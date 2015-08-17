В Москве начался суд по делу о покраске звезды в цвета флага Украины

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption По мнению прокуроров, такая расцветка звезды на сталинской высотке "дестабилизирует социальную обстановку в Москве"

В Москве начался судебный процесс над пятью молодыми россиянами, которых обвиняют в участии в осуществленной украинским руфером Гришей Мустангом покраске звезды на сталинской высотке в цвета флага Украины.

Четверо из пяти подсудимых отрицают, что участвовали в этой акции.

В первый день в зале суда много смеялись над показаниями подобранных следствием свидетелей. Улыбалась даже судья Марина Орлова. Это, впрочем, никак не означает, что в итоге она объявит смешным и само обвинение в "хулиганстве по мотивам политической ненависти", по которому молодым людям грозит до семи лет лишения свободы.

Четверо бейсджамперов (любителей прыжков с парашютом с небоскрёбов и тому подобных высоких мест) были задержаны возле сталинской высотки на Котельнической набережной в восьмом часу утра 20 августа прошлого года, через несколько часов после того, как Гриша Мустанг (настоящее имя - Павел Ушивец) завершил свою акцию.

Александр Погребов, Алексей Широкожухов, Евгения Короткова и Анна Лепёшкина утверждают, что прыгнули с высотки совершенно независимо от Мустанга и не знали о его акции.

Мустанг, узнав о задержании парашютистов и о том, что те обвиняются в покраске звезды, опубликовал фото- и видеоподтверждения того, что он сделал это один. Позже в интервью Би-би-си он сказал, что и сейчас сделал бы то же самое, "но так, чтобы никого не посадили".

Пятый подсудимый, руфер Владимир Подрезов, обвиняется в том, что непосредственно помогал Мустангу в восхождении на шпиль. Он это и не отрицает.

"Вину признаю частично, я провёл Ушивца на крышу, не зная о его намерениях [...] Считаю, что мои действия представляют собой состав административного правонарушения", - сказал Подрезов в понедельник в суде.

Изменчивое обвинение

Поначалу четверых бейсджамперов обвинили в том, что это они покрасили верх жёлтой звезды в синий цвет и водрузили на ней украинский флаг. Затем обвинение переформулировали: теперь, по версии властей, они безлюдным августовским утром прыгнули с высотки, чтобы привлечь внимание к акции Мустанга.

"Осознавая при этом наличие напряжённых межправительственных отношений между Российской Федерацией и Украиной, связанных с развивающимся на территории Украины политическим кризисом, преследуя цель вызвать широкий негативный общественный резонанс, дестабилизировать социальную обстановку в столице Российской Федерации городе Москве в преддверии государственного праздника - День Государственного Флага Российской Федерации, а также оскорбить чувства граждан путём осквернения высотного здания, расположенного по адресу: город Москва, Котельническая набережная, дом 1/15, являющийся объектом исторического и культурного наследия, олицетворяющим величие Российской Федерации", - таковы, согласно зачитанному в понедельник прокурором обвинительному заключению, были мотивы Мустанга и бейсджамперов.

Согласно тексту обвинительного заключения, покраска верхней части жёлтой звезды в синий цвет и водружение на ней флага Украины "формирует мнение о доминирующем положении Украины в политических отношениях с Российской Федерацией".

Четверо парашютистов на стандартный вопрос судьи дружно один за другим ответили, что обвинение им не понятно, и своей вины они не признают.

"Я не понимаю, о какой ненависти идёт речь, с чего возник вопрос, что я "ненавижу" [...] Каких граждан я оскорбляла? Какими своими действиями я кого-то или что-то осквернила? Я не понимаю. Вину свою не признаю, Подрезова и Ушивца до зала суда никогда не видела и не знаю, ненависти никакой у меня не было, более того - есть доказательства, что я до этого прыгала только "за Россию", - сказала Евгения Короткова.

Подневольный свидетель

Обвинение в этом деле базируется в основном на показаниях руфера Кирилла Ишутина, который приютил Мустанга в прошлом августе, подвёз его к высотке на Котельнической и затем отвёз в аэропорт.

В прошлом году Ишутин получил небольшой срок, но не за эту акцию, а за хранение "спайса". В суд его привезли под конвоем и в наручниках.

В августе прошлого года, на первых допросах и очных ставках, на вопрос, знает ли он Погребова, Широкожухова, Лепёшкину, Короткову, Ишутин коротко отвечает "нет" - и всё.

При этом его ответы следователю о похождениях Мустанга и российских руферов изобилуют подробностями и именами разных людей, не имеющих отношения к "делу о звезде".

Правообладатель иллюстрации mustangwanted.com Image caption Перед высоткой на Котельнической Мустанг с российскими руферами слазал на здание МГУ. Россиян ненадолго задержали охрана и полиция, Мустанга же не поймали.

И только в ноябре уже сидящий под следствием по обвинению в хранении наркотиков Ишутин дал показания о том, что ему будто бы было известно о намерении Мустанга привлечь четверых парашютистов к акции на высотке. Эти показания он повторил и в понедельник в суде.

"Он сказал, что спрыгнули, всё прошло как он хотел [...] Уточнял, что бейсджамперов было четверо", - описал Ишутин в суде разговор, который, по его словам, был у него с Мустангом после акции, по пути в аэропорт.

Ишутин утверждает, что участие парашютистов обсуждалось и до 20 августа, причём в присутствии Подрезова, но он не знает, слышал ли этот разговор Подрезов - дело было в машине.

Подрезов говорит, что ничего не знал о парашютистах и не знаком с ними.

"Почему вы нам в свободном рассказе рассказали о том, как Ушивец передал вам свои впечатления об акции и что красочной составляющей этой акции был прыжок с парашютами, а вот в этих показаниях (в прошлом августе - Би-би-си) вы так же подробно рассказываете о тех днях: кто куда ездил, кто у кого покупал какую краску, называете ещё кучу лиц, которые по делу не являются фигурантами - и ничего не говорите о остальных таких ярких с точки зрения Ушивца деятелях как наши парашютисты?" - допытывался адвокат Евгении Коротковой Валерий Лавров.

Ишутин, всё больше смущаясь по мере того, как на него наседали адвокаты, твердил, что он просто отвечал на вопросы следователя - а следователь не просил уточнить информацию о бейсджамперах.

"Поздравляю, это не я"

"Но он вас даже спросил, знаете ли вы парашютистов и назвал четыре фамилии!" - возражал Лавров.

"Я уже ответил на этот вопрос", - устал Ишутин.

Во время следствия Ишутин, как следует из его показаний, вспомнил, что был шапочно знаком с одним из бейсджамперов. В суде он указал на Погребова.

- Как вы вспомнили, что знакомы с ним? - уточнили адвокаты.

- Мне следователь сказал, - простодушно признался Ишутин и добавил, что участвовал с Погребовым года три или четыре назад в одном проекте, съёмках ролика.

- В каком? Как называется проект? - с напором спрашивал Погребов.

- Show Yourself.

- И кто ещё может подтвердить, что мы с вами участвовали в проекте Show Yorself?

- Я в данный момент не могу сказать.

- Я никогда в жизни не принимал участия в проекте Show Yourself, - сообщил Ишутину Погребов после нескольких издевательских уточняющих вопросов. - То есть вы сказали это только потому, что на этом настоял следователь, так?

- Нет.

- А какой ник у меня был?

- Там речь шла... "Волк"?

- А может быть, "Енот"?

- "Енот", да.

- "Енот"? Я вас поздравляю, это не я. Всё, вопросов у меня больше нет, - заключил Погребов, перекрикивая смех зала.

Альпинистские парашюты

До Ишутина в суде допросили троих патрульных полицейских, которые первыми прибыли к высотке на Котельнической по "сигналу" об украинском флаге и нашли, как следует из их показаний, на абсолютно безлюдной набережной никуда не спешивших бейсджамперов.

В показаниях, запротоколированных по ходу следствия, полицейские сообщали, что нашли у бейсджамперов в рюкзаках "альпинистское оборудование". В суде выяснилось, что они не отличают парашютные стропы от оборудования верхолазов.

Поначалу бейсджамперов обвиняли в том, что это именно они покрасили звезду - и в показаниях полицейских, записанных следователями "по горячим следам", появились слова о следах краски на одежде Евгении Коротковой. Правда, не синей, а почему-то зелёной.

В суде полицейский Денис Мысин вдруг сказал, что видел краску у Коротковой под ногтями.

- Так, а на одежде у Коротковой вы видели следы краски? - удивился адвокат Лавров.

- Не помню.

- Значит, вы неправду говорили?

- Правду говорю. Сейчас.

- Так под ногтями или на одежде?

- На одежде.

- Так вы всё-таки видели краску у меня под ногтями? - вступила сама Короткова.

- Видел, - окончательно смутился полисмен Мыскин, видя, как расплывается в ироничной улыбке лицо судьи Орловой.

Процесс по делу о покраске жёлтой звезды на московской высотке в синий цвет продолжится во вторник, 18 августа.