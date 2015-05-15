Скоро ли в войсках увидят "Курганец" и "Армату"?

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Специалисты сходятся во мнении, что "Курганец-25" не имеет аналогов в мире, но сомневаются, что России удастся быстро наладить его серийное производство

Минобороны России и концерн "Тракторные заводы" подписали трехлетний контракт на поставку нескольких сотен боевых машин пехоты БМП-3. Означает ли это, что показанные недавно в Москве новейшие боевые машины пехоты на базе "Курганец-25" на деле не скоро окажутся в войсках?

Как сообщил в интервью ТАСС вице-президент и совладелец концерна "Тракторные заводы" Альберт Баков, "Курганмашзавод", входящий в "Тракторные заводы", продолжит выполнять заказ военных на поставку БМП-3 до завершения опытно-конструкторских работ по платформе "Курганец-25" и организации серийного производства новейших БМП.

Мнение экспертов о том, как интерпретировать эту новость, разделились.

"Это может говорить о неспособности российской промышленности наладить серийное производство "Курганцов" и техники на платформе "Армата". Воссоздать необходимую цепь субконтракторов очень сложно", - сказал в интервью Би-би-си военный эксперт, заместитель главного редактора "Ежедневного журнала" Александр Гольц.

В противовес ему обозреватель Виктор Мураховский отмечает, что новая техника не может поступить в войска одномоментно, а решать задачи по обеспечению безопасности России части постоянной боевой готовности должны ежедневно.

"Делать это на протяжении нескольких лет лишь при помощи старых БМП-2, которые уже практически выработали свой ресурс, невозможно", - говорит Мураховский.

Новые и старые

Правообладатель иллюстрации AFP Getty Images Image caption Новая бронетехника еще не закончила все испытания

Соединения постоянной готовности армии России сейчас по большей части оснащены БМП-2 и БМП-1. Эти машины уже выработали свой ресурс и по пробегу, и по срокам эксплуатации.

"Внезапные проверки боевой готовности выявили, что процент исправной техники недостаточно высок и не удовлетворяет требованиям минобороны. Поэтому кажется вполне логичным решение возобновить производство БМП-3", - сказал Би-би-си Мураховский.

Важно отметить, что платформа БМП-3 является базовой и для других систем, например для самоходного противотанкового ракетного комплекса "Хризантема". Так что базовые шасси наверняка будут пользоваться спросом. В ходе серийного выпуска БМП-3 в конструкцию бронемашины было внесено свыше 1,5 тыс. усовершенствований.

Президент России Владимир Путин потребовал ускорить разработку и принятие на вооружение новейшей техники, показанной в ходе парада в Москве. В соответствии с планом деятельности сухопутных войск к 2020 году доля современных образцов вооружения и военной техники достигнет 70%, говорится в материалах к совещанию по развитию Вооруженных сил, прошедшему в Сочи во вторник.

Однако даже по самым оптимистичным подсчетам до момента принятия на вооружения и запуска в серийное производство "Курганца-25" и "Арматы" пройдет года три. Некоторые говорят о шести-семи годах.

"Нужно вообще понять насколько, например, "Курганец" и его оборудование нужны и удобны в реальной боевой обстановке. Эти боевые машины ведь проектировались через поколение, с чем-то могли и просчитаться. Какие-то вещи могли посчитать нужными, а реально они будут не настолько важны, особенно в контексте стоимости машины в серийной партии", - отмечает военный аналитик Константин Богданов.

Самое слабое звено при этом - кооперация между субконтракторами. Проще говоря, те, кто производят пушки, должны успевать за теми, кто штампует корпуса. И "Армата", и "Курганец" - принципиально новые образцы, а значит, нужно будет обновлять и производственную базу.

Военный эксперт Гольц считает, что поставить новинки на серийное производство вообще не удастся.

"В России пока не получается создать промышленную кооперацию на коммерческой основе. Сейчас комплектующие либо производят на заводах конечной сборки, что делает эти детали почти золотыми. Либо приходится покупать эти детали в подворотне, что сказывается на качестве", - отмечает Александр Гольц.

В СССР комплектующие для военной техники производились на гражданских заводах.

"Госплан, регулируя цены, придавал экономический смысл такому производству, - продолжает Гольц, - Но сейчас такая схема работает плохо. Выход из этого, на мой взгляд, один - отказаться от создания вертикально построенных госкорпораций и начать финансировать конкретные проекты. Тогда конструкторское бюро, поняв какой самолет или танк они делают, начинают ездить по стране и договариваться с субконтракторами, налаживать эту систему. Это тяжелейший процесс, требующий больших знаний. Такая перестройка была бы долгой и мучительно и никто ей не занимается".

"Золотая" техника?

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Официальная цена единицы новой техники пока не называлась

Официальная цена единицы новой техники, будь то "Армата" или "Курганец-25", пока не называлась. Это объяснимо, ведь в стоимость машин, которые были показаны на параде в Москве, входит и цена постройки опытных образцов, и цена разработки.

Специалисты говорят, что образец танка "Армата" мог обойтись госказне в 400 миллионов рублей. Для сравнения, танк Т-90 стоит для Минобороны около 120 миллионов рублей. А цена модернизации западных образцов танков в продвинутых версиях может достигать 10 миллионов долларов.

При серийном производстве стоимость единицы техники, конечно, снизится. Но и тут есть тонкости.

"Желательно учитывать стоимость НИОКР при расчете стоимости единицы техники. И тут все будет зависеть от объемов серийного выпуска - будет ли это, например, 500 или 5000 машин", - замечает Богданов.

При этом недавно подписанный минобороны контракт на производство БМП-3 является еще и важной мерой поддержки "Курганмашзавод", говорит эксперт.

"Пока крупный заказ на "Курганец" не пошел, этот заказ поможет загрузить производство. Завод будет иметь средства, сможет сохранить рабочие кадры и спокойно подготовиться к выпуску "Курганцов". Так что это отчасти и антикризисная мера", - заключает Богданов.

Объем финансирования госпрограммы вооружений на период 2011-2020 годов оценивается в 20 трлн рублей. Почти 80% этих средств должно пойти на закупку высокотехнологичного оружия. В числе основных приоритетов действующей программы - стратегические ядерные силы, космические средства, средства разведки и связи.

В данный момент разрабатывается новая госпрограмма вооружений, которую ранее планировали запустить с 2016 года, однако впоследствии стало известно, что ее старт могут отложить до 2018 года. Объем средств, которые военные затребовали на эту программу, достигает 30 триллионов рублей.

При этом руководство военно-промышленной комиссии указывало, что новая программа не должна превышать 70% от бюджета действующей (то есть не более 14-15 триллионов рублей).