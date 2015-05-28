Потери российской армии в мирное время стали гостайной

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Президент России Владимир Путин подписал указ, относящий к государственной тайне сведения, которые раскрывают потери вооруженных сил в мирное время "в период проведения спецопераций".

Понятие "спецоперация" в документе никак не объясняется.

Кроме того, в нем не уточняется, какого рода сведения о потерях минобороны становятся государственной тайной - статистические данные, имена, описания конкретных событий или что-либо еще.

Ранее государственной тайной считались сведения о потерях личного состава только во время военных действий.

Тот же указ относит к секретным сведениям информацию о лицах, изучаемых спецслужбами и правоохранительными органами в интересах привлечения их к сотрудничеству на конфиденциальной основе по линии разведывательной деятельности.

Что такое спецоперация?

Мирным временем, согласно конституции Российской Федерации, является время, в течение которого не действует указ президента о введении военного положения.

Что такое "спецоперация", проводимая в мирное время, в указе не говорится. Никак не определяется это понятие и в законе "Об обороне" или в открытой части российской Военной доктрины.

В опубликованных положениях Доктрины "специальная операция" фигурирует единожды - в разделе "Характерные черты и особенности современных военных конфликтов".

В федеральном законе "О противодействии терроризму" тоже не фигурирует понятие "спецоперация", но есть термин "контртеррористическая операция" - "комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта".

Тем не менее, по словам депутата Государственной думы, члена комитета по обороне Франца Клинцевича, "спецоперации в Доктрине оговорены".

"Там говорится, кто и как их проводит. А уже в соответствующих законодательствах, определяющих деятельность специальных служб и правоохранительных органов, там эти вещи достаточно глубоко расшифрованы", - сказал депутат.

Клинцевич рассказал, что спецоперации проводят спецподразделения, включая те, что принадлежат министерству обороны. По его словам, часто информация о потерях в ходе тайной операции может нанести вред обороноспособности страны.

В качестве примера такой спецоперации Клинцевич привел противодействие пиратству.

"Не сохранить гостайну, а напугать"

Между тем, как считает военный эксперт, заместитель главного редактора "Ежедневного журнала" Александр Гольц, указ президента составлен таким образом, чтобы его можно было потом максимально широко трактовать в суде.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Понятие "спецоперация" в указе президента никак не объясняется

По его словам, документ относит к категории гостайны "все, что захотят судьи, которым порекомендуют следователи".

Как считает эксперт, этот указ направлен против расследований событий на востоке Украины.

"Давайте не будем прятаться от реальности, цель закона - заткнуть тех немногих в России, кто хочет выяснить, что Россия делает на Донбассе, задача указа - не сохранить гостайну, а напугать", - сказал он.

Украинские расследования

В начале мая соратники убитого оппозиционера Бориса Немцова опубликовали подготовленный им доклад об участии российских военных в войне в Донбассе.

В документе говорилось, что в боях на востоке Украины в августе прошлого и в начале этого года погибло, по самым приблизительным оценкам, около 220 российских солдат.

Были и другие расследования, в которых фигурировали погибшие на востоке Украины российские военные.

В конце августа 2014 года информацию о погибших в боевых действиях в Донбассе военных из России опубликовал в своей газете "Псковская губерния" оппозиционер Лев Шлосберг.

Когда Шлосберг, являющийся депутатом Псковского областного законодательного собрания, направил официальный запрос об обстоятельствах гибели 12 российских военнослужащих летом 2014 года в Главную военную прокуратуру, ему ответили, что сведения составляют гостайну.

"Нарушений законов органами военной прокуратуры не выявлено, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется", - говорится в документе.