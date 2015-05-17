В России появился памятник Путину в образе императора

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Согласований на установку памятника не потребовалось

В коттеджном посёлке у деревни Агалатово, расположенной примерно в 20 км от Санкт-Петербурга, состоялась церемония открытия бюста президента России Владимира Путина, выполненного в образе римского императора - облачённым в тогу поверх древних доспехов.

На груди президента красуется медаль с гербом России. Сообщается, что на на голову скульптуры планировали также поместить лавровый венок, однако от этой идеи в итоге отказались.

Инициатором открытия памятника выступило городское казачье общество Санкт-Петербурга "Ирбис".

По мнению аматана общества Андрея Полякова, которого цитирует Deutsche Welle, "в этом образе – символ нашей российской демократии".

Как объясняет сам Поляков, идея открытия памятника возникла у него после аннексией Россией Крыма, которую сам он считает "возвратом наших русских земель" и сравнивает с падением Берлинской стены.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Казаки обещают вскоре отлить бюст побольше и уже в бронзе

Бюст установлен в частных владениях атамана, поэтому никаких согласований на его установку не потребовалось.

По данным СМИ, памятник был отлит в мастерской скульптора Павла Грешникова.