта дела о хищениях в министерстве обороны - бывшей главы департамента имущественных отношений ведомства Евгении Васильевой попросили суд оправдать ее.
За день до этого прокурор попросила назначить ей наказание в виде восьми лет лишения свободы условно. Васильеву также предложено лишить ордена Почета и взыскать с нее штраф в размере миллиона рублей.
Ей предъявлены обвинения в мошенничестве, легализации приобретенных преступным путем денежных средств и превышении должностных полномочий. Всего Васильеву обвиняют по 12 эпизодам. Ей вместе с сообщниками вменяется причинение ущерба на сумму свыше трех миллиардов рублей.
По версии следствия, Васильева, пользуясь личным доверием экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, ввела его в заблуждение и вынудила продать ряд объектов минобороны по заниженным ценам. Сама Васильева считает себя невиновной.
Заявление прокурора вызвало негативную реакцию у представителей следствия.
"Все, кто расследовал дело "Оборонсервиса", возмущены до крайности. Для примера, Динара Билялова, заключившая досудебное соглашение со следствием, осуждена на четыре года реального срока из 13 возможных", - сказал РИА Новости анонимный представитель следственной группы.
По его словам, оснований для применений 73 статьи УК РФ ("условное осуждение") ко всем подсудимым не было.
"Невероятный кульбит"
Как отметил в интервью РИА Новости зампредседателя думского комитета по противодействию коррупции Дмитрий Горовцов, прокуратура изменила свою позицию в этом деле за очень короткое время.
"Это невероятный кульбит, который совершила прокуратура. Сначала они поддерживали обвинение, речь шла о том, что собрана серьезная доказательная база следствием, это говорили представители прокуратуры. Совершенно непонятная ситуация. Развернуться на 180 градусов за несколько часов - это надо просто суметь", - сказал Горовцов.
Между тем, как рассказала Русской службе Би-би-си председатель некоммерческого партнерства "Бизнес-солидарность" Яна Яковлева, в делах по обвинению в мошенничестве условное наказание не редкость.
"По делам о мошенничестве в колонию отправляется только 30% осужденных. Условный срок дают многим", - сказала она.
Однако, по словам Яковлевой, особенность российской судебной системы заключается в том, что российское законодательство не учитывает конкретную величину ущерба, квалифицируя размеры нарушения очень приблизительно: "Она идет по тяжкой статье, а что там - миллион рублей или миллиард..."
Яковлева считает, что, вынося приговор Васильевой, суд будет руководствоваться некими "указаниями сверху", и, судя по тому, что в отношении нее и без того была избрана довольно мягкая мера пресечения, наказание также вполне может быть мягким.
"Диверсия против государственности"
Возмущение предложением прокурора выразили политики и общественные деятели.
На сайте КПРФ опубликовано заявление депутата Госдумы Валерия Рашкина, который назвал происходящее "диверсией против российской государственности".
"Почему в Тюмени молодую девушку за хищение 10 тысяч рублей приговаривают к 2 годам и 4 месяцам колонии, а мужчину за кражу 19 литров бензина - к 2,5 годам строгого режима, в Приморье военнослужащему-контрактнику за попытку своровать продукты и сигареты назначают 3 года лишения свободы, а у нашей доблестной прокуратуры вдруг случился приступ сверхъестественной гуманности именно и лишь по отношению к тем, кто виновен в многомиллиардных хищениях?" - говорится в заявлении.
Осудили заявление прокурора и в других парламентских партиях - ЛДПР и "Справедливой России", а также в Общественной палате. Негативную реакцию оно вызвало и у правозащитников.
"Я не прокурор, и было бы очень странно, если бы я говорила, что наказание должно быть очень суровым, а оно слишком мягкое. Но я могу сказать, что у нас избирательное правосудие", - сказала Интерфаксу глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.
При этом критики сравнивают дело Васильевой с другими резонансными процессами последних лет, по которым были вынесены суровые приговоры, в частности, с громким процессом о "беспорядках" на Болотной площади в Москве.
"По "болотному делу" людям за то, что они просто толкнули в плечо полицейского, который даже не упал, дают 2,5 года колонии", - возмущается Алексеева.
Уполномоченный по правам человека Элла Памфилова сказала, что если руководствоваться такой логикой прокуроров, то "необходимо пересмотреть и дело братьев Навальных".
Обвиняемая и свидетель
По делу, в котором главной обвиняемой фигурирует Васильева, проходил свидетелем и бывший министр обороны Анатолий Сердюков.
В середине декабря глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая перед Советом Федерации, подтвердил, что у следствия было "большое желание привлечь Сердюкова к ответственности", но следователи якобы просто не нашли весомых доказательств его вины.
Многие ожидали, что главным обвиняемым станет именно он, но следствие не стало выдвигать против него обвинений, посчитав, что министр не знал о коррупции в министерстве.
В января, выступая на одном из заседаний суда, Сердюков несколько раз сказал, что, по его мнению, Васильева никогда его не обманывала и, в частности, не вводила в заблуждение относительно продававшихся министерством обороны объектов.
До этого Сердюков заявлял в суде, что Васильева не нанесла минобороны России никакого ущерба. Работа по продаже недвижимости ведомства, по его словам, "была проведена качественно и вовремя".
В свою очередь, выступая на процессе еще в прошлом году Васильева дала понять, что считает дело "Оборонсервиса" сфабрикованным с целью дискредитации непосредственно Анатолия Сердюкова.
А в начале марта на одном из заседаний суда она сказала, что "Анатолий Сердюков был лучшим министром обороны за все время Советского Союза и Российской Федерации".
Между тем в армии и сообществе военных экспертов отношение к Сердюкову по-прежнему неоднозначное.
По мнению многих комментаторов, несмотря на громкий коррупционный процесс, в котором фигурировало его имя, заслуга Сердюкова в организации и проведении армейской реформы в России высока даже с учетом претензий к самой реформе.