БОРН: Тихонов вспоминал имена знакомых Горячева в АП

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Илья Горячев доказывает, что он руководил лишь легальной организацией "Русский образ" и писал аналитику по заказу людей, близких к власти

Один из лидеров группировки русских националистов БОРН Никита Тихонов во вторник в суде вновь вспоминал имена близких к власти людей, которых подсудимый Илья Горячев называл своими кураторами и покровителями. На фамилии "Сурков" прокурор вскочила с места.

Никита Тихонов, несколько раз подчеркнув, что сомневается в правдивости утверждений Ильи Горячева, сказал, что тот упоминал, в частности, "Иванова и Карпова из администрации президента".

"Он давал понять прямо, что это (убийства "антифа" и левых активистов - bbcrussian.com) - заказ из властных структур. А насколько это была правда, я не знаю. Сейчас я сомневаюсь, что это была правда", - сказал Тихонов.

На заседании во вторник в Мосгорсуде имена не прозвучали, но из письменных материалов дела известно, что речь идёт о бывшем кураторе молодёжных движений в АП Никите Иванове и его помощнике Павле Карпове.

"Но больше всего упоминались (Алексей) Митрюшин и (Леонид) Симунин", - добавил Тихонов.

"Упоминал ли он фамилию Сурков?", - поинтересовался адвокат Горячева Николай Полозов, имея в виду тогдашнего заместителя главы администрации президента и куратора внутренней политики Владислава Суркова.

Не произноси всуе

"Бывало, но только в общем контексте", - начал отвечать Никита Тихонов, и тут прокурор Мария Семененко вскочила с места: "Ваша честь, мы всё как-то в политику уходим! Нельзя ли ближе к сути обвинения?"

Возникла перепалка: Полозов на повышенных тонах потребовал от судьи Павла Мелехина вынести прокурору замечание, прокурор громко возражала, судья Мелехин попытался сначала также громким голосом, а потом стуком молотка призвать соперников к порядку, но сломал молоток. Затем вынес замечания обоим: и прокурору, и адвокату.

По словам Тихонова, с Леонидом Симуниным, функционером пропрезидентского движения "Местные", Горячев познакомил его в офисе Симунина в Москве. При этом Горячев намеревался дать Тихонову возможность подработать, выбивая долги из должников Симунина по бизнесу.

Алексей Митрюшин в "нулевых" годах был членом руководства движения "Местные", а до того - движения "Наши". До недавнего времени он возглавлял совет депутатов подмосковного города Видное.

Показания о связях БОРН с близкими к Кремлю функционерами Тихонов и его жена Евгения Хасис уже давали в 2012-2014 годах на следствии и процессе по делу рядовых членов БОРН, разъяснения по этому поводу давал и Илья Горячев, и всё это подробно освещала независимая пресса, в частности, журнал New Times.

Митрюшин не комментирует

Тогда же Симунин отмёл подозрения в том, что он каким-то образом направлял акции радикальных русских националистов против "антифа" и левых.

Алексей Митрюшин отказался комментировать для Би-би-си упоминания о его связях с Горячевым.

"Извините, это не моя тема. К сожалению, полезен Вам быть не смогу", - ответил Митрюшин на письменный запрос.

Отвечая на вопросы адвокатов, Никита Тихонов подтвердил версию многих комментаторов, согласно которой он начал давать показания против Горячева в отместку за то, что тот дал показания на него в деле об убийстве адвоката Станислава Маркелова, за которое Тихонов был осуждён пожизненно, и не "вытащил" Тихонова при помощи своих связей. Горячев, правда, позже отзывал свои показания, объяснив, что дал их под давлением ФСБ.

"Он не сделал ничего, чтобы облегчить моё положение. Когда он дал против меня показания, я отнесся к этому с пониманием. Мы встречались в СИЗО, я сказал: я тебя прощаю, я понимаю, почему ты был вынужден это сделать. Он пообещал направить в суд нотариально заверенный отказ от показаний. Но он направил в суд отказ от отказа, подтверждал, что я чуть ли не террорист, что это я заставил его, что - оказывалось давление. Я понял, что человек просто использовал меня и выкинул - зачем же мне его выгораживать", - сказал Тихонов.

"Он рассказывал мне, что он общается с влиятельными людьми из администрации президента. Я рассчитывал, что они - не по закону, а через телефонное право - как-то облегчат моё положение. Знаете, когда находишься под судом, вам как адвокатам это хорошо известно, хватаешься за любую соломинку", - продолжал Тихонов, который в течение двух дней допроса в суде много раз вставлял в свои ответы такие краткие философские отступления.

Линия адвокатов

Адвокаты Николай Полозов и Марк Фейгин, допрашивая Тихонова перед присяжными, делали акцент на несколько важных, с их точки зрения, для их подзащитного моментов.

Вопрос о том, почему Тихонов стал давать показания о БОРНе и Горячеве только в 2012 году, уже находясь в страшной заполярной колонии для пожизненно осуждённых в посёлке Харп, подразумевал, что Тихонов стал говорить либо под давлением, либо в надежде на перевод в менее губительные для здоровья условия.

БОРН, по словам Тихонова, был устроен так, что инициатором и "мозгом" был Горячев, но он ради конспирации контактировал исключительно с Тихоновым, рядовых же исполнителей не знал, и они не знали его. При этом прямых приказов убить кого-либо Горячев не давал и Тихонову - тот говорит на суде, что они объяснялись иносказательно. Кроме этого, в некоторых случаях высказанные таким образом пожелания Горячева Тихонов не исполнял.

Адвокаты по ходу допроса прямо и особенно косвенно ставили вопросы: можно ли с учётом всех этих обстоятельств, причём обстоятельств, известных лишь со слов одного пожизненно осуждённого Тихонова, уверенно считать Илью Горячева организатором и лидером банды убийц, как предлагает сторона обвинения?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать прозвучавшие в суде по делу Горячева заявления.

Десять убийств

2 июня в Мосгорсуде началось рассмотрение по существу дела Горячева, которому грозит пожизненный срок. Заседание проходит с участием присяжных. Горячев, которому инкриминируют создание экстремистской группировки, незаконное хранение оружия, бандитизм и участие в пяти убийствах, совершенных членами БОРН, свою вину отрицает.

Речь идет об убийствах антифашистов Федора Филатова и Ильи Джапаридзе, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Насти Бабуровой, гражданина Таджикистана Салохиддина Азизова и члена кавказской группировки "Черные ястребы" Расула Халилова. В убийствах Филатова и Маркелова участвовал Тихонов.

Прокуратура считает, что все эти преступления были спланированы Горячевым. Однако, отмечается в обвинительном заключении, в целях конспирации он отдавал все указания через другого идеолога БОРН Никиту Тихонова.

Помимо этих пяти убийств, фигурирующих в деле Горячева, члены БОРН обвиняются в убийстве судьи Эдуарда Чувашова, лидера "антифа" Ивана Хуторского, чемпиона мира по тайскому боксу, дагестанца Муслима Абдуллаева и армянина Сосо Хачикяна.

Все эти убийства были совершены в течение двух лет, с осени 2008 до осени 2010 года.

В основу обвинительного заключения по делу Горячева легли именно показания Тихонова. С другими участниками БОРН, как считает следствие, Горячев напрямую не контактировал.

В апреле Московский областной суд приговорил к пожизненному заключению двух членов БОРН Максима Баклагина и Вячеслава Исаева за убийство судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова. Еще одного члена группировки Михаила Волкова, которого присяжные сочли виновным в двух убийствах, приговорили к 24 годам заключения. Четвертого обвиняемого по "делу БОРН" Юрия Тихомирова присяжные оправдали.

Суд над Ильёй Горячевым продолжится в понедельник, 15 июня.