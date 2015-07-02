ЕСПЧ признал приемлемыми большинство жалоб матерей Беслана

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Адвокат потерпевших утверждает, что у властей было много информации о готовящемся теракте

Европейский суд по правам человека вынес решение о приемлемости почти всех основных пунктов жалобы пострадавших при захвате заложников в Беслане. Всего в суд было подано семь заявок от 477 граждан России.

Среди исков, принятых к рассмотрению Страсбургом, - нарушения двух важных статей Европейской конвенции по правам человека - права на жизнь и права на эффективное средство правовой защиты.

Страсбург исключил из списка истцов нескольких человек. "Суд назвал допустимым к рассмотрению остальные жалобы истцов, касающиеся 2 и 13 статей. Вердикт по этим принятым к рассмотрению жалобам будет вынесен на более позднем этапе", - отмечается в сообщении ЕСПЧ.

В российском минюсте уже заявили, что не нашли в решении Страсбурга выводов о нарушении властями прав человека в связи с бесланской трагедией, а адвокат заявителей назвал это решение очень важным.

Что на самом деле решил Страсбург

Текущее решение ЕСПЧ по бесланской трагедии фактически означает, что суд даст оценку по существу всем основным аспектам "бесланского дела".

Самое важное, на что указывает в своем решении Страсбург - полная приемлемость жалобы по статье 2 Конвенции по правам человека ("право на жизнь"), то есть всех тех аспектов, на которые жаловались заявители. Речь идет о том, как планировалась и проводилась операция, были ли приняты меры по предотвращению трагедии.

"У российских властей было огромное количество информации о готовящемся теракте, но меры не были приняты. Планирование и проведение операции были хаотичными, такими, что некоторые члены оперативного штаба даже не знали, что они в нем находятся. Это привело к тому, что по заложникам применялось тяжелое оружие: гранатометы, огнеметы, танковые заряды. Заложникам не предоставлялась помощь в спортзале, не был вовремя потушен пожар, что привело к новым жертвам. Все это и будет изучать суд", - пояснил Русской службе Би-би-си представитель бесланских потерпевших в ЕСПЧ Кирилл Коротеев.

Заявители пытаются добиться ответа на вопросы: все ли сделало государство для предотвращения захвата и для минимизации потерь среди заложников.

Что искал минюст

В четверг днем российский минюст выступил с заявлением, сообщив, что в решении ЕСПЧ не содержатся выводы о нарушении властями России прав человека при захвате школы в Беслане. Это был единственный комментарий российской стороны.

"Если минюст их [эти выводы] искал, я их поздравляю, они ничего не понимают в происходящем. Они искали то, чего там быть не может", - прокомментировал Кирилл Коротеев.

При этом в минюсте напомнили, что ЕСПЧ исключил жалобы нескольких заявителей из списка, подлежащего рассмотрению. Речь идет о тех заявителях, которые изначально жаловались как от своего имени (при этом сами в школе они не находились), так и от имени своих детей, которые были в школе. ЕСПЧ признал приемлемыми жалобы в той части, когда заявители выступали от имени своих малолетних детей.

Что дальше?

Представитель пострадавшей стороны пока не получил письма из суда, где бы устанавливались сроки для подачи дополнительных документов. Но Кирилл Коротеев полагает, что новый этап начнется примерно через два месяца. По процедуре, у сторон будет возможность представить дополнительные доказательства и аргументы, а у заявителей - сформулировать требование о справедливой компенсации.

На вопрос - какую компенсацию заявители считают справедливой - их представитель отвечает: ту, которую назначит суд.

После этого стороны получат возможность прокомментировать аргументы друг друга, и уже тогда ЕСПЧ вынесет окончательное решение. Эксперты полагают, что последнее решение Страсбурга по делу о захвате школы свидетельствует о готовности ЕСПЧ встать на сторону заявителей.

1 сентября 2004 года в захваченной школе №1 в Беслане боевики в течение трех дней держали в заложниках более 1200 человек. От рук захватчиков и в ходе штурма здания российским спецназом погибли 334 человека, в том числе более 180 детей. Ответственность за захват школы взял на себя один из лидеров чеченских сепаратистов Шамиль Басаев.