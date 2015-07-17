Калининградская семейка тбилисского бегемота Беги

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Бегемоту Беги удалось выжить во время наводнения в Тбилиси

Сотрудники Калининградского зоопарка пожертвовали бегемоту из Тбилиси свою зарплату за день. Как выясняется, у ставшего мировой знаменитостью гиппопотама из Грузии на западе России было много веселых родственников.

Месяц назад мир облетели фотографии разгуливающего по улицам Тбилиси бегемота, который оказался на свободе в результате страшного наводнения.

К счастью, животное не причинило никому вреда, и его без особых проблем (хотя и не без труда) удалось вернуть в зоопарк.

Операция по поимке гиппопотама долгое время была в топе мировых новостей. С особым вниманием за развитием драмы следили сотрудники Калининградского зоопарка. Дело в том, что тбилисский бегемот им не чужой. Как сообщили в пресс-службе местного зоопарка, он родился в Калининграде 14 мая 1999 года. А уже в 2000 году бегемотик со странной кличкой Хусейн-Дельфин был отправлен в зоопарк Тбилиси, где его переименовали в Беги.

Семейная особенность

В зоопарке Тбилиси говорят, что Беги – это сокращение от имени Беглар.

По-русски нынешнее имя бегемота звучит как руководство к действию. Как только обстоятельства сказали бегемоту "Беги!", он и побежал.

Впрочем, может статься, что склонность к побегу – это особенность семейства, к которому принадлежит Беги.

Чуть меньше года назад его родная сестра Миля тоже наделала много шума. В ночь с 26 на 27 августа она продавила хлипкое ограждение построенного в 1970-е годы вольера и вырвалась на волю.

Наслаждаться свободой ей пришлось совсем недолго. Примерно в ста метрах от "бегемотника" её заметили охранники, которые тут же вызвали полицию. Впрочем, загнать беглянку назад в вольер удалось еще до приезда наряда. Миле перегородили дорогу (говорят, для этой цели был использован автомобиль одного из сотрудников зоопарка), и она, подумав, решила вернуться домой.

Сейчас решетки летнего вольера для гиппопотамов вроде укрепили, сведя возможность рецидива к минимуму.

Миллениум меняет пол

Мать Мили и Беги - Мэри - была очень знаменитой бегемотихой. Побегов она, насколько известно, не совершала, зато родила за свою жизнь 25 детенышей, обеспечив маленькими бегемотами практически все зоопарки бывшего Советского Союза.

За это выдающееся достижение калининградская Ассоциация многодетных матерей совершенно официально приняла её в свои ряды, выдав членский билет за подписью председателя, с фотографией и печатью.

По уставу ассоциации, все члены должны ежемесячно платить взносы. Но Мэри тогда испытывала сложности с деньгами, поэтому решено было сделать её сразу почетным членом, которым устав разрешает взносы не платить.

Умерла Мэри два года назад в возрасте 56 лет и в статусе самого старого бегемота Европы.

Что касается Мили, то она родилась в 2000 году. Любопытно, что даже специалисты долгое время не могли определить, какого детеныш пола.

Поначалу решили, что мужского, и назвали его в честь нового тысячелетия – Миллениумом. Однако потом, когда выяснилось, что это девочка, перекрестили новорожденную в Милю.

Бегемот и выборы

Действующий "муж" Мили Глясик прославился благодаря своему огромному зубу, который едва не стал причиной международного скандала. Несколько лет назад клык у бегемота начал почему-то расти не в ту сторону, впившись своему хозяину в щеку. Животное жутко страдало, однако помочь ему было непросто – требовался ветеринар, имеющий опыт работы с гигантскими животными, а такового в Калининграде не нашлось.

Зато профессионал отыскался в Германии. Он согласился приехать и прооперировать Глясика совершенно бесплатно.

Правообладатель иллюстрации Kaliningrad Zoo Image caption Калининградскую бегемотиху Милю поначалу называли Миллениумом

Но тут возникла другая проблема. Немецкий специалист собирался использовать во время операции усыпляющий препарат, который запрещен в России. При попытке пересечь границу с этим лекарством в чемоданчике немца могли задержать и отправить в места не столь отдаленные. Причем, судя по всему, надолго, потому что речь бы шла не просто о провозе запрещенного вещества, а о провозе такого вещества в особо крупном размере. Представляете, сколько нужно снотворного, чтобы усыпить трехтонного гиганта?

В общем, ветеринар в тюрьму не хотел, поэтому не приезжал, официальные лица разводили руками, ссылаясь на закон, а Глясик чах на глазах.

В Калининграде шутят, что бегемота спасла большая политика. Дескать, в 2011 году теряющей популярность "Единой России" нужно было набирать очки, вот местное начальство, сплошь состоящее из представителей этой партии, и принялось публично проявлять сочувствие к страдающему бегемоту. Глава Калининграда Александр Ярошук даже лично навестил Глясика и пообещал ему всяческую помощь.

В итоге после вмешательства начальственных особ (в том числе и губернатора Калининградской области Николая Цуканова) проблема с наркозом была решена – зуб Глясику удалили, сейчас бегемот чувствует себя нормально.

Ведро водки для Ганса

Примечательно, что на эмблеме калининградского зоопарка изображен бегемот. Но это никак не связано ни с Беги, ни с Милей, ни с Глясиком.

Дело в том, что гиппопотам – одно из немногих крупных животных, которое пережило штурм Кенигсберга в апреле 1945 года. Бегемот был серьезно ранен, но зоотехник Владимир Полонский сумел его выходить.

В областном архиве сохранился отчет, который приобрел в Калининграде удивительную популярность. Вкратце пересказать его может, наверное, каждый местный житель.

Из отчета зоотехника Полонского (орфография сохранена):

Бегемот. 18 лет, рост большой, кличка Ганс, был 7 раз ранен и 2 раза саморанение, 13 дней был без пищи и воды …Принял лечение к бегемоту с 14 апреля 1945 г. Впервые оказал помощь водой. В последующем попытался дать ему молока. В следующий раз молотой свеклы. Бегемот принялся кушать, но через 3 дня отказался. Я поспешил дать бегемоту водки. Дал 4 литра. После чего бегемот стал сильно просить кушать. Я сперва ему поставил клизму (4 ведра дистиллированной воды), после чего стал кормить его. Бегемот попытался выходить, но так как был пьян, он обранил себя. Боковое ранение (25х24 см), глубина – 4 см, другая рана (6х7 см). Бегемот стал кушать, но не оправляется. Я поставил 2-й раз клизму (4 ведра дистиллированной воды).

Бегемот стал оправляться. Прошло 2 недели, бегемот кушает слабо. Я решил дать водки, 4 литра. Бегемот стал кушать хорошо. Но обратно получился запор. Я поставил еще клизму (4 ведра дистиллированной воды), бегемот оправляется, но плохо кушает. Я решил дать водки (4 литра), и бегемот отлично стал кушать. Встречались безаппетитные дни, я устранял их переменой пищи… Результат лечения: Удалось спасти бегемота, не отходя от него 21 день. Пройдя 1 месяц и 19 дней, я добился полного здоровья и сейчас занимаюсь дрессировкой бегемота как катание верхом на бегемоте по парку и т.д.

Возвращаясь к Беги, надо отметить, что он уже оправился от стресса, однако, как и подавляющее большинство выживших после наводнения животных, нуждается в благоустроенном вольере, питании и ветеринарном уходе.

Пресс-служба Калининградского зоопарка сообщает, что почти весь коллектив учреждения пожертвовал в помощь зоопарку Тбилиси свою однодневную ставку.

За день было собрано 45 тысяч рублей (около 800 долларов).